Arrivée d’iQOO 11 en Inde confirmée pour le 10 janvier

Les iQOO 11 et iQOO 11 Pro ont été introduits en Chine la semaine dernière. Nous avons reçu un communiqué de presse indiquant que le déploiement international commencera cette semaine, la Thaïlande étant le premier marché, tandis que l’Inde recevra la série au début de 2023.

Aujourd’hui, la marque vivo l’a emmené sur Twitter et a confirmé la date que nous avons déjà annoncée – la série devrait être lancée le 10 décembre.

Les iQOO 11 et iQOO 11 Pro apportent un AMOLED LTPO4 de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution de 1440p. Les téléphones sont livrés avec Android 13 prêt à l’emploi, les versions en Inde étant livrées avec Funtouch 13 en plus.

La principale différence est que le smartphone vanille prend en charge 120 W pour sa batterie de 5 000 mAh, tandis que le Pro est livré avec une capacité de 200 W et 4 700 mAh. L’autre grande différence est l’ensemble de caméras de l’iQOO 11 Pro. Il a un objectif plus lumineux devant le capteur 50MP pour l’appareil photo principal, et le vivaneau ultra large est également 50MP, au lieu d’une caméra de base 8MP f/2.2.

Le vivo iQOO 11 commence à partir de 4 099 CNY, soit environ 590 $ ou 49 000 INR. Le Pro, cependant, coûte au moins 4 999 CNY, soit 715 $ ou presque 60 000 INR. Nous saurons si iQOO traduira ces prix en Inde lors du lancement dans 3,5 semaines.

La source