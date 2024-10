Ars Live : Que peuvent faire d’autre les médicaments GLP-1 ? Rejoignez-nous mardi pour une discussion.

Les nouvelles et les discussions sur les médicaments GLP-1 sont omniprésents ces jours-ci, de leur succès retentissant dans le traitement du diabète de type 2 et de l’obésité à leur prix astronomique, en passant par les pénuries de médicaments, les différends aggravés et ce qui semble parfois être une liste toujours croissante d’autres conditions dans lesquelles les médicaments sont utilisés. pourrait potentiellement traiter. Il y a de nouveaux titres chaque jour.

Cependant, même si ces médicaments ont brusquement volé la vedette ces dernières années, les chercheurs ont travaillé dur pour les développer et les comprendre pendant des décennies, remontant aux années 1970. Et même depuis leur développement, ces médicaments recèlent encore des mystères et des inconnues. Par exemple, les chercheurs ont pensé pendant des années qu’ils opéraient directement dans l’intestin pour diminuer le taux de sucre dans le sang et rassasier les gens. Après tout, les médicaments imitent une hormone incrétine, le peptide-1 de type glucagon, qui fait exactement cela. Mais des études ont depuis montré qu’ils agissent dans le cerveau.

En fait, les récepteurs moléculaires du GLP-1 sont répartis à de nombreux endroits du corps. On les trouve dans le système nerveux central, le cœur, les vaisseaux sanguins, le foie et les reins. Leur présence dans le cerveau joue même un rôle dans l’inflammation. Ainsi, la recherche sur le GLP-1 continue de prospérer alors que les scientifiques s’efforcent de comprendre le rôle qu’il pourrait jouer dans le traitement de diverses autres maladies chroniques.