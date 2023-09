Belfast, Irlande du Nord – Au milieu d’une opposition généralisée à travers l’île d’Irlande, le projet de loi controversé sur les troubles en Irlande du Nord (héritage et réconciliation) a été adopté par les législateurs de la Chambre des communes du Royaume-Uni la semaine dernière.

Mardi, il reviendra à la Chambre des Lords du Royaume-Uni, où il ne devrait pas rencontrer d’opposition, et devrait devenir loi d’ici quelques semaines, voire quelques jours.

La législation mettra fin à de nouveaux examens sur les atrocités et autres crimes commis pendant les troubles, un conflit civil prolongé en Irlande du Nord qui opposait les nationalistes (pour la plupart catholiques et favorables à l’adhésion à la République d’Irlande) aux unionistes (pour la plupart protestants et espérant en rester partie). du Royaume-Uni). Les troubles ont tué plus de 3 600 personnes entre la fin des années 1960 et 1998.

En fixant une date limite effective pour les enquêtes et les procédures judiciaires en cours dans un peu plus de six mois, les familles sont confrontées à une course contre la montre pour garantir que leurs tentatives de longue date pour obtenir justice seront dûment examinées.

La législation mettra également fin aux enquêtes sur les crimes passés en Grande-Bretagne.

De nombreuses enquêtes et enquêtes pénales actuellement confiées à une branche du service de police d’Irlande du Nord (PSNI) devraient être transférées à la Commission indépendante pour la réconciliation et la récupération d’informations (ICRIR), un nouvel organisme créé par le gouvernement britannique. partie de la nouvelle loi.

On ne sait pas encore quelles seront les implications du projet de loi sur les enquêtes en cours en République d’Irlande ou sur les affaires de l’époque des troubles qui se sont propagées dans d’autres juridictions à travers l’Europe.

Dans ce contexte, Al Jazeera s’est entretenue avec plusieurs familles et experts juridiques menant des campagnes pour la justice et le rétablissement de la vérité.

Patrick Butler – Massacre de Springhill, 1972

Patrick Butler, 38 ans, a été abattu par les forces armées britanniques dans l’ouest de Belfast le 9 juillet 1972. Il était l’un des cinq – dont trois mineurs – qui ont été tués ce jour-là par des tirs près des domaines de Springhill et de Westrock, dans des actes considérés comme ont été en représailles à la rupture du cessez-le-feu de l’Armée républicaine irlandaise (IRA) le même jour.

Le grand-père de Natasha Butler, Patrick Butler, alors âgé de 38 ans, serait décédé alors qu’il soignait les blessés sur les lieux. On pense qu’il a été abattu et potentiellement tué par la même balle qui a tué le père Noel Fitzpatrick, 42 ​​ans, dans le quartier résidentiel de l’ouest de Belfast.

Selon Butler, sa famille et d’autres personnes dans la région ont été « brutalisées » lors de violentes descentes matinales pendant des années après les meurtres. Son grand-père était qualifié de « tireur » dans les archives militaires.

Une enquête a finalement été ouverte en 2014 sur le meurtre des cinq personnes – un prêtre, un père de six enfants et trois mineurs – par l’armée britannique ce jour-là dans ce qui est désormais connu sous le nom de « massacre de Springhill ».

Trois semaines d’enquête ont été entendues en février de cette année. Selon Butler, les familles comprennent qu’il reste encore au moins huit semaines de témoignages, sans qu’aucun témoin militaire n’ait encore comparu et que des témoins experts n’aient pas encore témoigné dans ce qui est décrit par beaucoup comme une enquête complexe.

Les présentations de preuves restantes n’ont pas encore été programmées.

Si l’enquête n’est pas entièrement terminée d’ici mai 2024 (même s’il ne reste qu’un seul témoin, a déclaré Butler), l’enquête expirera en vertu de la nouvelle législation.

Elle a déclaré à Al Jazeera que les familles n’avaient « aucune confiance » dans le nouvel organisme d’État chargé de ces affaires, auquel l’enquête sur sa famille serait transférée si elle n’était pas terminée d’ici mai.

Butler est clair : elle et sa famille ne cherchent pas à être poursuivies. Ils veulent simplement des réponses et blanchir le nom de son grand-père, plus de 50 ans après les meurtres.

Patrick Crawford – Terrain de l’hôpital Royal Victoria, Belfast, 1975

Patrick Crawford, 15 ans, a été abattu alors qu’il traversait l’enceinte de l’hôpital Royal Victoria de Belfast en août 1975, selon son cousin survivant Paul, 66 ans, qui s’est entretenu avec Al Jazeera à Belfast la semaine dernière.

