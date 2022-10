Arsenal 3 – 2 Liverpool

Le doublé de Bukayo Saka a ramené Arsenal au sommet de la Premier League et à une victoire 3-2 contre Liverpool, ce qui a laissé les supporters locaux rêver d’un défi pour le titre et les visiteurs ébranlés au milieu du tableau.

Arsenal n’avait pas réussi à marquer lors de ses six dernières rencontres avec Liverpool et ne les avait pas battus depuis juillet 2020, mais a profité d’un autre départ lent des hommes de Jurgen Klopp pour aller de l’avant après seulement 58 secondes dimanche, lorsque l’excellent Gabriel Martinelli a terminé de la passe traversante de Martin Odegaard. .

Darwin Nunez (34 ans) a riposté à juste titre pour un Liverpool renaissant, mais Arsenal a terminé la mi-temps comme ils l’avaient commencée, avec Saka (45 + 4) rentrant le centre de Martinelli au deuxième poteau à partir d’un contre rapide.

Le sous-marin Roberto Firmino (53) a ramené Liverpool au niveau contre le cours du jeu au début de la seconde mi-temps avec une finition inclinée, mais c’était Arsenal qui mettait la pression à ce moment-là et lorsque Thiago Alcantara a attrapé Gabriel Jesus au mollet, Saka (76 ) habilement converti depuis le point de penalty pour donner l’avantage à son équipe pour la troisième fois dans le match.

Gabriel Martinelli célèbre son premier but avec Saka après avoir marqué en une minute





Liverpool a poussé et poussé pour encore une autre réponse et il y avait de la nervosité du côté local et de leurs supporters, mais Arsenal s’est accroché pour sauvegarder de manière impressionnante sa victoire dans le derby du nord de Londres et étendre son record de championnat parfait à domicile à cinq matches cette saison.

Liverpool occupe désormais le 10e rang, à 14 points derrière les Gunners, mais avec un match en moins. C’est un long, très long chemin de retour dans la course au titre pour eux – s’il y a un moyen de revenir en arrière – mais neuf matchs, c’est Arsenal en tête, un point d’avance sur Manchester City.

Notes des joueurs Arsenal: Ramsdale (6), White (7), Saliba (6), Gabriel (5), Tomiyasu (7), Partey (6), Xhaka (7), Saka (8), Odegaard (7), Martinelli (9), Jésus (8). Sous-titres : Tierney (N/A), Nketiah (N/A), Vieira (N/A). Liverpool : Alisson (6), Alexander-Arnold (5), Matip (5), Van Dijk (6), Tsimikas (5), Henderson (6), Thiago (6), Salah (5), Diaz (7), Nunez ( 7), Jota (6). Sous-titres : Firmino (7), Gomez (5), Fabinho (6), Konaté (6), Elliott (6). Joueur du match : Gabriel Martinelli (Arsenal)

Comment Arsenal a finalement battu Liverpool

Arsenal avait perdu six de ses sept derniers matchs de Premier League avec Liverpool, mais il y avait un sentiment avant le coup d’envoi que cela pourrait être différent cette fois, avec l’équipe de Mikel Arteta volant haut – et en une minute, les supporters locaux célébraient.

Gabriel Martinelli célèbre son premier but avec Saka après avoir marqué en une minute





Une fois de plus, l’habitude de Liverpool de commencer lentement les matchs a été révélée, Saka puis Martin Odegaard se frayant un chemin à travers la défense des visiteurs avant que Martinelli n’applique la touche finale. C’était la 10e fois lors de leurs 12 derniers matchs de Premier League qu’ils concédaient le premier but.

Un autre festival de buts entre Arsenal et Liverpool Il y a eu 180 buts marqués lors des rencontres de Premier League entre Arsenal et Liverpool, le plus de tous les matches de l’histoire de la compétition.

