Arrondi! Des cowboys et des cow-girls du Dakota du Sud rassemblent des centaines de bisons lors de la seule rafle du pays

Des cowboys et des cow-girls du Dakota du Sud ont rassemblé vendredi un troupeau de plus de 1 500 bisons dans le cadre d’un effort annuel visant à maintenir la santé de l’espèce, qui a rebondi après une quasi-extinction.

Des visiteurs du monde entier ont applaudi derrière des grillages alors que des cavaliers hurlants poursuivaient les géants laineux tonitruants à travers les collines et les prairies du parc d’État de Custer. Les bisons et leurs petits s’arrêtaient de temps en temps pour brouter l’herbe blonde et se rouler sur le sol, leurs sabots acérés soulevant des nuages ​​de poussière.

« Combien de fois peut-on s’approcher aussi près d’un troupeau de buffles ? » a déclaré le secrétaire à la chasse, à la pêche et aux parcs du Dakota du Sud, Kevin Robling, qui faisait partie des 50 cavaliers qui gardaient les animaux. « Vous entendez les grognements et les gémissements et (voyez) les veaux venir et courir aux côtés des mamans. »

Le parc d’État de Custer organise une fois par an le seul Buffalo Roundup du pays pour vérifier la santé des bisons et vacciner les veaux, a déclaré le surintendant du parc, Matt Snyder.

Jusqu’à 60 millions de bisons, parfois appelés buffles aux États-Unis, parcouraient autrefois l’Amérique du Nord, se déplaçant en vastes troupeaux qui étaient essentiels à la culture et à la survie de nombreux groupes amérindiens.

Ils ont été au bord de l’extinction il y a plus d’un siècle lorsque des chasseurs, des troupes américaines et des touristes les ont abattus par milliers pour alimenter un marché commercial en pleine croissance qui utilisait des parties de bison dans la fabrication de machines, d’engrais et de vêtements. En 1889, il n’en restait plus que quelques centaines.

« Aujourd’hui, après plus d’un siècle d’efforts de conservation, il y a plus de 500 000 bisons aux États-Unis », a déclaré la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, une cavalière qui a participé à la rafle. « Le troupeau de bisons du Custer State Park a grandement contribué à ces efforts. »

Le troupeau du parc a commencé avec 36 animaux achetés en 1914. Un écologiste de l’État a estimé que le parc peut actuellement accueillir environ 1 000 bisons en fonction de l’impact des conditions de neige et de pluie sur les prairies l’année dernière, selon Snyder.

Les quelque 500 autres seront vendus aux enchères et, au cours de la semaine prochaine, les autorités décideront quels bisons resteront et lesquels partiront. Environ 400 veaux naissent chaque année dans le parc.

« Chaque année, nous vendons certains de ces bisons pour mélanger leur génétique avec celle d’autres troupeaux afin d’améliorer la santé de la population de l’espèce à travers le pays », a déclaré Noem.