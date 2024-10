Arrivé au Québec à 3 ans, il risque l’expulsion 30 ans plus tard

Kevin est arrivé au Québec à l’âge de 3 ans, en 1994. À 4 ans, il a été placé en famille d’accueil par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), puis en centre jeunesse jusqu’à l ‘âge de 18 ans.

Ce qu’il faut savoir Un ex-jeune de la DPJ risque l’expulsion après avoir passé 30 ans au Québec.

Il sera renvoyé du pays parce qu’il a commis des crimes et qu’il n’est pas citoyen canadien.

Il aurait dû avoir la citoyenneté canadienne depuis longtemps.

Trente ans plus tard, il risque d’être renvoyé en Haïti, un pays plongé dans le chaos qu’il a quitté tout petit et avec lequel il n’a aucun lien. « J’ai zéro attachement dans ce pays-là, dit-il. Je n’ai pas de famille. »

Pourquoi l’expulser ? Parce qu’il n’est pas citoyen canadien, qu’il a fait de la prison et que le Canada peut expulser un étranger qui a commis un crime au Canada.

Dossier clos ? En effet, on peut se demander pourquoi le gouvernement fédéral devrait permettre à un résident non permanent de demeurer au Canada et lui accorder un permis de séjour s’il a commis des crimes.

Mais selon Me Sophie Demers, qui le représente, ce n’est pas la bonne question à se poser.

Ce qu’il faut se demander, estime-t-elle, c’est pourquoi cet homme qui a été élevé ici, qui a été pendant des années sous la responsabilité de la DPJ, n’est pas devenu citoyen canadien. Car si tel avait été le cas, il ne pourrait pas être menacé d’expulsion.

« Les résidents non permanents ont un contrat social avec l’État, précise M.e Demers. Ils doivent respecter les règles pour rester au Canada. Ce qui se passe ici, c’est que c’est l’État qui n’a pas respecté son contrat social envers mon client quand il était enfant. Son statut n’a pas été renouvelé et il a été victime d’abus pendant qu’il était sous l’égide de la protection de la jeunesse. »

« Si les démarches avaient été faites à temps, comme des parents responsables le font habituellement, il aurait pu avoir la citoyenneté avant de devenir adulte », ajoute-t-elle.

Drogue et criminalité

Kevin n’est pas le genre d’immigrant qui attirera la sympathie, reconnaît son avocate. Il a commis des crimes et consommé de la drogue.

Paradoxalement, il a déjà été canadien. Son oncle, qui possède la citoyenneté, l’a fait venir au pays en prétendant être son père, ce qui lui a automatiquement conféré la citoyenneté, jusqu’à ce que les autorités s’en aperçoivent et lui retirent ce statut.

D’après les documents de la DPJ consultés par Me Demers, Kevin a subi, très jeune, des abus qui ont mené l’organisme à le retirer de son milieu familial.

Son parcours sous la responsabilité de la DPJ n’a pas plus été serein. Il a été victime d’agression sexuelle dans une famille d’accueil, des événements corroborés par son dossier.

Kevin n’a obtenu la résidence permanente qu’en 2008, à l’âge de 16 ans, à un moment où, dans un monde idéal, il aurait déjà été citoyen depuis longtemps.

Il a perdu ce statut en 2012 après avoir été accusé et reconnu coupable de vol qualifié et de possession d’une arme dans un dessein dangereux.

Puis, en 2018 et en 2019, il a été accusé de vol qualifié, de possession de drogue dans le mais d’en faire le trafic et de possession d’une arme à feu prohibée. Il est resté derrière les barreaux de 2019 à 2023, avant d’être détenu de façon préventive par l’Agence des services frontaliers du Canada en prévision de son renvoi.

Depuis juillet, muni d’un bracelet électronique, il est dans une maison de transition, à Montréal.

« Je croise les doigts, admet-il. J’ai l’espoir de rester ici parce que je fais tout mon possible pour démontrer que le gouvernement est un peu dans le tort. Je veux qu’il me donne ma dernière chance. »

Projet de loi

Il y a en effet une sorte de vide juridique dans le système d’accueil des jeunes immigrants, où un organisme comme la DPJ, qui avait pour mandat de veiller au bien-être des enfants, ne s’est pas assuré que le processus normal d’accueil. ‘l’obtention de la citoyenneté se fait dans les règles.

Kevin n’est manifestement pas le seul dans cette situation. Un projet de loi sénatoriale, S-235, a été déposé en 2023 pour régler cette anomalie. Il vise à modifier la Loi sur la citoyenneté afin que certaines personnes obtiennent la citoyenneté canadienne lorsqu’elles cessent d’être prises en charge par un organisme de protection de la jeunesse.

« Ce projet de loi a pour mais de reconnaître les manquements de l’État qui n’a pas pris soin de ces enfants comme les parents en auraient pris soin », explique M.e Coline Bellefleur, spécialisée en immigration.

Ces enfants de la DPJ peuvent passer de nombreuses années sans que des demandes de citoyenneté soient faites pour eux. M.e Coline Bellefleur, spécialisée en immigration

Arrivés à l’âge adulte, avec les difficultés de transition, quand ils sortent des services de protection de l’enfance et qu’ils se retrouvent sans rien, il peut y avoir des enjeux de criminalité, et comme ils ne sont pas citoyens canadiens , ils sont à risque d’être interdits de territoire et de se faire renvoyer », ajoute-t-elle.

Deux politiques d’intérêt public

En attendant que la loi soit votée, deux politiques d’intérêt public ont été mises en œuvre par le fédéral.

La première vise à accorder la résidence permanente aux ressortissants étrangers, comme Kevin, qui sont arrivés au pays lorsqu’ils étaient mineurs et qui ont été placés sous la protection de l’enfance pendant au moins un an.

Elle est en vigueur dans toutes les provinces, sauf le Québec. « On ne sait pas pourquoi, dit Me Démers. C’est juste mentionné que ça ne s’applique pas au Québec. »

La seconde, en vigueur partout au Canada, que l’on peut décrire comme un mécanisme d’urgence, permet à ces personnes d’obtenir un permis de séjour temporaire.

Le problème, c’est que Kevin, cette fois-ci, se retrouve entre les mailles de l’appareil bureaucratique de l’immigration.

Son avocate, qui ne peut pas mettre à jour sur la première politique d’intérêt public permettant l’octroi de la résidence permanente parce qu’elle ne s’applique pas au Québec, a déposé en juin une demande de permis en vertu du second programme.

Mais la réponse d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) se fait attendre, et le temps presse, car le renvoi doit avoir lieu le 3 septembre.

M.e Demers a tenté une autre procédure, en août, en demandant un nouvel examen des risques avant renvoi.

Si cette demande est rejetée par IRCC, Kevin sera expulsé comme prévu. Si elle est accueillie ou que la décision n’a pas encore été prise, le renvoi sera temporairement annulé.

« L’espoir est ténu, confie Me Demers. C’est juste le début parce que tout dépend de l’examen des risques avant renvoi. »





Lire l’article « Le tiers dans un cul-de-sac professionnel, selon une nouvelle étude »