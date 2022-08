ArriveCan : Pourquoi est-ce toujours obligatoire ?

OTTAWA –

L’application sujette aux problèmes, présentée comme un outil frontalier efficace au début de la pandémie, est devenue un sac de frappe pour les critiques qui remettent en question son utilité – mais ArriveCan est peut-être là pour rester.

Le gouvernement insiste sur le fait que c’est un outil utile. Les critiques disent qu’il a survécu à son utilisation, s’il en a jamais eu un.

Voici un aperçu rapide de ce que nous savons actuellement à ce sujet.



Qu’est-ce qu’ArriveCan ?

L’application a été introduite au début de la pandémie et son utilisation est obligatoire aux frontières aériennes et terrestres depuis février 2021, avec des exceptions en cas de problèmes d’accessibilité ou de pannes.

ArriveCan filtre ostensiblement les voyageurs entrants pour le COVID-19 et, au cours de la dernière année, a suivi leur statut vaccinal. Refuser d’utiliser l’application pour fournir les informations requises peut entraîner une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 $ en vertu de la Loi sur la quarantaine.

L’application a-t-elle fait ce qu’elle était censée faire ?

Un rapport de décembre 2021 du vérificateur général fédéral a déclaré que l’application ArriveCan améliorait la qualité des informations que le gouvernement recueillait sur les voyageurs. Mais la mauvaise qualité des données signifiait toujours que près de 138 000 résultats de tests COVID-19 ne pouvaient pas être mis en correspondance avec les voyageurs entrants, et seulement 25% des voyageurs invités à se mettre en quarantaine dans des hôtels autorisés par le gouvernement ont été vérifiés pour y avoir séjourné.

Le mois dernier, en raison d’un problème, ArriveCan a demandé à environ 10 200 voyageurs de se mettre en quarantaine pendant 14 jours lorsqu’ils n’y étaient pas obligés. Bianca Wylie, partenaire de Digital Public, a demandé pourquoi l’application automatiserait ces décisions en premier lieu, plutôt que de s’en tenir au mandat de collecte d’informations avec lequel elle a été lancée.



L’application concerne-t-elle uniquement le COVID-19 ?

Les récentes mises à jour du gouvernement concernant l’application se sont concentrées sur l’efficacité plutôt que sur les mesures de santé publique. Aux postes frontaliers aériens, il est maintenant possible, bien que facultatif, d’utiliser l’application pour remplir un formulaire de déclaration en douane avant l’arrivée à l’aéroport Pearson de Toronto, Vancouver ou Montréal.

La semaine dernière, le gouvernement a annoncé son intention d’étendre cette option aux arrivées aériennes à Calgary, Edmonton, Winnipeg, Ottawa, Québec, Halifax et l’aéroport Billy Bishop de Toronto.

Dans une déclaration plus tôt ce mois-ci axée sur le fiasco plus large du transport aérien au Canada, Transports Canada a déclaré que ceux qui utilisent les formulaires réduisaient d’un tiers leur temps aux kiosques. C’est 40 secondes de moins que la visite moyenne de deux minutes, ce qui, selon le gouvernement, pourrait “économiser des heures d’attente” si tout le monde l’utilisait.

Les applications sont-elles la voie de l’avenir pour les voyages en avion ?

La collecte de données électroniques liées à la COVID-19 est obligatoire à de nombreuses frontières internationales, et les formulaires en ligne sont de plus en plus utilisés pour des raisons non pandémiques. L’Australie gère ses autorisations de voyage électroniques exclusivement via une application, tandis qu’un formulaire d’autorisation en ligne sera nécessaire pour visiter l’Union européenne à partir de l’année prochaine.

Les responsables canadiens ne sont pas allés jusqu’à dire qu’ils prévoyaient quelque chose de similaire. Mais le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré aux journalistes en juin que bien qu’ArriveCan ait été créé pour COVID-19, “il a une capacité technologique au-delà de cela pour vraiment réduire le temps nécessaire au contrôle à la frontière”.

Avant la pandémie, le Canada avait déjà commencé à numériser ses services frontaliers avec d’autres initiatives, notamment l’installation de kiosques douaniers dans les principaux aéroports à partir de 2017 et l’introduction d’une application de déclaration électronique en 2018, qui existe toujours, pour réduire les délais de traitement.

Wylie a déclaré que les gens n’utilisaient pas cette application à un volume élevé avant la pandémie, car elle était volontaire et qu’il existait des alternatives faciles. Mais elle a déclaré qu’Ottawa utilisait le COVID-19 comme une opportunité pour accélérer la transition.

“Le gouvernement fédéral a utilisé une crise de santé publique pour former essentiellement les gens à un exercice de modernisation des frontières qu’ils voulaient faire”, a déclaré Wylie, ajoutant que les initiatives de modernisation sont acceptables tant qu’elles sont volontaires et que des alternatives sont disponibles.



Comment l’application a-t-elle affecté les déplacements à travers la frontière terrestre ?

Environ un quart des personnes qui entrent au Canada depuis les États-Unis en voiture n’utilisent pas ArriveCan à l’avance, selon Pierre St-Jacques, porte-parole de l’Immigration and Customs Union.

À la frontière terrestre canado-américaine, une exemption unique est en place pour les voyageurs qui “n’étaient peut-être pas au courant” des règles, a confirmé l’Agence des services frontaliers du Canada. Sur cinq millions de passages entre le 24 mai et le 4 août, l’exemption a été utilisée 308 800 fois, a indiqué l’ASFC dans un communiqué.

Mais ce n’est qu’une solution temporaire, a déclaré St-Jacques, car les agents qui se sentent déjà dispersés en raison du manque de personnel se retrouvent à agir en tant que “consultants en informatique” et à résoudre les problèmes techniques des voyageurs plutôt que de faire ce pour quoi ils sont formés. “Si le but de l’application est de rendre les voyages transfrontaliers plus efficaces ou plus sûrs, eh bien, cela ne fonctionne pas dans sa version actuelle”, a-t-il déclaré.

Les maires des villes frontalières, les chambres de commerce des villes frontalières et même les magasins hors taxes se sont plaints publiquement qu’ils pensaient qu’ArriveCan, ainsi que d’autres restrictions frontalières pandémiques, avaient dissuadé les touristes américains.



Pourquoi ArriveCan est-il devenu un sujet politique si brûlant ?

Que ce soit parce que les Canadiens sont ennuyés par les tracas supplémentaires, préoccupés par leur vie privée, sympathiques aux villes frontalières ou simplement marre des libéraux fédéraux, les conservateurs ont un public pour leurs appels à éliminer ArriveCan.

Le chouchou de l’acteur canadien Simu Liu a rejoint le train en marche “scrap the app”, défiant ses followers de dire une seule chose gentille à ce sujet dans un tweet mardi, puis disant immédiatement : “J’ai raté le défi”.

La chef conservatrice par intérim, Candice Bergen, a déclaré mardi dans un tweet qu’ArriveCan créait des “obstacles inutiles” et “ne sert qu’à nuire à l’économie et à l’industrie du tourisme du Canada”.

Certaines voix sont allées plus loin en affirmant que l’application faisait partie d’un effort plus large visant à collecter des informations personnelles et à contrôler le public. La candidate à la direction conservatrice Leslyn Lewis a qualifié l’ensemble d'”expérience de surveillance”.

Le commissaire à la protection de la vie privée enquête également sur une plainte concernant la collecte et l’utilisation de données personnelles par l’application.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 16 août 2022.



— Avec des fichiers de Sarah Ritchie