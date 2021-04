Everton a mis fin à ses 25 ans d’attente pour une victoire à Arsenal et est passé à moins de trois points du top quatre de la Premier League après que le but de Bernd Leno a remporté une victoire 1-0 au milieu de la manifestation des supporters à l’Emirates Stadium le Vendredi soir de football.

Le centre de Richarlison a traversé les jambes du gardien d’Arsenal à 14 minutes de la fin alors qu’une semaine tumultueuse à Arsenal – qui a commencé avec l’intention du club de rejoindre une Super League européenne – s’est terminée par une défaite à domicile.

Les hôtes pensaient avoir reçu un penalty en deuxième mi-temps lorsque Dani Ceballos a été victime d’une faute de Richarlison, mais Nicolas Pepe a été jugé hors-jeu lors de la révision du VAR.

Everton reste en huitième position mais passe à un point de Tottenham, sixième, et a maintenant six points d’avance sur Arsenal en neuvième.

Image:

Un hélicoptère survole les Émirats au milieu d’une manifestation de fans à l’extérieur du sol



Notes des joueurs Arsenal: Leno (5), Chambres (7), Holding (7), Pablo Mari (6), Xhaka (5), Thomas (6), Ceballos (6), Pepe (6), Smith-Rowe (7), Saka ( 7), Nketiah (5). Sous-marins: Odegaard (6), Willian (n / a), Martinelli (6). Everton: Pickford (7), Coleman (7), Godfrey (7), Holgate (6), Digne (7), Rodriguez (7), Allan (7), Andre Gomes (6), Richarlison (7), Calvert-Lewin ( 7), Sigurdsson (7). Sous-marins: Delph (5), Mina (n / a), Davies (n / a). Homme du match: Richarlison.

Comment Everton a contribué aux troubles à Arsenal

Alan Smith a qualifié les propriétaires d’Arsenal d ‘ »ignorants » sur Sky Sports plus tôt cette semaine sur leur implication dans la Super League européenne, pour avoir pris une décision initiale qui était indicative de la gestion distante de Stan Kroenke du club, et le concours de vendredi s’est joué tout au long de la constante En toile de fond, des supporters locaux mécontents ont entendu des feux d’artifice à l’extérieur du sol.

Il ressort clairement de la sélection de l’équipe de Mikel Arteta contre Fulham le week-end dernier où se situent ses priorités lorsqu’il s’agit d’assurer une place en Ligue des champions pour la saison prochaine. À une certaine distance, cela ressemble maintenant à gagner la Ligue Europa, mais les hôtes sont sortis rapidement des pièges alors que Ben Godfrey était bien placé pour effacer la croix de Calum Chambers sur la tête d’Eddie Nketiah dans les deux premières minutes.

Image:

Richarlison ferme Granit Xhaka lors d’une première mi-temps prudente



Le seul autre match de championnat qu’Arsenal a commencé avec ni Pierre-Emerick Aubameyang ni Alexandre Lacazette à leurs côtés était à Goodison Park en décembre, lorsque Nketiah a démarré devant avec Nicolas Pepe à l’appui, et le jeune attaquant anglais a fait connaître sa présence sur le quart. -heure marque en défiant Godfrey d’un autre centre de Chambers, avec le ballon libre tombant à Bukayo Saka, mais son tir était droit sur Jordan Pickford.

Actualités de l’équipe Arsenal a fait six changements. Les Gunners ont fait match nul 1-1 avec Fulham menacé de relégation dimanche dernier et le patron Mikel Arteta a répondu avec des modifications alors que Bernd Leno revenait au but avec Calum Chambers et Pablo Mari rappelé en défense. Thomas Partey est revenu tandis que Nicolas Pepe a commencé et Eddie Nketiah a mené la ligne après avoir égalisé dans le temps d’arrêt après être sorti du banc la dernière fois.

