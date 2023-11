Arsenal 2-0 Séville – Trossard occupe le devant de la scène, Saka, Martinelli et Havertz impressionnent

Arsenal a battu Séville 2-0 mercredi soir pour se rapprocher de la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Leandro Trossard a donné l’avantage aux hôtes avant la pause de la mi-temps, s’accrochant à un joli centre bas de Bukayo Saka avant de placer le ballon au-delà de Marko Dmitrovic dans le filet de Séville.

Arsenal a ensuite doublé son avance en seconde période lorsque Saka a été créé par Gabriel Martinelli. Cela a mis fin au match, mais il y a eu un léger coup dur pour Arsenal dans les 10 dernières minutes après que Saka ait dû quitter le terrain après avoir été soigné pour une blessure.

Ici, L’Athlétisme James McNicholas aborde trois points de discussion du match…

Trossard impressionne à l’avant-centre

En théorie, Arsenal est entré dans ce match sans avant-centre reconnu. Ils ont perdu Gabriel Jesus à cause d’une blessure aux ischio-jambiers lors du match inverse il y a quinze jours, tandis qu’Eddie Nketiah s’est retiré tardivement après avoir reçu un coup à Newcastle. Cela signifiait qu’Arteta devait choisir entre Kai Havertz et Trossard, qui préfèrent tous deux commencer dans des positions plus profondes.

Trossard a impressionné avec un faux neuf à Brighton et à Arsenal la saison dernière et ce fut une autre sortie encourageante pour l’international belge. Il a marqué le but, terminant avec confiance sur le centre de Saka, mais la façon dont il a enchaîné le jeu était plus impressionnante. Trossard démontre qu’il n’est pas nécessaire d’être un six pieds pour tenir le ballon. À un moment donné, il a reçu un long lancer sur la ligne médiane, a pris le ballon sous contrôle et a utilisé son centre de gravité bas pour s’éloigner de son homme.

Trossard n’est peut-être pas un avant-centre conventionnel, mais il est plutôt efficace.

Les ailiers d’Arsenal reviennent sur leur jeu

En Premier League, les ailiers Saka et Martinelli trouvent fréquemment des défenseurs doubler contre eux. En Europe, pour une raison ou une autre, il semble qu’on leur accorde plus d’espace.

Martinelli tourmentait Juanlu, permettant régulièrement à l’arrière latéral de se rapprocher avant de le faire tomber au-delà de lui et de courir derrière. Sur le flanc opposé, le seul moyen de Kike Salas de tenter de ralentir Saka était de recourir à des fautes. Le joueur de 22 ans est bien habitué à ce traitement et ne s’est pas laissé décourager.

Martinelli et Saka se sont combinés pour marquer le deuxième but d’Arsenal, le Brésilien libérant l’international anglais, qui est revenu à l’intérieur et a terminé en toute confiance. Saka a cependant dû quitter le terrain sur blessure en fin de seconde période.

L’attaque d’Arsenal a eu du mal à s’exprimer ces derniers temps. Le retour en forme de leurs deux attaquants larges pourrait signaler une amélioration significative sur ce front.

Saka marque le deuxième but d’Arsenal (Clive Rose/Getty Images)

Des signes de vie de Havertz ?

Depuis qu’il a perdu Martin Odegaard peu avant le match de Newcastle, Mikel Arteta a changé la position de départ de Havertz pour le jouer comme le « huit de droite ». Bien qu’il soit encore loin du type de performances qui commenceraient à justifier son prix de 65 millions de livres sterling (80 millions de dollars), les deux derniers matchs ont suscité des signes de vie de la part de l’international allemand.

Il sera déçu de ne pas avoir terminé la soirée sur un but : il a raté une bonne occasion de la tête lors des premiers échanges du match et a enroulé un tir depuis l’entrée de la surface juste à côté du deuxième poteau. Néanmoins, il a bien contribué au jeu d’équipe d’Arsenal et a appuyé aux côtés de Trossard dans la forme 4-4-2 d’Arsenal « hors possession ».

Le problème est que cette place à droite du milieu de terrain d’Arsenal appartient à juste titre à Odegaard. Arteta pourrait-il être persuadé de faire basculer Odegaard à gauche pour permettre à Havertz de continuer à s’améliorer à droite ?

Qu’a dit Arteta ?

Sur le contrôle d’Arsenal : « Je suis vraiment content de la performance de l’équipe. Ils ont fait preuve d’agressivité et d’engagement. Même lorsque nous avons perdu le ballon, nous avons été incroyablement bons pour le récupérer. Il est difficile en Europe de contrôler la situation comme nous l’avons fait. C’est pourquoi nous l’avons gagné. Lorsque vous les laissez s’installer dans votre propre moitié de terrain, ils forment une équipe dangereuse. Nous n’avons accordé qu’un seul tir, à la 97e minute.

Sur les blessures de Saka et Tomiyasu : « C’était juste un coup de pied (à Saka) et les physios m’ont dit à la radio qu’il n’était pas content de continuer. Il ressentira donc un certain inconfort mais, j’espère, je vais supposer qu’il ira bien. (Tomiyasu) a eu un certain malaise en première mi-temps et nous ne voulions pas prendre de risques car il a joué beaucoup de minutes. Évidemment, avec Alex (Zinchenko) sur le banc prêt à entrer, je pense que c’était la bonne décision.

Quel avenir pour Arsenal ?

Samedi 11 novembre : Burnley (H), Premier League, 15h GMT, 10h HE

Le dernier match d’Arsenal avant la trêve internationale de novembre les verra accueillir Burnley. L’équipe de Vincent Kompany a connu un début de saison difficile, ne remportant qu’un seul de ses 11 premiers matches. Ils ont également perdu quatre de leurs cinq derniers matchs.

Ce sera un test difficile pour Burnley étant donné que leur seule victoire est survenue contre ses compatriotes Luton Town.

Burnley n’a perdu aucune de ses deux dernières visites à l’Emirates Stadium, avec un match nul 0-0 en janvier 2022 étant son dernier match là-bas. Ils ont également remporté la rencontre auparavant – une victoire 1-0 lors de la saison 2020-21.

(Photo du haut : Adrian Dennis/AFP via Getty Images)