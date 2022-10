Arsenal 3-2 Liverpool: la FA examine l’incident de la victoire des Gunners en Premier League à Emirates | Nouvelles du football

La Football Association doit examiner les détails d’un incident vers la fin de la victoire 3-2 d’Arsenal sur Liverpool à l’Emirates Stadium dimanche soir.

Bukayo Saka a marqué un penalty tardif pour assurer la victoire des Gunners, qui sont revenus en tête de la Premier League au-dessus de Manchester City.

John Barnes, Paul Merson et Jamie Redknapp ont tous convenu que le penalty d'Arsenal était "doux", mais n'ont pas été surpris qu'il ait été donné.



Liverpool était venu deux fois par derrière pour se hisser au niveau avant qu’Arsenal ne reçoive un coup de pied à 15 minutes de la fin après le défi de Thiago Alcantara sur Gabriel Jesus, qui contenait un contact minimal mais était confirmé par VAR.

Il y a eu un point d’éclair alors que les esprits s’emballaient après la décision, les joueurs des deux côtés s’impliquant.

Liverpool aurait-il dû recevoir un penalty après que Gabriel ait semblé manipuler le ballon dans la surface ?



L’arbitre Michael Oliver est allé parler aux managers rivaux Mikel Arteta et Jurgen Klopp après l’incident.

Klopp a déclaré dans ses interviews télévisées d’après-match qu’il n’était “pas autorisé” à divulguer plus de détails, tandis qu’Arteta a déclaré lors d’une conférence de presse par la suite : “C’est un incident qui s’est produit. Tout ce qui se passe sur ce terrain reste sur ce terrain.”

La FA parlera avec Oliver et son équipe d’arbitres avant de décider si d’autres mesures doivent être prises.

Les esprits s'emballent lors du match de Premier League de dimanche entre Arsenal et Liverpool





“Nous sommes au courant d’un incident qui s’est produit lors du match entre Arsenal et Liverpool. Nous sommes en dialogue avec les officiels du match et examinerons les détails de l’incident”, a déclaré un porte-parole de la FA.

Arteta: Je n’ai jamais vu les Emirats comme ça

Mikel Arteta dit que la victoire de son équipe sur Liverpool donnera à ses joueurs la confiance qu'ils peuvent battre les meilleures équipes de la ligue



Arteta a remercié les fans d’Arsenal d’avoir généré une atmosphère qu’il n’avait jamais vue auparavant après la victoire sismique 3-2 contre Liverpool.

“Merci beaucoup aux garçons et à nos supporters d’avoir vécu un après-midi comme celui-ci”, a déclaré Arteta. “C’est pourquoi nous sommes ici, et j’ai vraiment apprécié, surtout la façon dont nous avons gagné.

“Je ne l’ai jamais vu comme ça. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela aide les joueurs et à quel point la confiance et la confiance, le soutien… c’est l’une des plus belles choses que nous ayons faites depuis que nous sommes ensemble ici – pour unir tout le monde et l’impression que vous allez ici et que vous allez avoir de l’expérience. C’est génial.

“Le sentiment de gagner est si puissant et si significatif pour moi aujourd’hui pour moi, j’ai vu une équipe à laquelle je m’identifie vraiment, la personnalité qu’ils montrent dans les moments difficiles, comment ils s’en tiennent à ce qu’ils ont à faire mais, en même temps, la conviction, le courage et l’esprit libre pour y aller, les attaquer et les mettre sous pression.”

Klopp : Liverpool pas dans la course au titre

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a estimé que le penalty d'Arsenal était "doux" et a admis que c'était un "après-midi difficile" pour son équipe.



La troisième défaite de Liverpool de la saison a confirmé son pire retour de points à ce stade d’une campagne de Premier League en 10 ans.

Les Reds ont 10 points au tableau après huit matchs – 14 de moins que le leader Arsenal – et leurs bégaiements de début de saison ont forcé Klopp à concéder que leurs chances de titre sont déjà terminées.

“Nous ne sommes pas dans la course au titre”, a déclaré Klopp. “Nous avons des problèmes en ce moment, mais nous devons continuer. Dans une situation comme la nôtre, nous allons sortir et nous battre. Nous ne sommes pas ici pour être satisfaits de la situation et penser à l’année dernière.

“Nous sommes très déçus. Autour des trois buts, nous avons commis des erreurs décisives. Le premier but n’est pas ce dont vous avez besoin. Un mauvais départ.

“Nous commençons à contrôler le match contre une équipe d’Arsenal très agressive et pleine de confiance. Nous avons montré que nous étions ici pour une raison, marqué un égaliseur, un but magnifique. Ensuite, c’est un jeu ouvert et un avantage pour nous.

“Ensuite, nous prenons une mauvaise décision avant la mi-temps, que faisons-nous? Le pire début possible, la pire fin possible.”