Dominic Calvert-Lewin est revenu dans la formation de départ comme l’un des trois changements pour les Toffees, le capitaine Seamus Coleman et Andre Gomes sont venus du match nul 2-2 avec Tottenham.

Il a fallu près d’une demi-heure aux visiteurs pour ouvrir leur première chance alors qu’Allan repérant la course de Richarlison, et le jeu de jambes agile du Brésilien a attiré une belle sauvegarde de Leno, le retour Dominic Calvert-Lewin non loin d’acquiescer. le rebond.

Image:

Gylfi Sigurdsson frappe la barre transversale avec son coup franc en première mi-temps



Arsenal était 15e du classement, 12 points derrière ses adversaires, lorsqu’ils ont perdu à Everton avant Noël, mais une victoire les aurait mis à égalité de points. L’équipe d’Arteta a cependant eu la chance de ne pas prendre du retard lorsque Gylfi Sigurdsson a effleuré la barre transversale d’un sublime coup franc à 25 mètres six minutes avant la pause.

Les deux équipes ont rassemblé seulement deux tirs cadrés entre eux au début de la seconde mi-temps – un chacun – soulignant l’attention récente qu’Ancelotti et Arteta ont placée sur une plus grande solidité défensive, mais les visiteurs ont montré leur intention d’attaquer quelques minutes après le redémarrage.

James Rodriguez s’est bien combiné avec Seamus Coleman sur la droite et – malgré un soupçon de hors-jeu – le centre bas du capitaine d’Everton a été rencontré par Sigurdsson, mais son tir balayé a dévié juste à côté du poteau gauche de Leno.

Image:

Nicolas Pepe rend le ballon à l’arbitre Jon Moss après l’appel du VAR



Arsenal était déterminé à terminer une semaine mouvementée en beauté, et ils ont rapidement eu la chance de marquer sur le champ lorsque Richarlison a attrapé Dani Ceballos dans la surface. Smith a déclaré sur le devoir de commentaire pour Sky Sports: « C’est l’un de ces mouvements imprudents de la chaussure de Richarlison. Il y a le moindre contact sur le protège-tibia qui convainc Ceballos de descendre. Il l’attrape certainement, je suis sûr que ce ne serait pas le cas. faire mal. »

Mais Everton obtiendrait un sursis de Stockley Park car VAR estimait que Pepe était légèrement hors-jeu dans la montée en puissance. L’incident a visiblement animé les deux parties, et c’était au tour d’Everton de ressentir un sentiment d’injustice lorsque les appels de Richarlison pour une pénalité pour un handball perçu par Pablo Mari ont été ignorés.

Mason Holgate a poussé son agressivité un peu trop loin en éliminant Pepe sur la ligne de touche, et à partir du coup franc de Saka, Chambers a martelé sa volée dans le sol et au large du but de Pickford.

Image:

Pepe était légèrement hors-jeu lors de l’examen du VAR



Arsenal a cherché à tourner la vis alors que Ceballos a réussi un bon arrêt du Pickford étendu, mais Everton a été doué de la tête dans les 15 dernières minutes lorsque Richarlison a facilement échappé à Granit Xhaka sur la droite. Il leva les yeux et chercha à trouver Calvert-Lewin avec sa croix, mais la balle ricocha entre les jambes de l’infortuné Leno et coula sur la ligne. Il y a eu un léger retard sur le redémarrage car VAR a vérifié un hors-jeu, mais la décision sur le terrain a été maintenue.

Après que Nketiah ait considérablement arraché un point à la 97e minute le week-end dernier contre Fulham, il n’y aurait pas de tel sauveur cette fois, car le coup de poing du remplaçant Gabriel Martinelli dans le temps d’arrêt a de nouveau été écarté par le Pickford inspiré alors qu’Everton mettait fin à sa longue attente pour une victoire à les Emirats.

