Arsenal 0-0 Manchester United EN DIRECT : Gabriel et Zinchenko reviennent pour les hôtes mais pas de Partey alors que Hojlund est obligé d’attendre les débuts des Red Devils

Suivez toute l’action alors qu’Arsenal accueille Manchester United aux Emirats cet après-midi lors d’un énorme affrontement de début de saison en Premier League.

Les Gunners et les Red Devils sont deux des plus grands clubs du monde et ce match produit toujours des feux d’artifice.

Ni l’un ni l’autre n’ont fait de leur mieux jusqu’à présent cette saison et tous deux ont déjà perdu des points pour prendre du retard sur Manchester City.

Cependant, une victoire ici pourrait donner vie à leurs saisons tout en portant un coup dur à leurs rivaux.

Arsenal : Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Rice, Odegaard, Havertz, Saka, Nketiah, Martinelli.

Sous-marins : Raya, Jésus, Smith Rowe, Kiwior, Tomiyasu, Trossard, Jorginho, Vieira, Nelson.

Raya, Jésus, Smith Rowe, Kiwior, Tomiyasu, Trossard, Jorginho, Vieira, Nelson. Homme Uni : Onana, Wan-Bissaka, Lindelof, Martinez, Dalot, Casemiro, Eriksen, Fernandes, Antony, Martial, Rashford.

Sous-marins : Bayindir, Maguire, Hojlund, Reguilon, Garnacho, Pellistri, Evans, Gore, Mejbri.

