ArriveCan: Poilievre veut un audit de l’application frontalière COVID-19

Le chef conservateur Pierre Poilievre fait pression pour un audit de l’application frontalière ArriveCan du gouvernement fédéral, suggérant que les libéraux devraient réduire autant que possible les “dépenses inutiles”.

Les conservateurs peuvent établir l’ordre du jour à la Chambre des communes mardi, car c’est leur journée d’opposition – une chance pour le parti de présenter une motion pour que les députés en débattent – ​​et ils ont jeté leur dévolu sur la demande fédérale controversée.

Par le biais de la motion, l’opposition officielle demande à la Chambre « de demander au vérificateur général du Canada de procéder à un audit de performance, y compris les paiements, les contrats et les sous-contrats pour tous les aspects de l’application ArriveCan, et de prioriser cette enquête. “

La motion semble être motivée par une série d’histoires sur le coût estimé à 54 millions de dollars de l’application et les contrats attribués pour la construire et la maintenir.

“Lorsque 54 millions de dollars sont dépensés et que les représentants du gouvernement ne peuvent pas comprendre où ils sont allés, le moins que nous puissions faire est d’avoir un audit”, a déclaré Poilievre mardi en parlant de la motion de son parti.

Introduit pendant la pandémie de COVID-19, ArriveCan est devenu obligatoire comme moyen de filtrer les voyageurs entrant au Canada pour leurs informations de voyage et de santé, y compris le statut vaccinal.

Après des mois à défendre l’application parfois glitchy et à insister sur le fait qu’il s’agissait d’un “outil essentiel” malgré la pression de l’industrie du voyage et des députés de l’opposition pour l’abandonner, le gouvernement fédéral a rendu l’utilisation d’ArriveCan facultative le 1er octobre, tout en laissant tomber un nombre d’autres mesures frontalières COVID-19 telles que la preuve de vaccination, les exigences de quarantaine et d’isolement, et les tests avant et à l’arrivée.

L’application peut toujours être utilisée par les voyageurs pour remplir les déclarations de douane et d’immigration avant l’arrivée, le gouvernement fédéral déclarant que cette option permettra aux Canadiens de gagner du temps à l’aéroport.

Alors que les conservateurs forcent un vote sur cette motion – susceptible d’avoir lieu plus tard cette semaine – leur motion n’est pas contraignante. Cela signifie qu’il appartiendra toujours à la vérificatrice générale Karen Hogan de déterminer s’il s’agit d’une étude entreprise par son bureau.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a fait valoir à la Chambre que la présence d’ArriveCan était “impérative” afin de collecter les informations sanitaires nécessaires pour faciliter le traitement des voyageurs à la frontière.

Reconnaissant à un moment donné en français qu’il y avait parfois des défis avec la technologie, Mendicino a déclaré que les coûts pour ArriveCan incluent à la fois son développement et sa maintenance, ajoutant que les processus d’approvisionnement appropriés ont été suivis et qu’un examen des contrats est en cours.

« À chaque étape critique, nous avons suivi, avec une grande rigueur, les politiques mises en place en matière d’approvisionnement, pour nous assurer que nous pouvions en avoir pour l’argent des contribuables », a-t-il déclaré.

Bien que les libéraux ne soient peut-être pas enclins à appuyer cette motion, étant donné que son préambule stipule que “le coût du gouvernement fait grimper le coût de la vie”, il est possible que les conservateurs trouvent suffisamment de soutien parmi les autres partis d’opposition pour la voir passer.

“J’ai une circonscription avec six passages frontaliers et j’ai de très nombreuses plaintes sur la façon dont cela leur a échoué, comment cela a envoyé des gens en quarantaine qui n’auraient pas dû être mis en quarantaine, et maintenant nous entendons dire que cela coûte un montant ridicule d’argent », a déclaré le député néo-démocrate de la Colombie-Britannique, Richard Cannings.

S’exprimant en français, le député du Bloc québécois, René Villemure, s’est demandé pourquoi une «énorme organisation» comme le gouvernement canadien ne pouvait pas faire ce travail à l’interne.