Arrière-grand-mère, 79 ans, tuée dans une énorme explosion de maison “causée par une conduite de gaz en cuivre défectueuse”

On pense qu’une MASSIVE explosion de maison qui a tué une arrière-grand-mère a été causée par une conduite de gaz en cuivre défectueuse.

Doreen Mace, 79 ans, est décédée lorsque la maison dans laquelle elle se trouvait a explosé comme un “niveau de destruction digne d’un film hollywoodien”.

Doreen Mace, 79 ans, est décédée dans l’explosion d’une maison qui aurait été causée par un tuyau de cuivre défectueux Crédit : Facebook

L’explosion a totalement “aplati” la maison Crédit : PA

Une enquête a maintenant appris qu’un joint de tuyau de gaz en cuivre défectueux “vieux de plusieurs décennies” avait causé l’explosion.

Doreen était une propriétaire de pub à la retraite, originaire de Birmingham, et on se souvient d’elle comme d’une “âme unique dans une vie”.

Elle se trouvait dans la maison de Dulwich Road, Kingstanding de son partenaire David Murphy lorsque l’explosion a secoué la rue.

L’explosion d’horreur, qui s’est déroulée le 26 juin de l’année dernière, a été décrite par le coroner comme “un niveau de destruction digne d’un film hollywoodien”.

Hier matin, le jury de 11 membres de l’enquête a vu l’image d’une “séparation de conduite de gaz sous (le) sol de (la) salle de séjour”.

On pense que cette séparation a causé l’explosion.

Le jury a été informé que le partenaire de Doreen avait appelé le réseau de distribution de gaz britannique Cadent à 20h22 le soir de l’explosion, signalant qu’il pouvait sentir “ce qu’il pensait être du gaz”.

David a également dit à l’entreprise que sa cuisinière à gaz ne fonctionnait plus et que le compteur “faisait du bruit”.

Un gestionnaire d’appels lui a dit “de n’utiliser aucune source d’allumage et de ventiler la maison”, et qu’un ingénieur arriverait “dans l’heure”, a déclaré le coroner.

Mais moins de 15 minutes après cet appel téléphonique, la maison a explosé.

De nombreux appels au 999 ont été passés – le premier à 20h38 – par des voisins, qui ont décrit un “énorme détonation”.

Ils ont également déclaré que le 129 Dulwich Road avait été “aplati” et était “complètement manquant”.

L’explosion a été si violente qu’elle a envoyé des tuiles à travers les fenêtres d’un centre de loisirs situé à 114 pieds.

Et alors qu’il n’y avait initialement qu’un petit incendie, il s’est développé et les recherches de Doreen ont dû être interrompues pour des raisons de sécurité.

Son corps a ensuite été retrouvé sous 3 pieds de décombres dans le salon à l’avant de la propriété.

Son partenaire David – bien que souffrant de “blessures relativement importantes” – a survécu.

Il avait auparavant été secouru par des membres du public, qui l’ont emmené à l’aide d’un matelas.

Ils l’avaient trouvé sous les décombres dans la cuisine, où il avait été protégé par un réfrigérateur.

Ouvrant l’audience, le coroner de Birmingham et de la région de Solihull, James Bennett, a déclaré à l’enquête: “Malheureusement, nous atteignons un point où le gaz naturel s’échappe dans la propriété.

“Il finit par s’enflammer, provoquant l’explosion.”

Cela a été confirmé par l’inspecteur-détective de la police des West Midlands, Ranj Sangha, en preuve.

Il a déclaré que les enquêteurs de plusieurs agences ont convenu que “l’explosion a été causée par du gaz naturel s’échappant d’un tuyau sous le sol du salon”.

Le coroner a également entendu dire que les planches du plancher de la baie du salon “pliaient” parce que certaines solives “pourrissaient”, selon une déclaration faite à la police par le fils de David.

Le coroner a demandé: “Est-il vrai que la zone du sol qui s’inclinait était en réalité au-dessus du tuyau de gaz?”

M. Sangha a répondu : “Oui, à proximité.”

L’ancienne maison du conseil municipal de Birmingham avait près de 100 ans, l’enquête ayant appris que la chaudière ne fonctionnait pas au moment de l’explosion.

