Arsenal 3 – 0 Bodo/Glimt

Une équipe d’Arsenal très modifiée a dépassé les vairons norvégiens Bodo / Glimt, avec Eddie Nketiah, Rob Holding et Fabio Vieira marquant pour placer les Gunners en tête de leur groupe de la Ligue Europa avec une victoire 3-0.

Avec un Super dimanche affrontement avec Liverpool à l’horizon ce week-end, Arsenal a effectué huit changements par rapport à l’équipe qui a battu Tottenham 2-1 le week-end dernier, mais a tout de même pris une avance facile en première mi-temps grâce aux buts de style braconnier de Nketiah et Holding.

Bodo / Glimt étaient soutenus par 5% de leur ville de 55 000 habitants à l’Emirates Stadium et se sont améliorés après la pause – mais ont été tenus à distance par Arsenal toute la nuit.

Le remplaçant des Gunners Gabriel Jesus a été sorti du banc par Mikel Arteta et le Brésilien a superbement mis en place Fabio Vieira, qui s’est écrasé haut dans le filet lors de son premier départ à domicile pour les Gunners.

Comment Arsenal a balayé Bodo

Les Gunners d’Arteta sont sortis des blocs en volant et étaient à quelques centimètres de prendre la tête dans les 10 premières minutes à travers Vieira.

Nketiah lui a remis le ballon dans la surface de réparation, seulement pour que le milieu de terrain portugais frappe le haut de la barre avec un entraînement râpeux. Mais il ne fallut pas longtemps pour que les boiseries jouent en faveur d’Arsenal.

Gabriel Martinelli a envoyé Kieran Tierney sur la gauche à la pause et lorsque l’Ecossais a frappé l’intérieur du poteau avec un effort puissant, Nketiah était sur place pour exploiter le rebond dans un filet vide.

Quatre minutes plus tard, Arsenal avait une seconde. Le corner de Vieira a été dégagé jusqu’au milieu de terrain, qui a traversé pour Holding au deuxième poteau pour rentrer à la maison, sans aucun défenseur de Bodo pour le marquer.

Cela aurait pu être plus avant la mi-temps pour Arsenal, qui a limité Bodo à une seule demi-chance en première période. Granit Xhaka a testé les gants du gardien Nikita Haikin avec un coup franc juste à l’entrée de la surface, tandis que Vieira a saisi une autre occasion dans la surface de réparation à côté du but.

Notes des joueurs Arsenal: Tourneur (7); Tomiyasu (6), Holding (7), Gabriel (7), Tierney (7) ; Lokonga (6), Xhaka (6), Vieira (7) ; Marquinhos (6), Nketiah (8), Martinelli (7) Sous-titres : Saka (6), Odegaard (7), Jésus (6), White (6), Nelson (n/a) Homme du match: Eddie Nketiah (Arsenal)

Les visiteurs se sont améliorés après la pause, le gardien américain Matt Turner, faisant ses débuts à domicile pour Arsenal, réussissant un solide arrêt bas pour empêcher Joel Mugisha de l’intérieur de la surface.

Arteta, peut-être peu impressionné par le début de la seconde mi-temps de son équipe, a fait venir Jesus, Martin Odegaard et Bukayo Saka avant l’heure de jeu.

Saka et Odegaard se sont combinés pour donner à Nketiah une chance en tête-à-tête avec un peu plus de 10 minutes à jouer, mais l’attaquant d’Arsenal n’a pas réussi à sceller le résultat en coupant le ballon au-dessus de la barre Bodo.

Au lieu de cela, Jesus a pris sur lui de faire du score un reflet réaliste du match, montrant un excellent jeu de jambes pour pincer la gauche et réduire Vieira, qui a claqué la maison.

Arteta: Nous pouvons faire les choses beaucoup mieux

Mikel Arteta dit que Gabriel Jesus donne absolument tout quand il est sur le terrain, mais a parfois senti que son équipe manquait de sang-froid lors de la victoire 3-0 d’Arsenal sur Bodo / Glimt.



Malgré l’extension de sa série de victoires à quatre matchs, le maintien d’une feuille blanche et le maintien de son record de 100% en Europe cette saison, Arteta pense que son équipe doit encore s’améliorer dans de nombreux domaines afin de contrôler les matchs.

Arteta a affirmé que la triple introduction de Saka-Odegaard-Jesus au début de la seconde période était principalement due à la gestion des minutes de ses joueurs plutôt qu’à un mauvais sort, mais l’Espagnol a identifié un manque de sang-froid dans la performance de son équipe.

