Arsenal commencera la défense de son titre en FA Cup lorsqu’il affrontera les hôtes de Newcastle United à l’Emirates Stadium.

La saison dernière, Arsenal a été brillant en FA Cup en battant Manchester City et Chelsea en route pour remporter le trophée tant convoité. Arteta a scénarisé l’histoire en devenant le premier footballeur à remporter la FA Cup en tant que joueur et en tant qu’entraîneur. Pour ce match, Arteta pourrait reposer les goûts de Gabriel Martinelli et Emile Smith Rowe.

Newcastle United a été vraiment pauvre cette saison car il n’a pas gagné lors de ses six derniers matchs et a même perdu contre Brentford, division inférieure, en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Même lors du dernier match, Newcastle United a perdu 2-1 contre Leicester City à St. James ‘Park.

Arsenal a remporté 79 des 184 matchs précédents entre ces deux équipes alors qu’ils en ont perdu 67. Au total, 38 matchs précédents se sont soldés par des nuls.

Dream11 Team pour Arsenal vs Newcastle United

Capitaine: Pierre-Emerick Aubameyang

Vice capitaine: Andy Carroll

Gardien de but: Bernd Leno

Défenseurs: Rob Holding, David Luiz, Javi Manquillo, Federico Fernandez

Milieux: Nicolas Pepe, Pierre-Emerick Aubameyang, Jeff Hendrick, Miguel Almiron

Grévistes: Andy Carroll, Eddie Nketiah

Dream11 Arsenal alignement probable contre Newcastle United: Bernd Leno; Cedric Soares, Rob Holding, David Luiz, Ainsley Maitland-Niles; Thomas Partey, Dani Ceballos, Joe Willock; Nicolas Pepe, Pierre-Emerick Aubameyang; Eddie Nketiah

Dream11 Newcastle United alignement probable contre Arsenal: Martin Dubravka; Javi Manquillo, Federico Fernandez, Ciaran Clark, Paul Dummett, Emil Krafth; Jacob Murphy, Jonjo Shelvey, Jeff Hendrick, Miguel Almiron; Andy Carroll