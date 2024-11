Arrêtez simplement les militants pétroliers interdits de manifester à Londres pendant leur libération sous caution

Trois militants climatiques du groupe Just Stop Oil ont été interdits par un juge de manifester à Londres après avoir jeté de la soupe sur un tableau de Vincent van Gogh le mois dernier.

Le jugement fait suite à une série d’actions de protestation pacifiques menées par Just Stop Oil à travers le Royaume-Uni au cours de la semaine dernière, notamment au British Museum, et après que les directeurs du musée ont publié une lettre ouverte exigeant la fin des manifestations impliquant des œuvres d’art remarquables.

Mary Somerville, 77 ans, Stephen Simpson, 71 ans, et Phil Green, 24 ans, avaient jeté de la soupe aux tomates sur deux tableaux de tournesols de Vincent van Gogh à la National Gallery de Londres le 27 septembre, ce qui a donné lieu à des accusations pour avoir prétendument endommagé les cadres des œuvres d’art. La manifestation a eu lieu un jour après que les militantes de Just Stop Oil, Phoebe Plummer et Anna Holland, aient été condamné à la prison.

Le 28 octobre, Somerville, Simpson et Green ont plaidé non coupables devant un tribunal de Londres pour deux chefs d’accusation de dommages criminels. Les trois manifestants de Just Stop Oil ont été libérés sous caution et leur affaire sera jugée en janvier prochain. Le juge Alexander Milne a également interdit aux trois militants de Just Stop Oil de participer à toute action de protestation. au sein du M25le principal périphérique de Londres.

La semaine dernière, Just Stop Oil a orné plusieurs statues de gilets haute visibilité et de bulles. Il s’agissait notamment d’une représentation en bronze des Beatles à Liverpool, une statue de la déesse grecque Déméter au British Museumet une statue en bronze de Nelson Mandela sur la place du Parlement à Londres.

La place du Parlement sera également le site de la manifestation « La politique est brisée » dans le cadre de la marche nationale pour la Palestine de la campagne de solidarité avec la Palestine le 2 novembre.

Une lettre ouverte du Conseil national des directeurs de musées (NMDC) publiée le 11 octobre fait état de cinq incidents survenus à la National Gallery de Londres depuis juillet 2022, dont ceux impliquant des militants de Just Stop Oil. La lettre faisait spécifiquement état des manifestations visant l’œuvre de Vincent van Gogh. TournesolsJohn Constable Le Haywayet celui de Diego Velázquez Rokepar Vénus.

« Ils nuisent énormément à la réputation des musées britanniques et causent un stress énorme aux collègues à tous les niveaux d’une organisation, ainsi qu’aux visiteurs qui ne se sentent plus en sécurité lorsqu’ils visitent les plus beaux musées et galeries du pays. » » a déclaré la lettre.

La nouvelle de l’interdiction du juge a été signalé pour la première fois par Artnet.