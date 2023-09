Arsenal 4-0 PSV Eindhoven (20 septembre 2023) Analyse du match

Arsenal a connu un retour triomphal en Ligue des champions avec une défaite 4-0 contre le surclassé PSV Eindhoven dans le groupe B alors que son impressionnant début de saison se poursuivait mercredi.

Six ans après leur dernière apparition parmi l’élite européenne, les buts de Bukayo Saka, Leandro Trossard et Gabriel Jesus avant la mi-temps ont ouvert la voie à une victoire facile, le capitaine Martin Ødegaard étant également cadré en seconde période.

Saka, l’un des nombreux joueurs d’Arsenal faisant leurs débuts dans la compétition, a frappé à bout portant après huit minutes et le tir bas de Trossard a porté le score à 2-0 12 minutes plus tard avant que Jesus ne martele le troisième d’Arsenal pour conclure efficacement les points.

Arsenal, qui a pris 13 points lors de ses cinq premiers matches de Premier League, se rendra à Lens la semaine prochaine tandis que le PSV devra tenter de réparer une partie des dégâts à domicile contre Séville.

La dernière fois qu’Arsenal a joué en Ligue des champions, ils ont subi une raclée globale de 10-2 aux mains du Bayern Munich, depuis que leur place éternelle parmi les quatre premiers de la Premier League est devenue un souvenir lointain.

La deuxième place derrière Manchester City la saison dernière les a renvoyés au premier rang et le club néerlandais du PSV s’est révélé être l’adversaire idéal lors d’une soirée pluvieuse dans le nord de Londres.

Le but de Bukayo Saka a mis Arsenal sur la voie d’une victoire confortable contre le PSV Eindhoven à son retour en Ligue des champions. David Price/Arsenal FC via Getty Images

« C’était une belle soirée », a déclaré le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, aux journalistes. « Aujourd’hui, dans les deux box, nous avons été exceptionnels et c’était la différence.

« J’étais vraiment excité avant le match. Notre voyage a commencé l’année dernière et nous avons gagné le droit de participer à cette compétition. »

Arsenal a dû remporter des victoires cette saison en Premier League avec des équipes défendant en profondeur pour annuler leurs forces offensives.

Mais le PSV, leader du championnat néerlandais, s’est montré grand ouvert, permettant à Arsenal de faire plus ou moins ce qu’il voulait.

Les visiteurs ont testé David Raya, encore une fois préféré au gardien anglais Aaron Ramsdale, dès la première minute lorsque Noa Lang a forcé l’Espagnol à effectuer un arrêt confortable.

Après cela, c’était une circulation à sens unique.

L’ouverture du score d’Arsenal est arrivée lorsque Saka s’est associé à Ødegaard et lorsque le tir du Norvégien n’a été paré que par Walter Benítez, Saka était suffisamment alerte pour rentrer chez lui à bout portant.

Le PSV a été l’architecte de sa propre chute pour le deuxième but d’Arsenal, cédant le ballon lors d’une incursion vers l’avant, et une contre-attaque éclair s’est terminée avec Saka face à Trossard pour tirer un tir bas à travers le gazon mouillé et dans le coin.

Trossard s’est ensuite transformé en passeur pour servir Jesus qui a pris une touche soyeuse avant d’envoyer un tir dans le filet.

Lors d’un derby du nord de Londres contre Tottenham Hotspur dimanche, le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a eu le luxe de procéder à des remplacements tout au long de la seconde période, Saka, Jesus et Declan Rice ayant tous eu une pause précoce.

Mais Arsenal était encore beaucoup trop habile pour ses adversaires et le capitaine Ødegaard a réussi un quatrième clinique après 70 minutes pour terminer une soirée tout à fait satisfaisante.

Des tests plus difficiles viendront, mais Ødegaard pense qu’Arsenal peut réaliser une course en profondeur.

« Dès le début, vous avez vu la motivation et l’énergie. Revenir dans cette compétition est énorme pour ce club », a-t-il déclaré. « Nous sommes dans cette compétition pour rivaliser et nous battre pour aller jusqu’au bout. »