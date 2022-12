Arsenal 3 – 1 West Ham

Arsenal a produit un superbe retour en deuxième mi-temps pour prendre sept points d’avance en tête de la Premier League avec une victoire 3-1 sur West Ham, un soir où l’ancien patron des Gunners, Arsène Wenger, est revenu à l’Emirates Stadium pour la première fois depuis son départ. le club en 2018.

Wenger, qui a passé 22 ans à Arsenal, n’avait pas caché le fait qu’il avait trouvé son départ d’Arsenal difficile et avait insisté sur le fait qu’il n’avait pas l’intention de revenir pour regarder son ancienne équipe.

Cependant, le chef du développement mondial du football de la FIFA était de retour, et il semblait que son ancienne équipe se dirigeait vers une nuit difficile lorsqu’elle a pris du retard sur le penalty de Said Benrahma après que William Saliba ait fait tomber Jarrod Bowen dans la surface (27).

Les Gunners avaient besoin de trouver une réponse après la pause et c’est exactement ce qu’ils ont fait alors que deux buts en cinq minutes de Bukayo Saka (53) et Gabriel Martinelli (58) ont fait sourire Wenger, avant Eddie Nketiah, menant la ligne pour Arsenal en l’absence de Gabriel Jesus, clôturait une soirée brillante pour les hommes de Mikel Arteta (69).

La victoire voit Arsenal prendre sept points d’avance sur Newcastle, deuxième, qui a battu Leicester 3-0 plus tôt le lendemain de Noël, tandis que Man City, troisième, a la chance de répondre lors de son voyage à Leeds mercredi.

Pendant ce temps, West Ham, qui a subi une quatrième défaite consécutive en Premier League, reste 16e.

Notes des joueurs Arsenal: Ramsdale (6), White (7), Saliba (6), Gabriel (6), Tierney (6), Partey (7), Xhaka (7), Odegaard (8), Saka (8), Martinelli (7), Nkétiah (8). Sous-titres : Zinchenko (6), Vieira (n/a), Elneny (n/a).



West-Ham : Fabianski (6), Coufal (6), Dawson (6), Kehrer (6), Cresswell (6), Soucek (6), Rice (7), Paqueta (6), Bowen (7), Benrahma (7), Antonio (6). Sous-titres : Fornals (n/a), Mubama (n/a). Homme du match: Martin Odegaard.

Comment Arsenal est revenu en trombe pour battre West Ham…

Image:

Saka fête son égalisation pour Arsenal





L’invité spécial d’Arsenal s’est levé dès la quatrième minute lorsque Saka a lancé le ballon dans le toit du filet sous un angle serré, mais Wenger et les Gunners ont été contraints de couper court à leurs célébrations lorsque le ballon a frappé Nketiah, qui était en position de hors-jeu, en route vers Saka.

Wenger aurait cependant été satisfait de ce qu’il a vu, car les Gunners ont dominé les premières étapes. Martin Odegaard était à quelques centimètres de jouer Granit Xhaka au but, tandis que quelques instants plus tard, le tir bas de l’international suisse était bien tenu par Lukasz Fabianski.

Mais malgré toute la domination d’Arsenal, c’est West Ham qui a pris les devants. L’équipe de Moyes avait menacé à plusieurs reprises lors de la contre-attaque, et ils en ont compté un alors que Bowen forçait Saliba à une fente désespérée juste à l’intérieur de la surface de réparation.

Le Français a pris contact avec Bowen, qui a essayé de rester sur ses pieds avant de finalement aller au sol, et l’arbitre Michael Oliver a indiqué l’endroit. Après un contrôle VAR, Benrahma n’a commis aucune erreur pour ne marquer que le quatrième but de West Ham à l’extérieur de la saison.

Comme ils l’ont déjà fait cette saison à plusieurs reprises, les supporters locaux ont tenté de galvaniser leur équipe, et Arsenal pensait qu’ils avaient un moyen de revenir dans le match en profondeur dans le temps d’arrêt de la première mi-temps. Le tir d’Odegaard a été bloqué par ce que l’arbitre Michael Oliver pensait être le bras de Cresswell et il a pointé le point de penalty.

Nouvelles de l’équipe La grande nouvelle pour Arsenal est que William Saliba est revenu directement dans l’équipe alors qu’il faisait partie de l’équipe de France qui a perdu en finale de la Coupe du monde il y a seulement huit jours. Ben White, qui a quitté tôt l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde, a également commencé dans la défense d’Arsenal, tandis que Kieran Tierney était à l’arrière gauche, avec Oleksandr Zinchenko uniquement sur le banc après son retour de blessure, et Takehiro Tomiyasu pas dans l’équipe. Eddie Nketiah a mené la ligne en l’absence de Gabriel Jesus, blessé, et il était flanqué de Gabriel Martinelli et Bukayo Saka, tous deux impressionnés au Qatar.

Michail Antonio s’est débarrassé d’une tension au mollet pour commencer à l’avant pour West Ham, Gianluca Scamacca étant absent en raison d’un problème apparent à la cheville. Declan Rice est retourné directement dans l’équipe après avoir joué pour l’Angleterre à la Coupe du monde et il a été rejoint au milieu de terrain par Lucas Paqueta, qui a joué pour le Brésil au Qatar. Thilo Kehrer, un autre joueur impliqué dans la Coupe du monde, avec l’Allemagne, a débuté au poste de défenseur central avec Craig Dawson, tandis que Jarrod Bowen et Said Benrahma ont été choisis sur les flancs.