David vendait la propriété – qui était devenue une propriété privée en 1981 sous un ancien occupant – et avait accepté une offre.

Les coordonnées de l’agent immobilier ont enregistré le problème avec le sol, accompagné de photos, et l’absence d’une chaudière en état de marche.

Retraçant l’historique de la tuyauterie, M. Sangha a déclaré que la police avait contacté Gas Safe, dont les dossiers ne remontaient qu’à 2009, ainsi que le conseil de Birmingham, mais les agents avaient été informés que “personne ne détient de dossiers aussi anciens”.

Résumant d’autres éléments de preuve, M. Bennett a déclaré que la “meilleure estimation” était que le tuyau “était là depuis au moins 50 ans, mais ne peut exclure la possibilité qu’il s’agisse d’un tuyau d’origine lorsque la maison a été construite en 1928 ou avant”.

Il a dit aux jurés “qu’il y a eu une explosion très importante, et la réalité est que la force de l’explosion a complètement détruit la maison” et causé des dommages aux propriétés voisines.

Le coroner a déclaré qu'”il y a de nombreuses années – potentiellement des décennies”, celui qui a installé le tuyau de gaz avait utilisé un type de raccord qui nécessitait une “soudure”.

Mais, dit-il, ils ne l’ont pas fait.

Il a poursuivi: “Donc, à ce joint, il n’a jamais été soudé ni soudé et, malheureusement, nous atteignons un point où le gaz naturel s’échappe dans la propriété.

“Il finit par s’enflammer, provoquant l’explosion.

“Il semble que Doreen, malheureusement, était dans le salon au moment de l’explosion.”

Les jurés ont également appris de M. Sangha que David, qui se trouvait dans la cuisine à l’arrière de la maison lorsque l’explosion s’est produite, a été retrouvé dans un vide créé par la chute d’un réfrigérateur, qui “semble lui avoir fourni une certaine couverture”.

Les petites-filles de Doreen, Samantha O’Brien, ont assisté à l’enquête, ainsi que d’autres membres de la famille.

Elle a demandé au détective: “Après votre enquête, êtes-vous convaincu que M. Murphy ne connaissait pas l’étendue du délabrement de la tuyauterie?”

M. Sangha a répondu: “Nous n’avons rien suggérant qu’il savait que le tuyau en dessous n’avait pas été soudé – rien ne suggère qu’il était au courant de ce fait.”

Alors qu’un certificat de performance énergétique (EPC) avait été préparé pour la vente de la maison, il n’y avait pas de certificat de sécurité du gaz – bien que ce ne soit pas une obligation légale.

Plus tôt, Samantha a lu un portrait au stylo de sa grand-mère, l’appelant “une femme attentionnée, énergique et amusante avec un sourire si contagieux”, qui était “consacrée à sa famille”.

Elle a déclaré: “Au moment de son décès, Nan avait 79 ans, toujours avec une détermination, une vigueur pour la vie, à égalité avec une personne de la moitié de son âge.”

Samantha a ajouté que sa grand-mère avait prévu des vacances avec son partenaire.

Elle a poursuivi: “Elle était et sera toujours notre matriarche et une âme unique dans une vie que nous sommes reconnaissants d’avoir connue.”

Steve Critchlow, inspecteur spécialiste de la santé et de la sécurité (HSE), a déclaré qu’il était probable que le joint dessoudé ait “fuyé de petites quantités de gaz” pendant de nombreuses années, mais qu’il y ait eu une panne totale – pour des raisons qu’il ne ferait que deviner – le 26 juin.

Il a déclaré: “Cela ne peut pas avoir fui comme ça – et n’aurait pas été complètement séparé – avant le 26 juin.”

Il a ajouté qu’il s’agissait plus probablement de la tuyauterie datant des années 1950 ou 1960.

M. Critchlow a également déclaré que les décès par explosion de gaz étaient “très rares” et en moyenne un par an, avec plus de 22 millions de propriétés domestiques équipées de gaz au Royaume-Uni.

