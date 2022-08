ArriveCan devrait être éliminé, selon les législateurs américains

WASHINGTON –

Les législateurs et les défenseurs des affaires transfrontalières aux États-Unis veulent que le gouvernement libéral de Justin Trudeau retourne vers le futur afin de réduire les retards de voyage entre les États-Unis et le Canada.

Près de 1 500 courriels ont été envoyés aux députés fédéraux et au ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, depuis la mise en ligne de la nouvelle campagne du Canadian American Business Council, « Travel Like it’s 2019 », il y a deux semaines.

La campagne en ligne demande à Ottawa de supprimer l’application gênante ArriveCan, un outil de présélection obligatoire pour les visiteurs au Canada, et de s’attaquer à l’arriéré qui afflige le système de voyageurs de confiance canado-américain connu sous le nom de Nexus.

Les deux sont des symptômes directs de la pandémie de COVID-19 et ne font qu’une partie d’une constellation de facteurs qui, selon les critiques, causent des retards de voyage généralisés à travers le continent et découragent certains voyageurs potentiels.

Mais ce sont aussi les facteurs les plus faciles à éliminer, a déclaré la PDG du conseil, Maryscott Greenwood, qui craint que la pandémie ne soit devenue une excuse facile pour permettre l’épaississement progressif de la frontière canado-américaine.

“L’urgence de santé publique a donné aux gouvernements la permission d’avoir une approche asynchrone de ce qui devrait être une politique frontalière synchrone”, a déclaré Greenwood dans une interview.

“C’est un changement majeur. C’est vraiment différent. Et nous devons résoudre ce problème.”

Pas plus tard que la semaine dernière, le ministre des Transports Omar Alghabra a déclaré au comité des transports de la Chambre des communes que les séquelles persistantes de la pandémie sont à blâmer pour les retards de voyage chroniques dans les aéroports canadiens.

Les conservateurs de l’opposition, cependant, ont tenté de faire d’ArriveCan un paratonnerre politique, l’application pour smartphone et le portail Web que les visiteurs doivent utiliser pour télécharger à l’avance leurs documents de voyage et leur statut de vaccination.

Il en va de même pour certains législateurs américains.

“Cette exigence décourage les voyages, nuit au flux du commerce et accable les voyageurs avec la soumission d’informations privées sur la santé”, a écrit la représentante de New York Elise Stefanik, une républicaine, dans une lettre la semaine dernière à Mendicino et Kirsten Hillman, ambassadrice du Canada auprès de la NOUS

Certains voyageurs sont intimidés par l’exigence de l’application, tandis que d’autres ne suivent pas la procédure de téléchargement jusqu’à leur arrivée à la frontière ou à l’aéroport, ce qui entraîne des retards aux douanes, a poursuivi Stefanik.

“En conséquence, les voyageurs choisissent de rester chez eux plutôt que de faire face à de longs temps d’attente et aux frustrations causées par l’application ArriveCan.”

Sur Nexus, le représentant démocrate de New York Brian Higgins a écrit à Chris Magnus, le commissaire des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, pour exiger que l’agence donne la priorité à l’élimination d’un arriéré de demandes du côté américain.

Le système reçoit entre 8 000 et 15 000 candidatures par jour, a écrit Higgins, et le temps d’attente actuel pour un rendez-vous est supérieur à neuf mois.

Il a également cité des statistiques récentes sur les frontières qui suggèrent que le volume de trafic entrant aux États-Unis est toujours l’ombre de ce qu’il était en 2019.

Les données publiées par l’agence frontalière la semaine dernière montrent que 250 678 véhicules de tourisme personnels sont entrés aux États-Unis dans la région de Buffalo-Niagara Falls en juin de cette année, contre 462 665 en juin 2019.

“Ces opérations réduites nuisent à l’économie des États-Unis ainsi qu’à la qualité de vie le long de notre frontière nord”, a écrit Higgins.

“Le traitement rapide des demandes et des entretiens Nexus augmentera l’activité frontalière alors que nous nous efforçons de nous remettre de la pandémie de COVID-19.”

L’arriéré d’applications actuel pour Nexus a atteint 350 000. Les bureaux de Nexus aux États-Unis ont rouvert en avril, tandis que les 13 centres d’inscription au Canada restent fermés.

Des reportages récents dans les médias suggèrent que ces bureaux sont fermés en raison d’un différend sur la question de savoir si les douaniers américains devraient être autorisés à porter des armes de poing dans les centres Nexus, mais Greenwood n’est pas convaincu.

Le traité bilatéral qui régit le précontrôle entre le Canada et les États-Unis permet déjà aux gardes-frontières américains de conserver leurs armes de poing dans certaines circonstances, a-t-elle déclaré. Les États-Unis souhaiteraient que ces conditions soient étendues pour inclure Nexus.

Greenwood a déclaré qu’elle pensait que le gouvernement fédéral pourrait ouvrir ces centres rapidement s’il en faisait une priorité – et elle espère que la campagne pourra aider à y parvenir.

“Ils en entendent parler par nous, ils en entendent parler par des membres du Congrès et ils en entendent parler par leurs propres électeurs”, a-t-elle déclaré.

“Je pense que ça s’intensifie au point où il faut s’en occuper.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 22 août 2022.