Arsenal 2 – 0 Everton

Mikel Arteta a salué la capacité de Gabriel Jesus à créer le “chaos” alors que l’attaquant marquait à nouveau lors de la victoire 2-0 d’Arsenal sur Everton.

Le Brésilien a marqué deux fois lors de ses débuts lors de la victoire 5-3 des Gunners sur Nuremberg et a inscrit son troisième but pour mettre son nouveau club sur la voie d’une autre victoire de pré-saison.

Le joueur de 25 ans a tiré devant Jordan Pickford d’un corner à la 33e minute, puis a mis en place Bukayo Saka, qui a ajouté une seconde à peine trois minutes plus tard.

Jesus a eu un impact instantané depuis sa signature pour 45 millions de livres sterling de Manchester City et produit déjà des buts pour l’équipe de Mikel Arteta qui leur manquait la saison dernière. Le patron d’Arsenal pense que c’est la capacité de Jésus à perturber les défenses adverses qui contribue à son succès précoce.

“Il crée le chaos, il crée l’incertitude et il est toujours sur votre épaule. Il est toujours là pour vous arracher le ballon, il est toujours devant le but. C’est une vraie menace et c’est ce dont nous avons besoin”, a déclaré Arteta.

Comment les équipes se sont alignées : Arsenal : Turner, Cedric (Bellerin 45), Saliba (Mari 72), Gabriel (Walters 72), Tavares (Holding 45), Partey (Elneny 45), Xhaka (Sambi 72), Saka (Pepe 45), Odegaard (Maitland- Niles 45), Martinelli (Nelson 72), Jésus (Nketiah 45)

Everton : Pickford (Crellin 45), Patterson (Mills 45), Nkounkou (Keane 45), Holgate (Tarkowski 45), Mina (Welch 45), Godfrey (Mykolenko 45), Doucoure (Gbamin 45), Davies (Warrington 45), Dele (Iwobi 45), Gary (Gordon 45), Calvert-Lewin (Rondon 45)

“Au moment où nous donnons le ballon, il est immédiatement actif et met la pression et met son équipe derrière lui. Il a beaucoup de leadership, je peux voir tout de suite ce qu’il fait avec les garçons et c’est le genre de gars que nous vouloir.

“Il a l’air vraiment vif, vraiment dynamique. (Il a) une très bonne compréhension avec ses coéquipiers tout de suite. Ils le recherchent, il génère des occasions, de bonnes connexions autour d’espaces spécifiques que nous voulons exploiter avec lui en particulier, et ouais , nous sommes vraiment heureux.”

Jésus a parfois joué largement pour Manchester City, mais jusqu’à présent, il a joué en tant que numéro 9 à Arsenal, où Arteta prévoit de l’utiliser.

“Il est très polyvalent, mais évidemment, la façon dont nous aimerions le développer, c’est dans cette position”, a-t-il déclaré.

“Mais pas tout seul parfois, mais ne fermez pas cette porte parce que Gabby par rapport à ce que fait l’adversaire dans certains jeux, nous allons devoir l’utiliser dans différentes positions. Il est ouvert à cela et il sait que cela fait partie de sa force aussi.”

Lampard fait l’éloge des jeunes dans la défaite

Frank Lampard a félicité ses jeunes d’Everton pour leur performance contre Arsenal à Baltimore.

Le trio local Lewis Warrington, Stanley Mills et Reece Welch a tous joué pour les Blues, qui ont joué cinq à l’arrière lors de leur premier match de pré-saison, bien que cela ne semble pas être le plan à long terme.

“Nous devons jouer à trois en défense à cause du groupe que nous avons en déplacement”, a déclaré Lampard, après avoir également vu le gardien de 22 ans Billy Crellin garder une cage inviolée en seconde période.

“J’aime être plus flexible et peut-être jouer à trois au milieu de terrain, comme Arsenal l’a fait ce soir. J’étais relativement content dans l’ensemble, nous avons perdu mais Arsenal avait déjà joué deux matchs.

“Nous sommes un peu en retard dans notre forme physique et il y a quelques choses que nous pouvons améliorer. La deuxième mi-temps a été ma mi-temps préférée et il y avait de bons points positifs.

“L’attitude des jeunes joueurs est excellente, Stanley Mills est en voyage parce qu’il s’est si bien entraîné la saison dernière et lors de la première semaine de pré-saison à Finch Farm. Il est ici parce qu’il le mérite et il l’a montré dans son jeu. .

“La confiance de Lewis Warrington pour accepter le ballon au milieu de terrain et jouer et le déplacer [was pleasing], c’est un truc simple mais quelque chose qu’on n’a pas si bien fait depuis que je suis ici. Reece avait l’air vraiment à l’aise et Billy a obtenu une cage inviolée pour sa moitié.”

La nouvelle signature James Tarkowski, qui a effectué un transfert gratuit de Burnley au début de ce mois, a fait ses débuts et a impressionné Lampard depuis son arrivée.

“Je suis un grand fan de James, je l’étais depuis avant d’être manager d’Everton”, a déclaré Lampard.

“Je pensais que c’était un joueur de très haut niveau dans tous les domaines et il ne m’a pas déçu, avec sa personnalité, ses qualités de leader, sa force et sa qualité avec le ballon.

“C’est un défenseur qui peut faire les deux côtés du jeu et je suis ravi de ses débuts et j’attends de très bonnes choses de lui.

“Je n’étais pas si inquiet du résultat, vous voulez toujours gagner mais nous étions compétitifs, il n’y avait rien que je n’aimais pas chez les joueurs en termes d’application. C’était un coup de pied arrêté et pas un beau but à concéder [Jesus’ opener].

“Mais Arsenal a mis en place une équipe à peu près complète et est dans une phase différente de la nôtre en ce moment. Cela se stabilisera. Le processus est important, il y avait beaucoup de choses à voir et à penser pour aller de l’avant.”