Arroser en noir: anatomie de l’arrestation d’un pasteur en Alabama

CHILDERSBURG, Ala. (AP) – Michael Jennings n’enfreignait aucune loi ni ne faisait quoi que ce soit qui soit manifestement suspect; le ministre noir arrosait simplement les fleurs d’un voisin qui n’était pas en ville.

Pourtant, il y avait un problème : au coin de la rue, Amber Roberson, qui est blanche, pensait qu’elle aidait ce même voisin lorsqu’elle a vu un véhicule qu’elle n’a pas reconnu à la maison et a appelé la police.

En quelques minutes, Jennings était menotté, Roberson s’excusait d’avoir appelé le 911 et trois agents parlaient entre eux de la façon dont tout aurait pu être différent.

Harry Daniels, un avocat représentant Jennings, a déclaré qu’il prévoyait de déposer une réclamation auprès de la ville de Childersburg pour obtenir des dommages-intérêts, puis d’intenter une action en justice. “Cela devrait être une leçon apprise et un outil de formation pour les forces de l’ordre sur ce qu’il ne faut pas faire”, a-t-il déclaré.

Une vidéo de 20 minutes de l’épisode enregistrée sur l’une des caméras corporelles des officiers montre à quelle vitesse une soirée sans incident dans une rue résidentielle calme s’est transformée en une autre situation potentiellement explosive impliquant un homme noir et les forces de l’ordre blanches.

___

« Qu’est-ce que tu fais ici, mec ? » a demandé l’officier Chris Smith alors qu’il se dirigeait vers Jennings, qui tenait un tuyau avec un jet d’eau tombant sur des plantes à côté de l’allée à l’extérieur d’une petite maison blanche.

“Arroser des fleurs”, répondit Jennings à quelques mètres de là. Des décorations de pelouse se tenaient autour d’une boîte aux lettres; un paillis frais recouvrait les lits. Il restait plus d’une heure avant le coucher du soleil un dimanche de fin mai, le genre de soirée de printemps où les gens sont souvent en train de s’occuper des plantes.

Smith a dit à Jennings qu’un appelant a dit qu’elle avait vu un véhicule étrange et une personne qui “n’était pas censée être ici” à la maison. Jennings lui a dit que le SUV dont il parlait appartenait au voisin qui y habite.

« Je suis censé être ici », a-t-il ajouté. « Je suis le pasteur Jennings. J’habite de l’autre côté de la rue.

« Vous êtes le pasteur Jennings ?

“Oui. Je veille sur leur maison pendant qu’ils sont partis, j’arrose leurs fleurs », a déclaré Jennings, toujours en train de pulvériser de l’eau.

« OK, eh bien, c’est cool. Avez-vous, genre, une pièce d’identité ? » demanda Smith.

“Oh non. Mec, je ne vais pas te donner d’identité, dit Jennings en se détournant.

“Pourquoi pas?” demanda Smith.

“Je n’ai rien fait de mal”, a répondu le pasteur.

___

Jennings, 56 ans, est né dans la campagne de l’Alabama trois ans seulement après que George C. Wallace a promis la «ségrégation pour toujours» lors de la première de ses quatre inaugurations en tant que gouverneur. Ses parents ont grandi à une époque où la ségrégation raciale était la loi et où les Noirs devaient agir avec déférence envers les Blancs du Sud.

“Je connais la toile de fond”, a déclaré Jennings dans une interview avec l’Associated Press.

Pendant ce temps, les officiers qui l’ont confronté le 22 mai travaillent pour une ville à majorité blanche d’environ 4 700 habitants située à 88 kilomètres au sud-est de Birmingham sur la route 280. Les Blancs contrôlent la mairie et le service de police.

Jennings est entré dans le ministère peu de temps après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires et ne s’est pas éloigné de son lieu de naissance, à proximité de Sylacauga, où il dirige Vision of Abundant Life Ministries, une petite église non confessionnelle, lorsqu’il ne fait pas de travaux d’aménagement paysager ou ne vend pas d’articles en ligne. En 1991, a-t-il dit, il a travaillé dans la sécurité, puis s’est formé pour devenir policier dans une ville voisine, mais est parti avant de prendre le travail à plein temps.

« C’est comme ça que j’ai connu la loi », dit-il.

La loi de l’Alabama permet à la police de demander le nom de quelqu’un dans un lieu public lorsqu’il existe des soupçons raisonnables que la personne a commis ou est sur le point de commettre un crime. Mais cela ne signifie pas qu’un homme qui arrose innocemment des fleurs chez un voisin doit fournir une pièce d’identité lorsqu’un officier lui demande, selon Hank Sherrod, un avocat des droits civiques qui a examiné la vidéo complète de la police à la demande de l’AP.

