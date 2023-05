Arsema Thomas parle de Lady Danbury trouvant son pouvoir

Si vous n’avez pas tout regardé Reine Charlotte : une histoire de Bridgerton pourtant (qu’est-ce qui vous prend si longtemps?) Il peut y avoir quelques petits moments de spoiler à venir. Avertissement juste!

Fans de Netflix Bridgerton La série a été immergée dans l’histoire compliquée de la reine dans sa jeunesse alors qu’elle se marie, puis tombe amoureuse du roi George III. Bien que cette partie de la série reste fidèle aux archives historiques, l’un de nos personnages préférés, Lady Agatha Danbury, n’est pas un personnage historique, mais un personnage de la série de romans Regency de Julia Quinn qui a inspiré l’émission Netflix. Au cours des quatre dernières années, Lady Danbury a été l’un des personnages les plus importants des trois Sorties Netflix. Semblable à Charlotte, Reine Charlotte : une histoire de Bridgerton nous donne l’occasion d’en apprendre beaucoup sur la façon dont elle est devenue l’ancienne version féroce (jouée par Adjoa Andoh) à travers son histoire, où elle est représentée par Arsema Thomas.

Dans une interview avant la première de Reine Charlotte : une histoire de Bridgerton l’actrice Arsema Thomas a parlé avec BOSSIP de Lady Danbury trouvant son pouvoir et se choisissant.

« Je pense qu’il y a quelque chose d’intéressant à propos de Danbury où elle n’a peut-être pas réalisé que ce qui se passait était du pouvoir, elle savait juste que quelque chose n’allait pas », a déclaré Arsema Thomas à BOSSIP. « Je pense qu’il y a quelque chose à propos d’opportunités où vous n’avez pas d’autre choix que d’exercer ce pouvoir. Je pense que c’est beaucoup de situations dans lesquelles elle commence à se retrouver. Elle se dit : ‘Si je ne dis rien, je pourrais aussi bien être morte.’ Vous la voyez commencer à faire les calculs dans son esprit où la seule option qu’elle a est de commencer à utiliser son pouvoir ou au moins d’aider d’autres personnes à entrer dans leur pouvoir et je pense que c’est aussi là que la base de cette amitié avec Charlotte vient aussi depuis. »

Après la mort de Lord Danbury, nous voyons Lady Danbury courtisée par le frère de Charlotte, le duc Adolphus – qui finit par lui proposer. Alors que beaucoup dans sa position n’auraient peut-être pas hésité à accepter la proposition, qui aurait résolu tous les problèmes financiers auxquels elle était confrontée, nous regardons Lady Danbury se débattre avec sa décision. En fin de compte, Danbury choisit son indépendance, ce qui, selon Thomas, était quelque chose à propos de son personnage auquel elle était très liée.

« Je pense qu’il y en avait, je veux dire, je pense que c’est comme ça que j’ai été normalement », a déclaré Thomas à BOSSIP. « C’est comme ça que j’ai été élevé. Mes parents sont le genre de personnes qui m’ont dit : « Obtiens ton doctorat avant de commencer à sortir ensemble. Et j’étais comme, ‘OK donc je vais être célibataire.’ De plus, ma mère a été celle qui a travaillé toute ma vie, donc je savais seulement que les femmes pouvaient se débrouiller seules et que les hommes étaient toujours comme, dans une relation hétérosexuelle, les hommes n’étaient toujours qu’un accessoire.

« Je pense qu’il y a quelque chose de vraiment incroyable à jouer une femme qui ne le savait pas au début », a poursuivi Thomas. «Vous savez, à partir de trois ans, être soigné pour un homme, c’est essentiellement ne pas reconnaître que vous avez le choix, et au moment où elle s’en rend compte, elle préfère être seule que d’être à l’aise parce qu’elle a vraiment la possibilité de juste se retrouver dans un autre mariage. Ce n’était pas courant, mais elle le pouvait. Elle fait à nouveau le processus de réflexion, réalisant ce qu’elle veut réellement elle-même, personne d’autre, et je pense que c’est quelque chose de si difficile. C’est tellement facile de demander ce que vous voulez et de répondre à quelque chose, mais vraiment quand vous pensez à ce dont vous avez vraiment besoin sans l’influence de quelqu’un d’autre, c’est en fait une question extrêmement difficile à répondre et je pense que c’est ce à quoi elle essaie de répondre. les six épisodes et viennent le dernier, elle est comme si je sais maintenant que je veux être seul.

Pour les gens qui ont regardé – avez-vous applaudi la décision de Lady Danbury ? Ou avez-vous souhaité qu’elle finisse avec Adolphus ?

Une chose que nous aimons Reine Charlotte sur Netflix est la façon dont le spectacle utilise des versions orchestrales de la musique moderne. Nous avons demandé à Arsema quelle chanson elle choisirait pour la représenter et elle a choisi « No Merci » de Little Simz.