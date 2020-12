Arsenal sera de retour en UEFA Europa League cette semaine, accueillant le Rapid Wein dans un match majeur du groupe B à l’Emirates Stadium le vendredi 4 décembre. Le match de l’UEFA Europa League entre Arsenal et Rapid Wein démarre. à 1h30 IST.

Malgré sa mauvaise forme en Premier League, Arsenal a un record spectaculaire en Ligue Europa. Ils sont en tête de leur groupe avec 12 points en quatre matchs et sont les favoris pour remporter ce match. Avec un parcours impressionnant en Ligue Europa, les hommes de Mikel Arteta ont effectivement scellé leur place dans les huitièmes de finale de la compétition.

Pendant ce temps, Rapid Wein occupe actuellement la troisième position du classement du groupe et est à égalité de points avec Molde deuxième. Les géants autrichiens sont confrontés à une bataille difficile pour se qualifier dans les semaines à venir et ils ont hâte de prendre quelques points sur cette course.

Les deux équipes se sont affrontées trois fois, Arsenal en a remporté deux, tandis que le Rapid Wein n’a réussi à en dominer qu’une. Le match inversé entre les deux équipes en octobre de cette année s’est soldé par une étroite victoire 2-1 pour les Gunners alors que les Autrichiens se disputaient un peu.

UEFA Europa League 2020-21 Arsenal vs Rapid Wien: nouvelles de l’équipe, mise à jour sur les blessures

Thomas Partey, Gabriel Martinelli, Calum Chambers et Pablo Mari sont actuellement blessés et ne joueront pas contre le Rapid Wien.

Alors que le Rapid Wien a une longue liste de blessures à prendre en compte, Tamas Szanto, Philipp Schobesberger, Christopher Dibon, Dalibor Velimirovic, Dejan Ljubicic et Dejan Petrovic seront absents en raison de blessures.

ARS vs RPD UEFA Europa League, équipe Dream11 pour Arsenal vs Rapid Wien

ARS vs RPD UEFA Europa League, prédiction Dream11 pour Arsenal vs Rapid Wien Capitaine: Alexandre Lacazette

ARS vs RPD UEFA Europa League, prédiction Dream11 pour Arsenal vs Rapid Wien Vice capitaine: Ercan Kara

ARS vs RPD UEFA Europa League, prédiction Dream11 pour Arsenal vs Rapid Wien Gardien de but: Runar Alex Runarsson

ARS vs RPD UEFA Europa League, prédiction Dream11 pour Arsenal vs Rapid Wien Défenseurs: Mateo Barac, Shkodran Mustafi, Cédric Soares

ARS vs RPD UEFA Europa League, prédiction Dream11 pour Arsenal vs Rapid Wien Milieux: Granit Xhaka, Thorsten Schick, Joe Willock

ARS vs RPD UEFA Europa League, prédiction Dream11 pour Arsenal vs Rapid Wien Attaquants: Kelvin Arase, Taxiarchis Fountas, Alexandre Lacazette, Ercan Kara

UEFA Europa League ARS vs RPD, équipe de départ possible d’Arsenal contre Rapid Wien: Runar Alex Runarsson; Ainsley Maitland-Niles, David Luiz, Shkodran Mustafi, Cedric Soares; Reiss Nelson, Granit Xhaka, Joe Willock, Nicolas Pepe; Eddie Nketiah, Alexandre Lacazette

UEFA Europa League ARS vs RPD, équipe de départ possible du Rapid Wien contre Arsenal: Richard Strebinger; Filip Stojkovic, Steffen Hofmann, Mateo Barac; Kelvin Arase, Srdan Grahovac, Marcel Ritzmaier, Maximilian Ullmann; Thorsten Schick, Ercan Kara, Taxiarchis Fountas