“C’est un domaine de la loi qui est assez clair”, a déclaré Sherrod, qui a traité des cas similaires dans le nord de l’Alabama, où il exerce.

___

Menotté et assis entre deux arbustes sur le perron de la maison de son voisin, Jennings a raconté à Smith et Gable comment son fils, un administrateur d’athlétisme universitaire, avait été “arrêté et profilé” à tort dans le Michigan après qu’une jeune femme lors d’une compétition de cheerleading a déclaré un Black l’homme l’avait embrassée.

Jennings a déclaré qu’il avait ressenti «de la colère et de la peur» lors de son interaction avec les policiers de l’Alabama, non seulement à cause de ce qui est arrivé à son fils, mais en raison du poids accumulé des meurtres passés par la police – George Floyd, Breonna Taylor et d’autres – ainsi que des incidents moins médiatisés. et des fusillades en Alabama.

« C’est pourquoi je n’ai pas résisté », dit-il.

___

Jennings était déjà à l’arrière d’une voiture de patrouille au moment où Roberson, la femme blanche qui a appelé la police, a émergé. Jennings, a-t-elle dit aux officiers, était une voisine et une amie du propriétaire de la maison, Roy Milam.

“D’ACCORD. A-t-il la permission ici d’arroser des fleurs ? demanda Smith.

“Il peut, parce qu’ils sont amis”, a-t-elle répondu. “Ils sont sortis de la ville aujourd’hui. Il arrose peut-être leurs fleurs. Ce serait tout à fait normal. »

Milam a déclaré à l’AP que c’était exactement ce qui s’était passé : il avait demandé à Jennings d’arroser les fleurs de sa femme pendant qu’ils campaient dans les montagnes du Tennessee pendant quelques jours.

Quelques instants plus tard, les agents ont dit à Roberson qu’une vérification de la plaque d’immatriculation a montré que le véhicule utilitaire sport en or qui avait suscité son appel appartenait à Milam. Ils ont sorti Jennings de la voiture de patrouille et il leur a dit son prénom et son nom.

“Je ne savais pas que c’était lui”, a déclaré Roberson à la police. “Je suis désolé à ce sujet.”

___

Les officiers ont passé une grande partie de leur temps restant sur les lieux dans une discussion qui a commencé par une question de Smith : « Qu’allons-nous faire de lui ?

Après avoir pesé différentes options, ils se sont mis d’accord sur une accusation d’entrave aux opérations gouvernementales qui a été rejetée en quelques jours par le tribunal de la ville. Le chef de la police qui a demandé le licenciement après avoir examiné l’appel au 911 et la vidéo de la caméra corporelle, Richard McClelland, a démissionné plus tôt ce mois-ci. Les responsables de la ville n’ont pas dit pourquoi il a démissionné, mais l’avocat de la ville, Reagan Rumsey, a déclaré que cela n’avait rien à voir avec ce qui est arrivé à Jennings.

Le chef de la police par intérim de Childersburg, le capitaine Kevin Koss, n’a pas renvoyé d’e-mails demandant des commentaires.

___

Michael Jennings est toujours ami avec Milam, la voisine aux fleurs. Milam, qui est blanc, a déclaré qu’il se sentait mal de ce qui s’était passé et que les deux hommes continueraient à surveiller les maisons de l’autre, comme ils le faisaient depuis des années.

“C’est un bon voisin, assurément. Cela ne fait aucun doute », a déclaré Milam.

Jennings a également récemment parlé avec Roberson pour la première fois depuis son arrestation.

Le pasteur, qui habite à moins d’un tiers de mile du poste de police, a déclaré qu’il n’avait vu aucun des trois agents impliqués dans son arrestation depuis ce jour. Il pense que tous les trois devraient être licenciés ou au moins sanctionnés.

“Je me sens un peu paranoïaque”, a-t-il déclaré.

Néanmoins, il fait toujours signe aux voitures de police qui traversent son quartier, en partie à cause de l’appel chrétien à être gentil avec les autres.

« Vous êtes censé aimer votre prochain, quoi qu’il arrive », a-t-il dit. “Mais vous avez entendu le dicton: ‘Gardez aussi vos ennemis près de vous.'”

___

Reeves est membre de l’équipe Race and Ethnicity d’AP.

Jay Reeves, l’Associated Press