Arsenal 0 – 0 Villarreal

La saison d’Arsenal a été laissée en lambeaux alors que Villarreal a tenu le coup pour un match nul 0-0 à l’Emirates Stadium pour assurer une victoire cumulée 2-1 et une place en finale de la Ligue Europa contre Manchester United.

Après une défaite 2-1 en Espagne au match aller la semaine dernière, les Gunners ont été lents alors qu’ils essayaient de trouver le but dont ils avaient désespérément besoin, mais ils ont eu des chances.

La volée de Pierre-Emerick Aubameyang a frappé l’extérieur du poteau en première mi-temps et la tête du skipper des Gunners a frappé l’intérieur du montant et a rebondi à 11 minutes de la fin.

Les hôtes, qui ont jeté sur Gabriel Martinelli, Alexandre Lacazette et Willian dans les phases finales, se sont empilés, mais ce ne devait pas être leur nuit car Unai Emery a pris le dessus sur son ancienne équipe, Villarreal atteignant leur première finale européenne, où ils affrontera United à Gdansk le 26 mai.

Pendant ce temps, la défaite à égalité a couronné une autre mauvaise nuit dans ce qui a été une campagne difficile pour Mikel Arteta et Arsenal. Les Gunners risquent maintenant de ne pas se qualifier pour la compétition européenne pour la première fois en 25 ans.

0 – En 2020-21, Arsenal n'a pas réussi à atteindre la finale d'une grande compétition de coupe européenne / nationale pour la première fois depuis 2015-16 (atteignant la FA Cup 2016-17, la Coupe de la Ligue 2017-18, la Ligue Europa 2018-19 Et finales de la FA Cup 2019-2020 depuis). Déchu.

Comment la saison d’Arsenal a été laissée en lambeaux …

Les joueurs de Villarreal célèbrent leur victoire en Ligue Europa contre Arsenal



Arsenal a été contraint de changer tardivement sa formation de départ alors que Granit Xhaka s’est blessé à l’échauffement. Kieran Tierney, qui faisait sa première apparition depuis avril, est entré sur le côté à l’arrière gauche après son retour de blessure, et il a été obligé de travailler immédiatement après un départ confiant de Villarreal.

Il y a eu des moments nerveux pour les Gunners dans les 20 premières minutes et le plus proche des visiteurs a été un coup franc de Dani Parejo, qui a survolé la barre transversale de Bernd Leno.

À l’autre bout, les hommes d’Arteta n’étaient pas encore enclenchés, mais ils ont presque pris l’avantage à la 27e minute. Le ballon est tombé gentiment pour Aubameyang et sa volée bien frappée a fait battre le gardien Geronimo Rulli, mais le ballon a coupé l’extérieur du montant.

Notes des joueurs Arsenal: Leno (6), Bellerin (4), Holding (6), Mari (7), Tierney (6), Partey (4), Smith Rowe (6), Odegaard (5), Pepe (6), Aubameyang (6) , Saka (5 ans). Subs utilisés: Martinelli (6), Lacazette (n / a), Willian (n / a), Nketiah (n / a). Villarreal: Rulli (5), Pedraza (7), Pau Torres (8), Raul Albiol (8), Gaspar (7), Parejo (8), Coquelin (8), Trigueros (7), Gerard Moreno (6), Chukwueze ( 6), Alcacer (6). Subs utilisés: Bacca (6), Alberto Moreno (n / a), Gomez (n / a). Homme du match: Francis Coquelin.

Villarreal a ensuite dû faire face à un coup de blessure et ils ont été contraints de changer immédiatement lorsque Samuel Chukwueze, qui est tombé sans personne autour de lui, a été expulsé du terrain et remplacé par Yeremi Pino.

C’était une affaire serrée et tendue à l’Emirates Stadium, mais Arsenal a finalement injecté un peu de vie dans le jeu alors qu’Emile Smith Rowe faisait irruption avant de libérer Aubameyang. L’attaquant, dans sa position privilégiée par rapport à la gauche, a coupé à l’intérieur avant de forcer Rulli à l’action, et le gardien de but a griffé le ballon loin du but après avoir renversé la frappe initiale.

Mario Gaspar de Villarreal et Nicolas Pepe d’Arsenal pour le ballon



Villarreal aurait été satisfait de leur travail dans les 45 premières minutes, gardant Arsenal relativement calme, mais, après une première mi-temps terne, les Gunners sont sortis avec beaucoup plus d’urgence pour la seconde période.

Nicolas Pepe a tiré à l’écart du deuxième poteau avant que l’effort ébréché de Smith Rowe ne dérive atrocement loin du poteau éloigné après que Rulli ait fait un gâchis sur le centre de Hector Bellerin.

Villarreal était toujours une menace pour la contre-attaque, et avec le match commençant à être tendu, Gerard Moreno avait une chance glorieuse de rendre la tâche d’Arsenal encore plus difficile, mais l’attaquant espagnol ne pouvait que frapper directement sur Leno.

Actualités de l’équipe Arsenal a effectué huit changements pour le match retour en demi-finale. Le manager Mikel Arteta a reposé une foule de joueurs réguliers de la première équipe pour la victoire de dimanche à Newcastle. Seuls Hector Bellerin, Martin Odegaard et le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang ont conservé leurs places. Bernd Leno est revenu dans le but avec Rob Holding et Pablo Mari rappelés au cœur de la défense, tandis que Thomas Partey, Bukayo Saka, Emile Smith Rowe et Nicolas Pepe – qui a marqué le but à l’extérieur au match aller – sont tous venus sur le côté. Les Gunners ont également été contraints de changer tardivement le onze de départ alors que Granit Xhaka a pris un coup à l’échauffement. Kieran Tierney est entré sur le côté à l’arrière gauche. Villarreal a fait deux changements par rapport au match aller de la semaine dernière. L’ancien milieu de terrain d’Arsenal Francis Coquelin est entré dans le XI avec Mario Gaspar. Etienne Capoue a été suspendu tandis que Juan Foyth est resté à l’écart après s’être blessé jeudi dernier.