L’équipe de Klopp n’avait cependant perdu qu’une seule de ces occasions précédentes, et avait retrouvé son sang-froid et revendiqué la possession, voyant un penalty de handball crier contre Gabriel ignoré, Nunez exploser Aaron Ramsdale sous un angle serré et William Saliba a frappé un dégagement contre son propre gardien de but de une croix taquine de l’Uruguayen.

Nouvelles de l’équipe Arsenal a fait un changement par rapport à sa victoire sur Tottenham, avec Takehiro Tomiyasu remplaçant Oleksandr Zinchenko, blessé.

Liverpool a nommé le même onze de départ qui a battu les Rangers en Ligue des champions en milieu de semaine, avec Darwin Nunez, Luis Diaz et Diogo Jota en attaque avec Mohamed Salah.

Nunez, le bourreau en chef d’Arsenal, a finalement obtenu sa récompense juste après la demi-heure, lorsqu’un long ballon au-dessus du sommet de Trent Alexander-Arnold a été raté par Gabriel et Diaz s’est précipité vers la droite pour que Nunez passe devant Ramsdale.

Darwin Nunez a marqué le premier égaliseur de Liverpool





Mais après avoir trouvé cet égaliseur mérité et avoir pris le dessus sur le match, Liverpool a de nouveau été rattrapé, juste sur le coup de la mi-temps, avec Saka laissé dans l’espace au deuxième poteau après une contre-attaque rapide pour convertir la passe basse de Martinelli. la boîte de six verges et reprendre la tête des Gunners.

Klopp a enlevé Alexander-Arnold pour Joe Gomez à la pause, mais l’arrière droit entrant a trouvé la tâche de marquer Martinelli tout aussi difficile, battu presque instantanément, avant que l’ailier ne remporte le ballon de Joel Matip pour donner un coup de départ à Martin Odegaard. au but alors que le Norvégien aurait dû faire mieux.

Roberto Firmino a attrapé le deuxième égaliseur de Liverpool après la pause





Cela s’est avéré être un lâcher-prise coûteux de la part du capitaine, son équipe n’ayant concédé que trois minutes plus tard. Diogo Jota était l’architecte, glissant une passe et Firmino, qui avait remplacé Luis Diaz juste avant la pause, a montré sa netteté, fléchant le ballon à travers Ramsdale et à l’intérieur du deuxième poteau pour son 10e but contre les Gunners.

Arsenal a maintenu son élan, cependant, et Mohamed Salah était un autre joueur de haut niveau remplacé alors que Klopp envoyait Fabinho à la recherche d’un certain contrôle. Cela n’a pas fonctionné, avec Alisson contraint à un double arrêt de Saka et Jesus avant que Thiago ne soit une fraction derrière Jesus alors qu’ils se balançaient pour une balle lâche dans la surface et qu’un penalty était accordé.

Bukayo Saka marque depuis le point de penalty pour restaurer l'avance d'Arsenal sur Liverpool





Saka était sur le point de mettre son équipe devant une fois de plus et cette fois, il n’y aurait pas de retour en arrière pour Liverpool, malgré un rallye tardif. La bataille des quatre premiers est de plus en plus leur objectif, alors que les prétendants au titre disparaissent hors de vue.

Arteta: Un grand sentiment de battre Liverpool

Mikel Arteta a déclaré que la victoire sur Liverpool donnerait à Arsenal une confiance vitale, mais a rejeté les suggestions selon lesquelles les Gunners pourraient rivaliser avec Man City pour le titre.



Le patron d’Arsenal Mikel Arteta à Sky Sports : “Il se sent bien [beating Liverpool]surtout la façon dont nous avons gagné le match, la façon dont nous avons joué, l’ambiance, je pense que nous méritions de gagner le match.

“Il y a eu beaucoup de moments, la façon dont ils peuvent vous ouvrir et exploiter l’espace. Ils ont été très efficaces avec les occasions qu’ils avaient. Mais nous avons fait preuve de beaucoup de sang-froid et de caractère dans les moments difficiles pour les surmonter, surtout en deuxième demi.

