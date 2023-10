Arrêtez-vous : le Royaume-Uni propose d’interdire la cigarette aux jeunes – National

Le gouvernement britannique a proposé mercredi d’interdire aux jeunes générations d’acheter des cigarettes, une mesure qui donnerait au pays certaines des règles antitabac les plus strictes au monde et nuirait aux ventes des grandes sociétés de tabac.

Si cette loi est adoptée, l’âge de fumer augmenterait d’un an chaque année, ce qui pourrait permettre d’éliminer presque complètement le tabagisme chez les jeunes dès 2040, indique un document d’information.

« Aujourd’hui, on ne vendra jamais légalement une cigarette à un jeune de 14 ans », a déclaré le Premier ministre Rishi Sunak lors de la conférence du Parti conservateur, où il a annoncé son projet.

Le tabagisme coûte aux services de santé britanniques 17 milliards de livres (28,4 milliards de dollars canadiens) par an, a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement doit également agir contre le vapotage chez les jeunes.

Il mènerait des consultations sur la restriction des saveurs et des descriptions des vapes et examinerait la réglementation de l’emballage et de la présentation des vapes, selon le document d’information.

Le groupe de campagne Action on Smoking and Health a salué les projets de Sunak, ajoutant qu’ils pourraient accélérer le jour où le tabagisme deviendra obsolète.

L’industrie du tabac a critiqué ces propositions. L’Association des fabricants de tabac a déclaré qu’il s’agissait d’une « attaque disproportionnée » contre les droits des adultes et qu’elle alimenterait le marché noir.

« L’interdiction des produits légaux a toujours des effets secondaires dangereux et ouvre la porte à des bandes criminelles pour vendre des produits illégaux », a-t-il déclaré.

Imperial Brands, qui fabrique des cigarettes Winston et du tabac à rouler Golden Virginia, a également averti que l’interdiction pourrait avoir des « conséquences inattendues ». Lucky Strike et le fabricant de Dunhill, British American Tobacco (BAT), ont déclaré que les propositions seraient difficiles à appliquer.

Impact progressif

La politique relative au tabagisme devrait être soumise à un vote libre au Parlement britannique. Cela signifie que les législateurs peuvent voter comme bon leur semble plutôt que conformément aux politiques du parti.

Si elle est adoptée, la Grande-Bretagne deviendrait le premier pays d’Europe à rejoindre la Nouvelle-Zélande, qui a annoncé un plan similaire l’année dernière, en interdisant de fumer pour les générations futures.

Les universitaires affirment que l’augmentation de l’âge de fumer a réussi à réduire les taux de tabagisme chez les jeunes du monde entier.

Ce changement pourrait nuire aux entreprises qui génèrent une part relativement importante de leurs bénéfices grâce aux ventes de tabac britannique, estiment les analystes, comme Japan Tobacco, fabricant de Camel et Benson & Hedges, et Imperial Brands.

Bien que les effets à court terme soient probablement minimes, avec le temps, l’impact de l’interdiction « pourrait progressivement devenir important », a déclaré Owen Bennett, analyste chez Jefferies, ajoutant que les 18-25 ans représentent environ 10 pour cent des fumeurs adultes britanniques actuels.

Les actions d’Imperial Brands ont chuté de 3,2 pour cent à leur plus bas niveau depuis mars 2022, tandis que les actions de BAT, qui sont moins exposées au marché britannique des cigarettes, ont baissé de 1,2 pour cent.

Le risque pour toutes les entreprises est que d’autres pays emboîtent le pas, a noté Bennett. Le Danemark envisage déjà une démarche similaire, et un certain nombre de pays se sont également fixé pour objectif de réduire le tabagisme à des niveaux minimaux dans un avenir relativement proche.