“Il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons mieux faire collectivement, nous devons maintenir les normes aussi élevées que possible et élever le niveau supérieur”, a déclaré Arteta lors de sa conférence de presse d’après-match.

“Nous avons eu des sorts trop précipités, nous n’avons pas gagné assez de duels et nous n’avons pas réussi à gérer le ballon et à le récupérer assez bien. C’est devenu vraiment ouvert avec beaucoup de transitions. Quand le jeu est entre vos mains, vous devez gérer c’est beaucoup mieux.

“Nous devons faire 10-15 passes ensemble suffisamment de fois pour en obtenir plus dans le dernier tiers. Nous avons été vraiment efficaces dans le dernier tiers, nous semblions être une menace. Mais en termes de sang-froid, le timing entre les unités, peut-être parce qu’ils ont “Je n’ai pas assez joué ensemble, il manquait un peu. Dans le football, cinq minutes, c’est tout”

La profondeur des artilleurs est meilleure que jamais

Analyse par Sam Blitz de Sky Sports :

Octobre est un mois éprouvant pour Arsenal. Neuf matchs en 29 jours, dont quatre des six derniers à l’extérieur.

Mais ce qui ravira Mikel Arteta, c’est que huit changements peuvent être effectués et que les résultats et les performances ne vacillent pas. Arsenal a à peine été obligé de sortir de la deuxième vitesse contre Tottenham et Bodo / Glimt, ce qui est le tonique parfait avant un match majeur contre Liverpool ce week-end.

Sauf Cedric Soares, qui revient tout juste d’une blessure, chaque membre disponible de l’équipe première est utilisé – ce qui témoigne de la profondeur dont Arteta dispose.

La saison dernière, Takehiro Tomiyasu et Kieran Tierney ont tous deux été jugés irremplaçables, mais ont maintenant du mal à montrer que Ben White et Oleksandr Zinchenko devraient être abandonnés en tant qu’arrières latéraux, ce qui signifie qu’ils peuvent être utilisés pour maintenir les niveaux élevés de la Ligue Europa.

Avec un autre objectif à son actif, Fabio Vieira assume un certain fardeau créatif de Martin Odegaard, tandis que le calme de Rob Holding signifie que l’on n’en demande pas trop à William Saliba si tôt dans sa carrière en équipe première d’Arsenal.

Des blessures finiront par survenir à Arsenal, mais jeudi, ces joueurs de deuxième rang ont montré qu’ils pouvaient se montrer à la hauteur.

Lorsqu’Arsenal n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions en mai, Gary Neville et Jamie Carragher ont déclaré que la routine du jeudi au dimanche nuirait à leur saison. Mais ils sont en tête de la ligue et transpirent à peine en Europe. Ça n’a pas été trop mal jusqu’à présent.

Regarder l’équipe d’Angleterre : Three Lions perdra-t-il Nketiah ?

Deux buteurs anglais en première mi-temps pour Arsenal, mais aucun d’entre eux n’a la moindre chance de faire partie de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde cet hiver.

Cependant, des conversations devront avoir lieu sur l’avenir international d’Eddie Nketiah, l’attaquant révélant mercredi que des pourparlers avaient eu lieu avec le Ghana sur le changement d’allégeance.

Nketiah sera-t-il jamais dans la pensée de Gareth Southgate ? L’attaquant est le meilleur buteur de tous les temps de l’Angleterre U21, mais devra faire plus que marquer dans les équipes de deuxième chaîne d’Arsenal s’il veut se frayer un chemin dans la phase senior.

Quant à ceux qui ont une chance pour le Qatar, Bukayo Saka et Ben White ont tous deux été remplacés en seconde période mais n’ont pas eu assez de temps pour avoir un impact sur le match.

White a fait preuve d’efforts pour avancer depuis l’arrière droit – et sa polyvalence à l’arrière droit, à l’arrière central et à l’arrière central droit pourrait faire de son mieux avec Kyle Walker subissant une intervention chirurgicale cette semaine et faisant face à une course contre la montre pour être en forme pour le Qatar.

Saka a montré quelques éclairs d’éclat – mais ses chances de commencer pour l’Angleterre seront jugées dans les grands matchs.

Les Gunners joueront ensuite leur match retour contre Bodo/Glimt en Norvège jeudi, avec un coup d’envoi à 17h45.