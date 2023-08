Arriéré de chirurgie orthopédique à un niveau record au Canada : experts

En avril 2022, Christine Albo, une résidente de Trail, en Colombie-Britannique, souffrait de «douleurs atroces».

Sa hanche la dérangeait depuis quelques années sans aucune cause connue, mais elle n’était soudainement plus capable de marcher, de faire de l’exercice ou même de dormir.

« Je ne pouvais rien faire », a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique. « J’étais dans un enfer de beaucoup de douleur. »

Après avoir signalé le problème à son médecin généraliste, Albo a dû attendre deux mois pour voir un chirurgien orthopédiste.

Finalement, il a été déterminé qu’Albo avait besoin d’un remplacement de la hanche et qu’elle devrait attendre au moins deux ans pour une intervention chirurgicale.

« Je ne peux même pas expliquer la douleur », a déclaré Albo. « C’était absolument horrible. »

Un tel retard fait partie d’une tendance plus large.

L’Association canadienne d’orthopédie (ACO) estime qu’il y a environ 130 000 personnes au Canada en attente d’une opération orthopédique.

Selon un rapport de mars 2023 de l’Institut canadien d’information sur la santé, les hôpitaux de tout le pays font du rattrapage depuis les premiers jours de la pandémie.

Au cours des 31 premiers mois de la crise sanitaire mondiale, 14 % de chirurgies en moins ont été pratiquées au Canada par rapport à avant la COVID-19, selon le rapport. Le Dr Pierre Guy, président de l’ACO, affirme que les listes d’attente pour les chirurgies orthopédiques au Canada ne font que s’allonger.

«Même avant la pandémie, les patients souffrant de problèmes orthopédiques étaient sur des listes d’attente», a-t-il déclaré à CTVNews.ca, lors d’un entretien téléphonique.

Guy a expliqué que les listes d’attente qui étaient en place bien avant les restrictions du COVID-19 contribuaient déjà à un arriéré de patients nécessitant une intervention chirurgicale. La conséquence de ne faire que des chirurgies urgentes au cours des dernières années, a-t-il dit, « est qu’en plus des personnes qui ont été retardées auparavant, nous avons ajouté toutes ces autres personnes qui n’ont jamais été opérées ».

RÉSULTATS CHIRURGICAUX PLUS MAUVAIS

L’un des problèmes, a expliqué Guy, est l’aggravation de l’état des patients qui ne sont pas traités.

« Il est important de comprendre que les patients orthopédiques viennent dans un large éventail, » at-il dit. « Il y a de jeunes patients, il y a des patients d’âge moyen, il y a des patients plus âgés. Pour beaucoup de leurs conditions, un retard [in surgery] signifie qu’il y a une progression de la maladie [or impediment]. Cela rend donc l’opération plus difficile ou complexe.

Ceci, a-t-il dit, pourrait conduire à de moins bons résultats après la chirurgie.

« Donc, ce que nous savions être la solution dans le traitement chirurgical a de moins bons résultats parce qu’il a été retardé », a-t-il expliqué.

C’est particulièrement le cas pour les enfants, a déclaré Guy.

« Pour les enfants, si vous avez un retard dans votre chirurgie, vous pourriez en fait causer un retard de développement. »

PRÉOCCUPATIONS FINANCIÈRES

En plus des moins bons résultats chirurgicaux, Guy dit qu’il peut être coûteux pour les patients de gérer la douleur tout en attendant de longues périodes de temps pour la chirurgie.

« Beaucoup de gens qui ont besoin d’une chirurgie orthopédique ont des douleurs », a-t-il déclaré. « Et quand ils ont mal, cela signifie qu’ils ne peuvent pas retourner au travail ou qu’ils ne peuvent pas gagner leur vie. De nos jours, si vous aggravez cela à l’inflation, les complications liées au paiement de votre hypothèque ou simplement au paiement de vos dépenses régulières pourraient être très difficiles et très stressantes.

Albo, qui travaille comme agent immobilier, souffrait parfois trop pour travailler alors que son état de la hanche empirait.

L’année dernière, elle a payé pour une IRM privée parce que, dit-elle, elle « n’a pas pu passer une IRM au Canada pendant des mois et des mois et des mois ».

En plus de sa liste de dépenses, Albo a dû débourser 500 $ pour une dose d’acide hyaluronique, une substance qui aide à lubrifier les articulations, pour voir si cela soulagerait la douleur. Ce n’était pas le cas.

