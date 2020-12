La saison a été difficile pour Arsenal jusqu’à présent – et Mikel Arteta pourrait bien être à la recherche de nouveaux visages lorsque la fenêtre de transfert ouvrira en janvier.

Le manager des Gunners tente de marquer son autorité aux Emirats, mais les choses ne vont pas se passer jusqu’à présent, le match nul de mercredi soir avec Southampton les laissant 15e de la ligue.

Et bien que le chef du club, Edu, insiste sur le fait que la hiérarchie des Emirats continue de soutenir pleinement le manager, il est clair que l’équipe a besoin de se rafraîchir.

Reste à voir si Arteta est soutenu par des fonds à dépenser le mois prochain, tandis que l’avenir de Mesut Ozil est encore incertain malgré le refus de prétendants potentiels d’intensifier leur intérêt.

Voici les dernières nouvelles des transferts des Emirats alors que la spéculation continue de circuler …

Il n’est peut-être pas surprenant que n’importe quel joueur comparé à Thierry Henry sera, en fin de compte, lié à un déménagement dans la moitié rouge du nord de Londres.

Et le média italien Calcio Mercato a affirmé qu’Abdallah Sima – actuellement en vedette pour Slavia Prague – était un homme recherché.

L’attaquant de 19 ans a inscrit 13 buts en 18 apparitions cette saison et a été qualifié de « nouveau Henry » en raison de son rythme effrayant et de son sens du but.