La mère de Patrick, Martha, a-t-il ajouté, avait été tuée dans des tirs croisés à Andersonstown, à l’ouest de Belfast, quelques années plus tôt, en mars 1972.

Paul a expliqué à Al Jazeera comment l’absence d’un programme de rétablissement de la vérité et de justice dirigé par l’État en Irlande du Nord l’a contraint à contacter le groupe paramilitaire loyaliste (l’Ulster Volunteer Force) qui avait tué son père alors qu’il quittait une usine dans laquelle il travaillait en 1974. .

Par l’intermédiaire d’un interlocuteur, le loyaliste et patron de l’UVF Winston Irvine, Paul a déclaré qu’il « avait obtenu plus de réponses que jamais et je crois que j’en obtiendrai jamais de la part de l’État ».

L’enquête sur le cas de Patrick est déjà en cours, a déclaré Crawford, mais a été retardée car le ministère britannique de la Défense (MoD) « traîne les talons » concernant la divulgation de documents.

Sa famille n’était « pas satisfaite » d’une première enquête menée en 1979, a également déclaré Crawford.

Une nouvelle enquête grâce à la « détermination » de la sœur de Patrick, Magdaline, qui a rencontré le procureur général sur l’affaire. Cette enquête a débuté en 2015 et un nombre considérable d’audiences ont déjà eu lieu.

« La famille craint que le ministère de la Défense continue de tarder et que l’affaire soit close en mai », a déclaré Paul.

Liam Shannon et Jim Auld, les hommes cagoulés, 1971

L’affaire des Hommes à capuchon se concentre sur des allégations de torture contre l’armée britannique pendant la période d’internement introduite au cours des premières années des troubles dans les années 1970.

En 1971, 14 hommes catholiques, dont Liam Shannon et Jim Auld, auraient été torturés lors d’interrogatoires par l’armée britannique.

Les hommes affirment qu’ils ont été cagoulés, privés de sommeil et de nourriture, soumis à du bruit blanc et laissés écartés dans des positions stressantes – en plus d’avoir été battus à plusieurs reprises par des soldats.

Cinq des hommes cagoulés sont morts, soulignant que « le temps ne joue pas en faveur » des hommes restants et de leurs familles, selon les mots de l’avocat des droits de l’homme Kevin Winters.

Winters, qui représente Liam Shannon et Jim Auld, a déclaré à Al Jazeera que les deux hommes devaient revenir devant le tribunal cette semaine.

À ce jour, le service de police d’Irlande du Nord (PSNI) vient de mener des exercices de « cadrage préliminaire », selon Winters, qui, selon ses clients, « auraient dû avoir lieu il y a longtemps ». Ils souhaitent que le PSNI s’engage à ouvrir une enquête pénale approfondie sur les actes de torture et les mauvais traitements qu’ils allèguent.

Il y a une longue histoire derrière les efforts visant à obtenir justice dans cette affaire. Dans les années 1970, une affaire interétatique a été intentée par le gouvernement de la République d’Irlande contre la Grande-Bretagne devant la Cour européenne des droits de l’homme. Il y a environ 18 mois, la Cour suprême du Royaume-Uni a jugé illégale la décision du PSNI de mettre fin à l’enquête sur les allégations de torture.

« Ni l’un ni l’autre [Auld nor Shannon] sont heureux », a déclaré Winters, avec ce qu’ils considèrent comme des « excuses artificielles » présentées par le PSNI cette année, qu’ils considèrent comme ayant été conçues et programmées pour saper la contestation judiciaire devant le tribunal, à la suite de l’arrêt de la Cour suprême de 2021.

« D’une certaine manière, c’est trop peu, trop tard », a déclaré Winters. Il a déclaré à Al Jazeera que les deux hommes étaient désormais confrontés à une « course contre la montre, pour que cette enquête gagne du terrain ».

Il a ajouté que leurs problèmes sont « seulement aggravés » par l’ancien projet de loi, qui pourrait entraîner l’expiration de toute enquête si des progrès significatifs ne sont pas réalisés avant mai.

Une contestation judiciaire devant les tribunaux vise actuellement à « mettre ces questions en évidence », a déclaré Winters, à la lumière de tout cela.

James Eames, affaire de double meurtre, 1972

James Eames, membre de l’infanterie de l’Ulster Defence Regiment (UDR), effectuait des contrôles de voitures avec Alfred Johnston le 25 août 1972 lorsqu’un dispositif déclenché par fil de commande aurait explosé, les tuant sur le coup.

