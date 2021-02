«  Arrêtez maintenant la maltraitance des enfants!  »: La pratique d’un groupe de lycée de Washington dans des tentes anti-Covid est ridiculisée

Un groupe d’étudiants dans un lycée de Wenatchee, Washington a été amené à s’entraîner dans de petites tentes fermées. Certains ont ridiculisé cette mesure de protection contre Covid-19 lors de la réouverture d’écoles à travers les États-Unis.

Les enfants du lycée de Wenatchee sont de retour à l’école depuis le 26 janvier, mais avec des mesures strictes contre les coronavirus en place.

Des photos publiées mercredi par le journal local Wenatchee World montraient les jeunes musiciens maladroitement confinés dans leurs petites tentes vertes et socialement éloignées alors qu’ils essayaient de jouer de leurs instruments, ce qui a incité beaucoup à ridiculiser la situation.

Heureux d’avoir scellé les enfants du groupe pour notre sécurité https://t.co/EAjfsG0w78 – billysmilesxxl (@BillySmilesXXL) 25 février 2021

Sceller nos étudiants pour la fraîcheur https://t.co/880YpTSSt6 – Vinny Thomas! (@vinn_ayy) 25 février 2021

« C’est ce qui se passe lorsque les parents ne peuvent pas ou ne veulent pas tracer de ligne, » commenté un utilisateur de médias sociaux. Alors que l’animateur de télévision Bill Spadea a écrit, «WTF est-ce que ces adultes lâches et ignorants font à toute une génération d’enfants? Quand allons-nous tenir les administrateurs de l’école responsables de cette folie. »

L’animateur du podcast Michael Berry s’est également moqué des photos, tweeter, «Les idiots abondent.»

Autres appelé l’affichage « Maltraitance des enfants financée par les contribuables » et « la démence, » et interrogé si des écoles devraient même ouvrir si des mesures de sécurité aussi drastiques sont nécessaires.

Il s’agit de la maltraitance des enfants financée par les contribuables. pic.twitter.com/iE4TOptTwu – Kevin Dalton (@NextLAMayor) 25 février 2021

Bon. Les écoles devraient enseigner le saxophone sûr. https://t.co/mQwR0tl93T – Christopher J. Scalia (@cjscalia) 25 février 2021

«Veuillez arrêter cette maltraitance des enfants maintenant!» protesté La députée républicaine de Géorgie Marjorie Taylor Greene. «Mettez fin à cette absurdité, Amérique!»

Certains Américains, cependant, se sont prononcés en faveur du scellement des enfants du groupe.

«J’applaudis leurs efforts pour maintenir leurs normes tout en essayant de respecter la sécurité. Bien que cela puisse paraître ridicule, ces enfants ne le feraient pas s’ils ne le voulaient pas. » a réagi un utilisateur.

La réouverture des écoles aux États-Unis a varié selon les États.

En décembre, le président Joe Biden s’est engagé à ouvrir la majorité des écoles au cours des 100 premiers jours de son mandat.

Biden lui-même l’a appelé «Une urgence nationale» qu’environ 20 millions d’enfants américains ont été exclus des salles de classe pendant près d’un an. Privés de socialisation et d’activités scolaires normales, les enfants vulnérables courent un risque plus élevé de suicide. Le PNR a rapporté plus tôt ce mois-ci que les fournisseurs d’hôpitaux dans au moins sept États du pays ont signalé une augmentation des admissions d’enfants suicidaires.

Le CDC a déclaré que les écoles peuvent rouvrir en toute sécurité, même sans que les enseignants ne soient d’abord vaccinés.