Ce que les gérants ont dit

Image:

Carlo Ancelotti donne des instructions à ses joueurs vendredi soir



Patron d’Arsenal Mikel Arteta: Suivre…

Carlo Ancelotti, patron d’Everton: « C’est un bon résultat, et un résultat important. Nous sommes toujours attachés au sommet du tableau. Nous en avions besoin. Nous continuons à nous battre, nous avons joué un bon match avec des difficultés.

« Défensivement, nous étions bons, je suis satisfait. Pour être honnête, cela aurait dû être un match nul, Arsenal avait plus de contrôle sur le ballon. Nous n’étions pas cliniques en possession. Nous méritions de gagner nos derniers matchs qui étaient des matchs nuls donc nous avons ceux-là. rappelle.

« Jordan Pickford a très bien fait avec un bon arrêt à la fin, il était à l’aise, bon avec le ballon. Après cinq matchs sans victoire, c’était une victoire importante. La course se décidera sur le dernier match. »

« Le manque de concentration a coûté à Leno »

Image:

Richarlison célèbre son rôle dans le but de Bernd Leno



Kevin Campbell a déclaré à Sky Sports:

« Sur la balance du jeu, je pense qu’Everton a fait [deserve to win]. Arsenal avait toute la possession, n’a rien fait avec, mais Everton semblait être un peu plus une menace.

« Mais il fallait toujours quelque chose d’extraordinaire pour gagner le match et cela [the own goal] résume la semaine d’Arsenal.

« Vous devez interroger le gardien. Je pense que c’est un bon gardien, mais je ne pense pas qu’il soit de première classe. Si vous avez un gardien de première classe, cela n’entre pas dans votre objectif. Je pense que c’est le cas. un manque de concentration, mais les meilleurs gardiens ne concèdent pas de buts comme ça et ce n’est pas le premier. «

Homme du match – Richarlison

Le Brésilien a travaillé sans relâche pour son équipe, impliqué dans 17 duels – plus que tout autre joueur d’Everton. Cela aurait bien pu conduire à la concession d’une pénalité qui n’était pas pour VAR, mais son rôle dans la décision d’une compétition serrée maintient la quête d’Everton pour la qualification européenne sur la bonne voie.

Holgate: « C’était le meilleur objectif que j’ai vu … »

Le défenseur d’Everton Mason Holgate a déclaré à Sky Sports:

« C’est génial. Au cours des dernières semaines, nous avons été frappés et ratés, donc creuser profondément et remporter la victoire est énorme. Arsenal veut la même chose que nous, donc pour leur prendre les points, c’est énorme. Nous devons être cohérent maintenant.

« C’est le plus beau but que j’ai vu … Ce n’était pas le plus joli mais une énorme victoire. Nous avons participé à de gros matchs toute la saison, mais les matchs que nous devrions gagner, nous ne l’avons pas fait. C’est à nous de jouer. «

Pas de confort à la maison pour les artilleurs – Statistiques Opta

Image:

Eddie Nketiah rate de peu une tentative de tête aux Emirats



Arsenal a subi sa première défaite en Premier League à domicile contre Everton depuis janvier 1996 (1-2), mettant fin à une série de 24 matchs sans perdre contre eux à domicile dans la compétition.

Everton a complété son premier doublé en championnat contre Arsenal depuis la saison 1985-86, après avoir gagné 2-1 à Goodison Park en décembre.

Les Gunners ont perdu sept matchs aux Emirats en Premier League cette saison; leur plus grand nombre de défaites à domicile dans une campagne de championnat depuis 1992-93 (sept également).

Seul Manchester City (12) a remporté plus de matchs à l’extérieur qu’Everton (10) en Premier League cette saison, alors que c’est la première fois depuis 1986-87 que les Toffees remportent 10 matchs à l’extérieur en une seule campagne de championnat.

Il s’agissait de la 200e rencontre de haut niveau entre Arsenal et Everton, devenant juste le troisième match de l’histoire de haut niveau à avoir été disputé à 200 reprises (également Aston Villa v Everton et Liverpool v Everton, tous deux 204).

