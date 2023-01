Arsenal 0 – 0 Newcastle

Arsenal a raté la chance d’avoir 10 points d’avance dans la course au titre de Premier League après avoir été tenu 0-0 à domicile par un Newcastle granuleux.

Dans ce qui a été une rencontre tumultueuse, Arsenal n’a pas réussi à marquer dans un match de Premier League pour la première fois en 17 matchs alors qu’ils luttaient pour créer des occasions de qualité contre l’équipe d’Eddie Howe malgré la possession du patron.

Les frustrations d’Arsenal ont encore augmenté dans le temps additionnel car un appel de pénalité tardif pour un handball de Jacob Murphy n’a pas été accordé par l’arbitre Andy Madley et VAR n’est pas intervenu. Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a qualifié cette décision de “scandaleuse”.

Le résultat a encore renforcé le dossier de Newcastle pour une place parmi les quatre premiers alors qu’ils défendaient leur boîte de manière experte et protégeaient leur gardien Nick Pope. L’équipe de Howe reste la meilleure défense de la Premier League cette saison, ne concédant que 11 buts et gardant 10 draps propres.

C’est le Toon qui a créé la meilleure ouverture du match juste avant la pause, mais la tête de Joelinton à quatre mètres a en quelque sorte manqué la cible.

Arsenal a désormais huit points d’avance sur Manchester City, qui affrontera Chelsea à Stamford Bridge jeudi soir – en direct sur Sports du ciel. Newcastle reste troisième, à un point de City.

Newcastle obstiné repousse l’attaque d’Arsenal…

Notes des joueurs Arsenal: Ramsdale (7), White (7), Saliba (7), Gabriel (7), Zinchenko (7), Xhaka (7), Partey (7), Saka (6), Odegaard (5), Martinelli (6), Nkétiah (6) Sous-titres : Tomiyasu (6) Newcastle : Pope (7), Trippier (7), Botman (8), Schar (8), Burn (8), Willock (7), Longstaff (7), Guimarães (7), Almiron (6), Wilson (6), Joelinton (7) Sous-titres : Bois (6), Murphy (6), Saint-Maximin (6) Homme du match: Dan Brûler

Arsenal n’a mis que 66 secondes pour marquer à Brighton le soir du Nouvel An et était dans la même humeur pétillante lors des échanges d’ouverture, affichant cinq tirs sur le but de Newcastle en six minutes, mais les visiteurs sont restés fermes avec le ballon qui tournait autour de leur boîte.

Newcastle s’est composé après le départ chancelant et a transformé la rencontre en une bagarre avec une bonne pression au milieu de terrain frustrant Arsenal. Cela a conduit à une période de cinq réservations dans les deux équipes en 16 minutes à l’approche de la mi-temps. Alors qu’Arsenal avait du mal à trouver son sang-froid, Newcastle les a presque frappés avec un coup de poing à la mi-temps, mais Joelinton n’a pas pu convertir à quatre mètres de la tête proche du poteau de Fabian Schar.

Nouvelles de l’équipe Mikel Arteta a gardé une formule gagnante en gardant le même XI qui a battu Brighton le soir du Nouvel An.

Callum Wilson est revenu pour Newcastle après une maladie pour remplacer Chris Wood en attaque.

Schar a ensuite bouclé une tête juste après la pause alors que la menace de Newcastle sur coups de pied arrêtés posait un gros problème à Arsenal. L’équipe d’Arteta est restée en possession du ballon mais la défense de Newcastle est restée forte lorsqu’on lui a demandé de protéger son gardien de but.

Image:

Joelinton résiste au défi de Ben White





Gabriel Martinelli pensait avoir ramené à la maison ce qui aurait été un but monumental dans la course au titre en rencontrant un coin proche du poteau, mais son arrivée a dérapé à quelques centimètres de large. Eddie Nketiah s’est finalement libéré des griffes de Sven Botman à trois minutes de la fin, mais sa finition basse sous l’angle a été dégagée par Pope.

Newcastle a dû repousser une dernière attaque sur blessure lorsque le centre de Granit Xhaka du gauche a touché le bras tendu de Murphy qui en savait peu. Il y a eu des appels furieux du côté local, mais ceux qui ont été rejetés par les officiels.