“C’était une discussion d’équipe animée à la mi-temps, mais je voulais les encourager et leur donner confiance dans le fait que le match était là pour la prise. Il y avait évidemment quelques choses que nous devions ajuster et améliorer ; plus de sang-froid et plus de courage pour jouer.

“Tout allait mieux en deuxième mi-temps. L’organisation, le timing de la presse, nous avons gagné chaque duel et chaque deuxième ballon. J’en étais vraiment content.”

Klopp : Nous ne sommes pas dans la course au titre

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, estime que l’attribution du penalty d’Arsenal contre Arsenal a été “douce”.



L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp : “Nous ne sommes pas dans la course au titre. Imaginez que je serais assis ici et que je penserais que nous y sommes presque, attendez. Nous avons des problèmes en ce moment mais nous avons causé à l’équipe en forme, le leader du tableau, d’énormes problèmes aujourd’hui. Même dans une très mauvaise situation pour nous, avec des changements précoces et des choses comme ça, nous leur avons causé de vrais problèmes. Nous devons continuer. Nous allons sortir et nous battre. Nous ne sommes pas ici pour être satisfaits de la situation et penser à l’année dernière.

“Très déçu. Autour des trois buts, nous avons commis des erreurs décisives. Le premier but n’est pas ce dont vous avez besoin. Un mauvais départ. Nous commençons à contrôler le jeu contre une équipe d’Arsenal très agressive et pleine de confiance. Nous avons montré que nous étions là pour une raison, a marqué une égalisation, un but magnifique. Ensuite, c’est un jeu ouvert et un avantage pour nous. Ensuite, nous prenons une mauvaise décision avant la mi-temps, que faisons-nous ? Le pire début possible, la pire fin possible.

“Luis Diaz, nous avons dû changer, quelque chose avec le genou, pas bon. Il aura un scanner. En plus de cela, Trent est mauvais avec sa cheville tordue. Trent n’est jamais parti en sept ans s’il pouvait continuer à jouer. Beaucoup de douleur , gonfle immédiatement…

“Arsenal est sorti très agressif [for the second half]. On a marqué une égalisation, puis c’était un match vraiment ouvert, avec un léger avantage pour nous. Ensuite, la pénalité arrive. Il a tout de suite pensé à un penalty, ce qui était intéressant. [VAR] M. England a jeté un coup d’œil et si deux arbitres pensent la même chose, c’est la vérité avec laquelle nous devons vivre. S’il y a eu contact – et je ne suis pas sûr qu’il y en ait eu mais il y a peut-être eu un contact léger – le joueur repart sur les deux pieds puis à terre et c’est une indication que quelque chose a pu être inventé… Mais pas pour les arbitres. Mais ils pensaient qu’il était clair qu’il ne s’agissait pas d’un handball en première mi-temps lorsque Diogo a mis la traction [Gabriel’s] bras. Nous ne pouvons pas changer cela.

“Notre situation est maintenant très difficile. Avec des blessures en plus. Ces décisions vont contre vous, c’est un peu typique mais n’aide pas. Nous avons perdu le match avec beaucoup de bons moments, et nous aurions pu avoir un résultat. Un match nul aurait été un résultat mérité.”

Statistiques FPL: Arsenal vs Liverpool Buts Bukayo Saka (2), Gabriel Martinelli ; Darwin Nunez, Roberto Firmino Aides Gabriel Martinelli, Martin Odegaard; Luis Diaz, Diogo Jota Points bonus Saka (3), Martinelli (2), Firmino (1)

Et après?

Arsenal se déplacera ensuite pour affronter l’équipe norvégienne Bodo / Glimt en Ligue Europa avant de se rendre à Leeds dimanche prochain.

Liverpool affrontera sa toute première visite compétitive aux Rangers mercredi, puis accueillera Manchester City en direct Sky Sports Premier League dimanche prochain.