« J’ai eu le coup mais ça n’a duré qu’environ deux semaines », a-t-elle dit.

Avec les temps d’attente plus longs et la douleur difficile à supporter, un troisième problème lié aux retards en chirurgie orthopédique afflige les Canadiens.

NARCOTIQUES ET GESTION DE LA DOULEUR

Compte tenu de la crise actuelle des opioïdes, Guy dit qu’il y a une prise de conscience accrue des effets négatifs possibles des chirurgiens orthopédistes prescrivant des analgésiques, comme la dépendance.

« Mais quand les patients souffrent tellement, ce n’est pas bon pour eux, et nous devons donc utiliser des narcotiques », a-t-il déclaré.

« Ce qui a changé, c’est que les gens ont plus de conversations sur les stupéfiants et évaluent les risques. Certaines personnes hésitent à prendre des stupéfiants parce qu’elles ne veulent pas devenir dépendantes.

Albo, par exemple, a déclaré que son médecin généraliste avait initialement prescrit Celebrex, un anti-inflammatoire qui traite généralement l’arthrite, pour gérer sa douleur à la hanche. Lorsque ceux-ci ne fonctionnaient pas, on lui a proposé de l’hydrocodone, un opioïde puissant pour la gestion de la douleur.

« Mon médecin généraliste voulait me donner des médicaments super puissants pour passer ma journée pendant les deux prochaines années », se souvient Albo. « J’ai dit que je préférerais avoir mal plutôt que de prendre quelque chose comme ça. »

Guy a expliqué que la gestion de la douleur narcotique n’est pas destinée aux longs délais de chirurgie.

« Les analgésiques, c’est quand nous gérons les traitements, mais cela ne traite pas le problème », a-t-il déclaré. «Ils peuvent avoir besoin d’une canne ou d’un déambulateur. Ils pourraient avoir besoin d’utiliser une attelle. Mais cela ne résout pas le problème. Nous sommes donc clairs, c’est une stratégie pour quand vous attendez.

LA CHIRURGIE AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

En novembre 2022, Albo a décidé de se faire opérer à l’étranger, après avoir trouvé une clinique en Lituanie appelée Nordorthopedics, en Lituanie.

« J’ai consulté leur site Web, lu une tonne de critiques, rejoint un groupe de patients nordorthopédiques. Et j’ai fait mes devoirs et je les ai vraiment, vraiment vérifiés.

Endurant la douleur à la hanche et confrontée à son temps d’attente impossible pour une chirurgie au Canada, Albo a estimé qu’elle n’avait d’autre choix que de payer 15 000 $ pour se faire opérer en Lituanie.

Elle dit qu’elle est contente de l’avoir fait.

« Après mon opération, je suis allé à mon [hotel] chambre et j’ai dû attendre que la colonne vertébrale disparaisse », a-t-elle déclaré. « Cela a pris environ quatre à cinq heures. Dès que la colonne vertébrale s’est dissipée, j’étais debout et je marchais.

On ne lui a pas prescrit d’analgésiques opioïdes, a-t-elle déclaré.

Après l’opération, au fur et à mesure que la nuit avançait, cela devenait un peu douloureux, a-t-elle expliqué. Elle a reçu 600 milligrammes de Tylenol.

« Au troisième jour, je n’avais plus rien », se souvient-elle. « Je marchais avec des béquilles. »

Maintenant, Albo est revenue à la normale, capable de jouer au golf, de faire de l’exercice et de continuer son travail.

SOLUTIONS SYSTÉMIQUES

Étant donné que la plupart des Canadiens n’ont pas les moyens de voyager à l’extérieur du pays pour obtenir des produits médicaux, Guy dit qu’il devrait y avoir des changements réglementaires fondamentaux dans les établissements de soins de santé du Canada pour réduire ces temps d’attente.

« Par exemple, en Colombie-Britannique, il n’y a pas d’adjoints au médecin », dit-il. « Ils ne sont pas autorisés, essentiellement. Être ouvert à ces types de praticiens serait une option.

Il a ajouté qu’accélérer le processus de recrutement – sans rogner – pour les diplômés en médecine des écoles d’infirmières et des facultés de médecine serait également une option pour augmenter la capacité orthopédique.

«Nous avons également beaucoup de personnes qui ont immigré au Canada et qui ont cette formation, mais le processus réglementaire est assez lent», a-t-il déclaré.

Guy a déclaré que sans changements, le problème des listes d’attente « ne va pas diminuer ».