Arteta: Nous avons eu deux pénalités scandaleuses

Entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta parlant des deux appels de pénalité d’Arsenal, l’un sur un remorqueur de chemise de Dan Burn sur Gabriel et l’incident de handball de Murphy : “Je suis extrêmement fier de mes joueurs. La façon dont nous avons joué, la façon dont nous avons dominé le jeu, la façon dont nous avons essayé, la façon dont nous avons continué.

“Nous manquons dans le dernier tiers, nous avons eu tellement de situations et puis nous avons eu deux pénalités scandaleuses.

“Ce sont deux pénalités, c’est très simple. Je parle de ce que j’ai vu, maintenant, et ce sont deux pénalités scandaleuses.

“Nous avons eu suffisamment d’occasions pour gagner le match.

“Newcastle n’a joué contre aucune équipe comme celle-ci cette saison. C’est tout à l’honneur de mes joueurs.”

Howe avait le cœur à la bouche après l’appel de penalty

Eddie Howe a estimé que cela aurait été une " parodie " si le cri de pénalité tardif d'Arsenal avait été accordé par VAR, puis avait minimisé l'affrontement entre lui et Mikel Arteta lors du match nul 0-0 aux Emirats.



Patron de Newcastle Eddie Howe a déclaré lors de l’appel de la fin de la pénalité d’Arsenal: “De toute évidence, à ce stade du match, vous pensez s’il vous plaît non, les gars ont tellement donné. Cela aurait été une parodie pour nous.

“Je ne pensais pas que c’était une pénalité juste à cause de la proximité, mais on ne sait jamais. Moi et Mikel, ça allait.

“Je pense que c’était un très, très bon affichage défensif. Une très bonne mentalité du groupe, je pense que vous avez vu un vrai travail d’équipe aujourd’hui. Arsenal est très, très bon, ils vous posent des problèmes différents, ils vous étirent vraiment et nous savions défensivement nous devions être solides comme le roc.

“C’est une équipe de haut niveau et je pense que nous avons très bien fait en seconde période lorsque la pression a augmenté. Nick avait un arrêt à faire, à part ça, c’était juste de la pression.

“J’étais juste un peu déçu que nous ne puissions pas représenter une plus grande menace.”

Neville: Arsenal fait payer pour un manque d’options

Gary Neville de Sky Sports :

“En fin de compte, Arsenal n’avait tout simplement pas vraiment les réponses. Ils ne pouvaient pas les décomposer et ils n’avaient pas les options pour changer le déroulement du jeu. C’est devenu un jeu frustrant et décousu.

“Les fans de Newcastle peuvent être fiers.

“Je ne pense pas qu’Arsenal ait mal joué ce soir, mais c’est un signe d’où ils en sont; s’ils entrent dans ces matchs serrés au sommet de la ligue, ils vont juste avoir besoin d’un peu plus.”

Statistiques Opta

Arsenal n’a pas réussi à gagner à domicile en Premier League pour la première fois en 11 matchs aux Emirats, depuis une défaite 2-1 contre Brighton en avril.

Newcastle est désormais invaincu en tant qu’équipe de haut vol en 15 matchs toutes compétitions confondues (W9 D6) pour la première fois depuis décembre 1995.

Newcastle a gardé six feuilles blanches consécutives dans toutes les compétitions pour la deuxième fois seulement, le faisant également via une course se terminant en avril 1982 (6 au total dans cette séquence).

Il y a eu neuf cartons jaunes dans ce match – le plus grand nombre dans un match de Premier League en 2022-23 (avec Brighton contre Aston Villa en novembre). Cinq de ces cartons jaunes sont survenus dans la première moitié de ce match, le plus grand nombre de toutes les premières périodes de la Premier League cette saison (également 5 à Man City contre Everton le soir du Nouvel An).

Image:

Les joueurs d’Arsenal font appel à l’arbitre Andy Madley





Et après?

Arsenal affrontera Oxford United en FA Cup lundi prochain avant de revenir en Premier League le 15 janvier contre Tottenham, en direct sur Sports du ciel. Newcastle a des matchs de coupe consécutifs à espérer, d’abord contre Sheffield mercredi en FA Cup samedi, puis en quart de finale de la Coupe Carabao, lors de la visite de Leicester le 10 janvier.