John Downey, basé dans le comté de Donegal, en République d’Irlande, est accusé du double meurtre des deux hommes à Enniskillen (comté de Fermanagh, Irlande du Nord) ce jour-là, via l’attentat présumé à la voiture piégée. Le véhicule a explosé à l’approche d’un camion transportant 13 soldats en repos, blessant plusieurs d’entre eux.

Il y a eu plusieurs retards dans les poursuites pénales contre Downey. Les avocats représentant Downey ont affirmé avec succès, pendant la pandémie de coronavirus, qu’il était une « personne vulnérable » qui n’avait pas eu à l’époque accès à un vaccin contre le COVID-19. Downey a été renvoyé à son domicile du Donegal, d’où il avait été extradé et fait toujours l’objet d’accusations.

Charlie Eames, le neveu de James Eames, craint que l’affaire ne soit désormais impactée par le nouveau projet de loi sur l’héritage.

«Ils semblent simplement capables de retarder, de retarder, de retarder», a-t-il déclaré.

Eames a cité la poursuite du « Soldat F » lors du massacre du Bloody Sunday de 1972 comme un autre cas dans lequel des assurances ont été fournies, mais ses proches craignent que le projet de loi puisse entraver, voire bloquer les procédures.

« Nous comprenons que les cas existants pourront progresser », a déclaré Eames. « Mais bien sûr, nous, comme les familles du Bloody Sunday, avons maintenant des doutes.

« Techniquement, cela ne devrait pas avoir d’impact sur l’affaire. Mais nous sommes désormais en territoire inconnu. Nous ne savons donc pas à quoi nous attendre.

Le défenseur des victimes Kenny Donaldson, de la South East Fermanagh Foundation, estime que les avocats de Downey tenteront d’utiliser la nouvelle législation pour que l’affaire soit rejetée maintenant.

« C’est pourquoi nous nous opposons au projet de loi », a déclaré Donaldson à Al Jazeera. « Nous pensons que les groupes paramilitaires devraient être tenus responsables et répondre de ce qu’ils auraient fait. »

Eoin Morley, affaire de meurtre d’espionnage notoire, 1990

Eoin Morley a été abattu le 15 avril 1990, prétendument assassiné par un agent secret opérant au sein de l’Armée républicaine irlandaise provisoire à l’époque.

Son meurtre a eu lieu le dimanche de Pâques dans le comté de Down. Il a été abattu de deux balles après que des hommes masqués l’ont traîné hors de la maison de sa petite amie dans le domaine de Derrybeg, près du centre de Newry.

La mère de Morley, Eilish, a engagé des poursuites pénales et demandé des dommages-intérêts contre Peter Keeley (un ancien agent qui s’est également fait connaître sous le pseudonyme de Kevin Fulton) pour son implication présumée dans la mort de son fils.

Son affaire est l’affaire phare de près de 30 poursuites engagées contre l’ex-espion britannique en relation avec une série de meurtres et d’attaques paramilitaires alors qu’il travaillait pour une unité secrète de renseignement militaire.

Selon Winters, qui représente également Morley, une action en justice est intentée contre le médiateur de la police pour « n’avoir pas annulé les conclusions initiales du médiateur concernant l’enquête sur le meurtre d’Eoin Morley ».

« Nous disons au Médiateur qu’il doit enquêter à nouveau sur cette affaire à la lumière de nouvelles informations et preuves », a-t-il déclaré à Al Jazeera. « Et le Médiateur est actuellement en train de revoir sa position sur la contestation judiciaire. »

Il a souligné la pression supplémentaire exercée par la nouvelle législation dans les tentatives pour que de telles affaires soient entendues, ajoutant : « Encore une fois, la même difficulté qui est apparue avec l’affaire des Hommes à capuchon a également émergé avec cette contestation judiciaire.

« Le défi est double dans ces affaires : faire passer la contestation et donner un effet juridique à ce qui, espérons-le, sera une contestation judiciaire couronnée de succès. Et tout cela se fait dans le contexte difficile où cela se fait dans des délais relativement courts.

« Le rôle de la Grande-Bretagne dans le conflit par le biais de ses agences d’État et les abus commis à l’encontre d’informateurs et d’agents sont au centre d’une grande partie de ces litiges. Et le moyen le plus simple de se débarrasser de ces litiges est de faire adopter ce nouveau projet de loi et de tout arrêter. »