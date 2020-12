Arsenal a maintenant perdu quatre matchs consécutifs à domicile de Premier League pour la première fois depuis 1959 alors que Burnley a profité du carton rouge de Granit Xhaka pour sceller une victoire méritée aux Emirats.

Après une première mi-temps épouvantable, les Gunners commençaient à dominer seulement pour que Xhaka soit expulsé avec 58 minutes au compteur, un contrôle VAR confirmant qu’il avait attrapé Ashley Westwood à la gorge.

Cela a finalement gêné les Gunners et les Clarets en visite ont pris la tête lorsque Pierre-Emerick Aubameyang, sur une course stérile devant le but, s’est dirigé vers son propre filet avec 17 minutes à jouer.

Bien qu’Arsenal ait exercé la pression, les hommes de Sean Dyche ont tenu bon pour remporter une victoire indispensable qui les fait sortir des trois derniers.

Et la pression est désormais exercée sur le patron des Gunners, Mikel Arteta, qui a désormais supervisé sept défaites en Premier League cette saison.

Voici les points de discussion des Emirats …

Juste au moment où Xhaka commençait à faire à nouveau partie intégrante de la première équipe d’Arsenal, il se laissa tomber avec un moment de folie.