Arteta s’est tourné vers son banc pour trouver l’inspiration, apportant Martinelli, et les hôtes ont recommencé à mettre de la pression alors que Rob Holding se dirigeait désespérément après avoir rencontré le centre de Pepe.

Il y a eu plus de moments de frustration plus tard alors qu’Aubameyang s’est élevé pour rencontrer le centre de Bellerin, mais sa tête a frappé l’intérieur du poteau et a rebondi.

Cela s’est avéré être sa dernière contribution en tant que Lacazette en pleine forme a remplacé le capitaine d’Arsenal, tandis que Willian est venu pour Tierney alors que les Gunners cherchaient le but dont ils avaient besoin, mais Villarreal s’est résolument défendu alors qu’ils tenaient pour une victoire célèbre.

Mikel Arteta, manager d’Arsenal, s’adresse à BT Sport:

« Nous sommes dévastés. Vraiment déçus. Nous devons féliciter Villarreal. Nous avons tout essayé jusqu’à la dernière minute. Je pense que nous méritions de gagner le match mais les détails définissent ces liens.

« Nous avons eu trois grosses chances, ils n’avaient rien mais ils sont passés. Tant de choses nous sont arrivées, et tant de joueurs essayaient juste de ne pas rivaliser à leur meilleur. »

Sur la raison pour laquelle Arsenal a perdu, il a ajouté: « C’est diverses choses. La façon dont nous avons commencé à Villarreal n’était pas assez bonne. Nous ne sommes pas arrivés ici dans le meilleur moment avec tout le monde dans leur meilleure condition. Pour 90% d’entre eux, c’était leur première demi-finale et nous avons apprendre. »

« La seule manière [to qualify for Europe] est à travers la Premier League donc nous savons ce que nous avons devant nous. Aujourd’hui, c’est une grosse déception car nous avons tout essayé. «

Villarreal a mis fin aux espoirs d’Arsenal en Ligue Europa



Quand est la finale de la Ligue Europa?

La finale aura lieu à Gdansk, Pologne le Mercredi 26 mai avec le début du jeu à 20h, heure du Royaume-Uni.

La Gdansk Arena était à l’origine destinée à accueillir l’épreuve de force de 2020, mais l’épidémie de coronavirus a provoqué la tenue des phases de clôture de la compétition 2019/20 en Allemagne.

Les autorités polonaises ont confirmé que jusqu’à 9 500 spectateurs – 25% de la capacité du stade – seront autorisés.

Le VAR continuera à être utilisé dans la finale, tandis que cinq substitutions sont autorisées, avec une sixième permise pour chaque côté si le match se déroule en prolongation.

Homme du match – Francis Coquelin

Défi Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal et Francis Coquelin de Villarreal pour le ballon



Si ce n’était déjà pas une nuit assez difficile pour les fans d’Arsenal avec les Gunners qui s’écrasent hors d’Europe aux mains de leur ancien manager Unai Emery, c’est un autre ancien Gunner, qui a dirigé le match depuis le milieu de terrain central.

Coquelin a été superbe pour l’équipe espagnole, protégeant parfaitement sa défense, éteignant beaucoup d’incendies et couvrant une grande partie du terrain qu’il connaît si bien.

Opta Stats – L’histoire d’amour d’Emery avec la Ligue Europa se poursuit

Villarreal a atteint la finale d’une grande compétition européenne pour la toute première fois, après avoir été éliminé de chacune de ses quatre demi-finales précédentes – Coupe UEFA / Ligue Europa en 2003-04, 2010-11, 2015-16 et UEFA Champions League 2005-06.

Après avoir progressé à chacune de ses six premières demi-finales dans une grande compétition européenne, Arsenal a été éliminé de trois de ses quatre apparitions à ce stade en Europe depuis (UEFA Champions League 2008-09, 2017-18 et 2020-21 UEFA Europa League ).

Depuis le changement de marque de la compétition en 2009-10, Unai Emery a atteint la finale de l’UEFA Europa League à plus d’occasions que tout autre entraîneur (5 – 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2018-19 et 2020-21) – en effet, l’Espagnol a remporté la compétition à trois des quatre précédentes occasions où il a atteint la finale.

Villarreal reste invaincu depuis 14 matchs en compétition européenne (W12 D2), dernière défaite en avril 2019 (0-2 contre Valence en quart de finale match retour de l’UEFA Europa League).

Arsenal n’a pas réussi à marquer en 10 matches à domicile en une seule saison dans toutes les compétitions pour la première fois de l’histoire du club. Les Gunners n’ont pas réussi à s’imposer lors de trois matches consécutifs à domicile en Europe (D2 L1) pour la première fois depuis septembre 2003 (une série de six).

Et après?

Arsenal affrontera West Brom en Premier League dimanche; coup d’envoi à 19h. Ils affronteront ensuite les finalistes de la Ligue des champions, Chelsea, mercredi, en direct sur Sky Sports; coup d’envoi à 20h15. Villarreal est également de retour dans la ligue le même jour, accueillant Celta Vigo; coup d’envoi 17h30.