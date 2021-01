Arrondissement des transferts d’Arsenal alors qu’Ozil proposait la sortie et qu’Arteta « s’attendait » à un transfert

Arrondissement des transferts d’Arsenal alors qu’Ozil proposait la sortie et qu’Arteta « s’attendait » à un transfert

Mikel Arteta a laissé entendre que la priorité dans la fenêtre de transfert de janvier sera de décharger les joueurs marginaux de son équipe d’Arsenal.

Les fans ont désespérément besoin de revenus ce mois-ci, les Gunners étant toujours bloqués dans la moitié inférieure du tableau.

Les attentes ont également été augmentées, après trois victoires sur le spin au cours de la période des fêtes.

Leur plus récente victoire, une raclée 4-0 contre West Brom, a mis les hommes d’Arteta à seulement six points du top quatre, avec plus de la moitié de la saison restante.

Cependant, l’Espagnol a suggéré que permettre aux joueurs de partir sera le principal ordre du jour ce mois-ci.

Sead Kolasnic a déjà été déplacé, rejoignant Schalke en Bundesliga en prêt, tandis que William Saliba a rejoint Nice pour un accord temporaire.

Mais cela ne signifie pas que les entrées ont été exclues, car Arsenal cherche à poursuivre son ascension au classement de la Premier League.

Voici les dernières nouvelles sur les transferts d’Arsenal.