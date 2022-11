Arrivée des fêtes: l’arbre Rockefeller inaugure la saison de Noël

NEW YORK (AP) – Un signe emblématique de Noël est arrivé à New York samedi alors qu’une grue a hissé un épicéa de Norvège de 82 pieds (25 mètres) en place au Rockefeller Plaza, où l’arbre de 14 tonnes sera festonné avec des milliers de lumières et surmonté d’une étoile incrustée de millions de cristaux.

L’arbre de Noël sera officiellement allumé le 30 novembre.

L’arbre d’environ 90 ans a été coupé jeudi puis transporté sur un camion à plateau pour son voyage de 200 milles (322 kilomètres) entre Queensbury, New York, et New York.

“Nous l’avons donné dans l’espoir que tout le monde en profiterait”, a déclaré Neil Lebowitz, dont la famille a fait don de l’arbre.

“Pour moi, c’était juste un bel arbre”, a déclaré Lebowitz au New York Post. « Maintenant, c’est un arbre spécial. Tout le monde dans le monde peut en profiter.

L’arbre, dont les branches inférieures s’étendent sur 15 mètres de diamètre, sera illuminé de 50 000 lumières multicolores et surmonté d’une étoile de 900 livres (408 kilogrammes) recouverte de 3 millions de cristaux.

Après les vacances, l’arbre sera transformé en bois d’œuvre pour être donné à Habitat for Humanity, ont indiqué des responsables.

Presse associée, La presse associée