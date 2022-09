Avez-vous des problèmes avec nuisibles bourdonnement autour de votre maison ou bureau? Vous n’avez plus à compter sur les pièges à insectes disgracieux du passé. Mettez à niveau aujourd’hui et économisez 10 $ sur moderne pour éloigner les moustiques, les moucherons, les mouches des fruits et autres bestioles, ce qui porte le prix à un prix raisonnable de 35 $.

Suivez le lien ci-dessous et sélectionnez le piège Katchy que vous souhaitez, puis cliquez sur Ajouter au chariot: Le coupon sur la page pour 10 $ de rabais sera être appliqué automatiquement à la caisse. Vérifiez simplement que votre total (avant impôt) est de 35 $ pour savoir que vos économies ont été appliquées.

Les pièges à insectes attrayants de Katchy attirent plus que l’œil. Leur conception réfléchie vous permet d’éviter les méthodes de lutte antiparasitaire frustrantes et potentiellement nocives, comme les bandes de colle, le poison et les zappeurs bruyants et grésillants. Et si vous avez des animaux domestiques ou des enfants en bas âge, vous serez heureux d’avoir quelque chose de calme et de propre dans votre maison. (Frotter la colle d’une bande anti-mouches sur la fourrure d’un chat curieux a suffi à me guérir de ne plus jamais vouloir utiliser cette méthode.)

L’utilisation des pièges de Katchy est également beaucoup plus facile que d’autres méthodes de suppression des insectes. Il suffit de le placer à côté de fruits, de plantes, de poubelles ou d’autres endroits intérieurs à haut risque pour attraper les insectes avant qu’ils ne deviennent une menace. Une forte lumière UV attire et attire les insectes volants vers la lumière, puis ils sont aspirés dans le Katchy avec le flux d’air des ventilateurs silencieux et se fixent aux panneaux de colle collants à l’intérieur.

Les tampons adhésifs sont amovibles et ne doivent être changés qu’une fois par mois, l’entretien est donc simple. Quatre panneaux de colle sont inclus avec l’achat, et sont disponibles pour 13 $ une fois épuisés.