Arrêtez le “vol” ? Le Brésilien Bolsonaro semble prêt à le lancer.

Les parallèles entre le leader démagogique brésilien Jair Bolsonaro et le président Donald Trump étaient évidents depuis que le premier a pris ses fonctions. Tous deux sont sortis d'environnements politiques polarisés et ont fait appel à des bases nationalistes en colère. Au pouvoir, les deux dirigeants ont mené des guerres culturelles et des campagnes de revendications antilibérales sans relâche. Ils se sont pliés aux intérêts commerciaux des entreprises et aux chrétiens évangéliques. Ils ont dénoncé le consensus international sur le changement climatique et se sont montrés sceptiques quant aux risques pour la santé publique posés par le coronavirus.

Maintenant, avant les élections nationales au Brésil en octobre, il semble que Bolsonaro pourrait terminer son mandat de manière similaire à Trump. Dans les sondages d’opinion, Bolsonaro est loin derrière l’ancien président de gauche Lula Inacio da Silva. Et donc, pendant des mois, il a essentiellement plongé dans le livre de Trump, mettant en doute la légitimité du processus électoral brésilien et, par extension, sa démocratie.

La semaine dernière, les Brésiliens ont été confrontés au spectacle surréaliste d’une émission télévisée de près d’une heure de Bolsonaro faisant la leçon à des dizaines de diplomates étrangers sur la mauvaise qualité des systèmes de vote de son propre pays depuis la capitale, Brasilia. Un peu comme Trump, il considère les machines électroniques comme suspectes et vulnérables au truquage, bien qu’il ait peu ou pas de preuves pour prouver ses affirmations incendiaires.

Il a insisté à plusieurs reprises sur une violation de données de l’agence électorale du pays en 2018 par des pirates informatiques comme preuve de vulnérabilités persistantes, mais les autorités électorales ont insisté tout au long sur le fait que les machines à voter elles-mêmes n’étaient pas compromises. Ils ont publié une vérification des faits en 20 points démystifiant certains des mensonges avancés par Bolsonaro, qui a également été repoussé par d’anciens alliés législatifs.

Rodrigo Pacheco, président du Sénat brésilien, a déclaré que le Congrès du pays, “dont les membres ont été élus avec le système électoral actuel et moderne, est obligé de dire à la population que les machines à voter électroniques donneront à la nation un résultat digne de confiance”.

Bolsonaro a convoqué des ambassadeurs de plusieurs pays pour dire qu’il ne fait pas confiance au système électoral brésilien. Son désespoir de discréditer le fonctionnement du processus de vote au Brésil est une autre tentative de rester au pouvoir, mais ce n’est pas une nouvelle décision pic.twitter.com/jEhfwN3hbi — Nathalia Urban (@UrbanNathalia) 19 juillet 2022

L’impression persistante est que Bolsonaro et ses partisans anticipent la défaite avec leur propre version de “Stop the Steal” – le slogan invoqué par les partisans de Trump qui ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier 2021, dans le but d’interrompre le transfert pacifique du pouvoir à Washington. Au Brésil, la perspective d’affrontements violents plane désormais sur le vote à venir, le président et ses alliés ayant mis le feu avec un torrent d’alarmisme conspirateur et de broyage de haches sur des ennemis perçus, de la gauche politique aux plus hauts juges du pays.

“De nombreux diplomates présents à l’événement ont été ébranlés par la présentation, y compris la suggestion de Bolsonaro selon laquelle la manière d’assurer des élections sûres passait par une implication plus profonde de l’armée brésilienne, selon deux diplomates présents à l’événement qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de conservations privées”. note le New York Times. “Ces diplomates craignaient que Bolsonaro ne jette les bases d’une tentative de contestation des résultats du scrutin s’il perdait.”

Beaucoup au Brésil exhortent la communauté internationale à prêter attention à ce qui est en jeu. Cette semaine, une délégation de dirigeants de la société civile brésilienne, coordonnée par le Washington Brazil Office, une organisation de défense des droits de l’homme, est en tournée dans la capitale américaine et presse les responsables américains de soutenir les institutions démocratiques du Brésil. Mardi, ils ont eu des réunions au département d’État et ont appelé le sénateur Bernie Sanders (I-Vt.). Ils rencontreront également le représentant Jamie B. Raskin (D-Md.), Membre du panel de la Chambre enquêtant sur l’émeute du Capitole.

“Comme Trump, Bolsonaro tente de saper la démocratie au Brésil, le plus grand pays d’Amérique latine”, m’a dit Sanders. « Il est important que l’administration Biden et le Congrès américain défendent la démocratie et soutiennent les résultats des prochaines élections. Les ennemis de la démocratie travaillent ensemble au-delà des frontières, et les partisans de la démocratie doivent faire de même.

Le sénateur Bernie Sanders a reçu une comitiva brasileira à Washington. Após o encontro, manifestou preocupação com os ataques à democracia no Brasil. pic.twitter.com/pflpDVKNHi — Bureau du Brésil (@Brazil_Office) 26 juillet 2022

Bolsonaro et ses alliés ont été à pleine gorge dans leur soutien continu à Trump. Le mois dernier, Flavio Bolsonaro, l’un des fils du président et sénateur brésilien, a défendu la position de l’ancien président et a fait écho à ses fausses allégations d’irrégularités électorales entourant le vote américain de 2020. “À mon avis, Trump n’a envoyé personne là-bas [to attack the Capitol],” il a dit. “Les gens ont vu des problèmes dans le système électoral américain, ont été indignés et ont fait ce qu’ils ont fait.”

Il a déclaré que son père n’enverrait jamais de partisans pour mener un raid similaire sur le berceau de la démocratie brésilienne, mais il semblait également écarter toute responsabilité en cas de violence. “Comment pouvons-nous le contrôler?” a-t-il déclaré au journal O Estado de S. Paulo.

Le président appelle déjà ses supporters à descendre dans la rue le 7 septembre, jour de la fête nationale du Brésil. Ce jour-là de l’année dernière a été occasionné par des scènes animées alors que des foules pro-Bolsonaro à Brasilia ont tenté de franchir les barrières de la police et de marcher sur la Cour suprême, mais ont finalement été contrecarrées et dispersées.

Les détracteurs de Bolsonaro veulent s’assurer qu’il est retenu et tenu pour responsable. “Tous les éléments sont sur la table montrant qu’il va manquer de respect à ce pilier fondamental de notre système électoral”, m’a dit Camila Asano, directrice de la programmation à Conectas, une organisation brésilienne de défense des droits de l’homme.

“Nous pouvons revoir quelque chose de similaire à ce que vous aviez le 6 janvier”, a ajouté Asano, implorant que “la reconnaissance immédiate” par la communauté internationale du résultat des élections du 2 octobre au Brésil après son annonce par les autorités électorales “est cruciale pour ne pas freiner toute tentative autoritaire » de perturber le processus démocratique du pays.

Bolsonaro « reproduit certaines des attaques promues par Trump », qui comprend la diffusion de désinformations sur le système électoral, a déclaré Asano, qui est également membre de la délégation en visite à Washington.

Les révélations provenant des audiences du 6 janvier montrent que Trump reste impénitent. Mardi, il a prononcé son premier discours à Washington depuis qu’il a quitté ses fonctions et a de nouveau affirmé à tort qu’il avait gagné en 2020. “Quelle honte c’était”, a déclaré l’ancien président américain avant de faire un clin d’œil à une autre candidature en 2024. à refaire. Nous devons redresser notre pays.