Cependant, après avoir été envoyé au moniteur côté terrain par VAR, Oliver a changé sa décision après avoir vu le ballon clairement sortir de la tête de Creswell, laissant West Ham entrer dans la pause devant.

Une grande discussion d’équipe à la mi-temps était nécessaire de la part d’Arteta, et il a obtenu la réponse qu’il voulait de son côté au début de la seconde mi-temps, mais avec un coup de chance.

L’effort capricieux à longue portée d’Odegaard a atterri magnifiquement aux pieds de Saka, qui l’a parfaitement contrôlé avant de caresser une finition fraîche dans le coin inférieur.

Les Emirats étaient à nouveau en train de basculer et le sourire était fermement revenu sur le visage de Wenger alors que les Gunners produisaient un geste rappelant les meilleures années du Français à la tête du club du nord de Londres. Ils ont travaillé le ballon rapidement vers Martinelli, qui a tiré une brillante finition basse devant Fabianski à son poteau proche pour effectuer un revirement époustouflant.

Les points ont été sécurisés lorsque la passe d’Odegaard a choisi Nketiah, et l’attaquant a transformé Thilo Kehrer avec brio avant de tirer une finition emphatique dans le coin inférieur pour terminer une nuit brillante pour Arsenal, Arteta et le patron de retour des Gunners.

L’adjoint compétent d’Arsenal tente sa chance

Image:

Eddie Nketiah célèbre après avoir marqué le troisième but d’Arsenal





Oliver Yew de Sky Sports à l’Emirates Stadium :

Il y avait beaucoup de choses sur les épaules d’Eddie Nketiah avant le retour de la Premier League.

Ce n’était un secret pour personne que Mikel Arteta faisait confiance à l’attaquant avec Gabriel Jesus mis à l’écart par une blessure qu’il a contractée lors de la Coupe du monde avec le Brésil.

Nketiah pourrait-il combler le vide de Jésus ? Pourrait-il aider à maintenir le défi du titre d’Arsenal sur la bonne voie en l’absence du Brésilien ? Il y avait des doutes, et beaucoup d’entre eux.

Il y a de la pression à chaque fois que vous jouez pour l’Arsenal Football Club. Je ne suis pas là pour le remplacer, je veux être mon propre joueur, mais nous lui souhaitons tous bonne chance.

Pas du camp d’Arsenal en revanche. Arteta était convaincu que Nketiah avait ce qu’il fallait, et le skipper Martin Odegaard a insisté dans ses notes de programme sur le fait que Nketiah était prêt.

Il avait également le soutien de la foule des Emirats. Ils voulaient qu’il marque car il a couru sans faute en première mi-temps avant que son tir ne soit bien bloqué. Mais ils ont finalement obtenu leur moment alors que Nketiah a produit le moment du match pour transformer Thilo Kehrer avant de tirer une finition catégorique devant Luka Lukasz Fabianski pour sceller les trois points pour Arsenal.

“Eddie, Eddie, Eddie” a sonné autour des Emirats et sa confiance aurait été renforcée par le but et le soutien, mais ce n’était pas seulement le but qui était impressionnant de Nketiah. Sa volonté de faire le sale boulot que Jésus fait pour Arsenal n’est pas passée inaperçue. Sa volonté de tenir le ballon et de jouer dos au but était superbe, tandis que sa capacité à faire entrer ses coéquipiers dans le jeu aurait ravi Arteta.

Ce n’est qu’une étape sur ce qui est encore un long chemin pour Nketiah et Arsenal, mais il ne devrait plus y avoir de doute que Nketiah a la capacité de mener la ligne pour les Gunners.

Arteta: Je viens de faire un gros câlin à Nketiah

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, sur la performance d’Eddie Nketiah :

“Je lui ai juste fait un gros câlin parce qu’il le méritait totalement avec le jeu qu’il a joué.

“Il a montré sa force, sa qualité et son timing, le sang-froid de la finition. Ce fut une performance exceptionnelle de sa part.

“Il a essayé lors des derniers matchs et a la capacité de marquer. Nous le voyons tous les jours à l’entraînement et cela lui donnera confiance.”

Statistiques Opta: retour d’Arsenal pour étourdir à nouveau West Ham

Image:

Saka fête son égalisation pour Arsenal





Arsenal est revenu par derrière pour battre West Ham huit fois en Premier League, plus que contre tout autre adversaire.

L’entraîneur de West Ham, David Moyes, a perdu 15 matchs à l’extérieur de Premier League contre Arsenal, égalant Harry Redknapp pour le plus grand nombre de défaites à l’extérieur contre un adversaire spécifique de la compétition (15 contre Man Utd).

Arsenal a remporté 10 matchs consécutifs à domicile en Premier League pour la première fois depuis avril 2019, alors que c’est la première fois qu’il le fait en marquant plus de 2 buts à chaque fois depuis novembre 2017.

Et après?

Samedi 31 décembre 17h00



Coup d’envoi 17h30





La prochaine étape pour Arsenal est un voyage à Brighton le soir du Nouvel An, qui est en direct sur Sky Sports; coup d’envoi 17h30.

Pendant ce temps, West Ham accueille Brentford le vendredi 30 décembre; coup d’envoi 19h45.