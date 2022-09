Arrêtez le suivi des e-mails avec les outils d’Apple et de DuckDuckGo

Je suis abonné à beaucoup de newsletters. J’ai lu la plupart d’entre eux, aussi. Mais leurs auteurs ne le sauraient pas car j’ai désactivé les trackers qui détectent et informent les expéditeurs lorsque les abonnés ouvrent leurs e-mails. C’est rien de personnel; Je veux juste que personne ne sache ce que j’ai lu, quand, combien de fois je l’ai lu, l’appareil sur lequel je l’ai lu et même où j’étais quand je l’ai lu. Et toi?

Oh, vous ne saviez pas qu’il était possible que les expéditeurs d’e-mails sachent tout cela à votre sujet simplement parce que vous avez cliqué sur Ouvrir ? C’est vraiment le cas, et cela arrive souvent, en particulier dans les newsletters et les e-mails marketing. Mais les trackers ne se limitent pas à eux. N’importe qui peut glisser un tracker dans votre e-mail ; les services qui font cela sont nombreux et gratuits. Si vous êtes le genre de personne qui désactive les confirmations de lecture sur les SMS et les DM, ce n’est probablement pas une bonne nouvelle à lire.

Bien qu’il soit effrayant de penser que vos habitudes de lecture des e-mails sont suivies, ce n’est pas la seule raison pour laquelle vous devriez envisager de prendre quelques mesures supplémentaires pour protéger votre e-mail. Votre adresse e-mail est devenue l’un de vos identifiants les meilleurs et les plus persistants, et les courtiers en données et les spécialistes du marketing feront correspondre ce que vous en faites à un endroit avec ce pour quoi vous l’avez utilisé à d’autres. Cela les aide à créer un profil toujours plus complet de votre vie en ligne (et hors ligne). Vous pourriez être d’accord pour recevoir des e-mails du magasin auquel vous avez donné votre adresse, ou même de ce magasin en sachant si vous avez ouvert ses e-mails. Vous n’êtes peut-être pas si bien avec un tas d’autres entreprises avec lesquelles vous n’avez aucune relation avec le fait de le savoir aussi. Mais c’est exactement ce qui se passe.

Il y a aussi le facteur sécurité. Les e-mails sont constamment divulgués lors de violations de données, et un pirate déterminé peut faire beaucoup avec votre adresse e-mail, d’autant plus que les adresses e-mail servent souvent de connexion. Si une entreprise n’a pas votre véritable adresse e-mail, c’est une chose de moins dont vous avez à vous soucier si (ou, vraiment, quand) cette entreprise est piratée.

La bonne nouvelle est qu’il existe des moyens de mieux protéger la confidentialité de vos e-mails. Un nouveau vient de tomber : DuckDuckGo, le fournisseur de moteur de recherche axé sur la confidentialité, vient d’ouvrir son service de protection des e-mails après un an de test bêta. Apple, Firefox et Proton ont des offres similaires, chacune avec ses propres avantages et inconvénients.

Voici quelques services et moyens de rendre votre e-mail plus privé et pourquoi vous devriez envisager de les utiliser. Ce ne sont pas les seules entreprises à proposer ces services, mais elles ont chacune la réputation de protéger la vie privée de leurs utilisateurs. Dans certains cas, c’est leur énoncé de mission.

Déguisez votre adresse e-mail

L’une des meilleures façons de protéger la confidentialité de vos e-mails est également l’une des plus évidentes : ne donnez pas votre adresse e-mail en premier lieu. Mais les adresses e-mail sont précieuses, donc les entreprises feront tout ce qu’elles peuvent pour les obtenir. Peut-être qu’ils vous demanderont de leur donner votre adresse e-mail si vous souhaitez commander quoi que ce soit, ou ils vous feront miroiter une belle remise juteuse en échange.

Une solution consiste à utiliser un service qui vous donne une adresse e-mail alias, qui redirige les messages vers la boîte de réception de votre choix. De cette façon, vous pouvez recevoir tous les e-mails (et coupons) dans votre véritable boîte de réception sans que les expéditeurs ne sachent quelle est votre véritable adresse.

L’exemple le plus connu est peut-être la fonctionnalité “Masquer mon e-mail” d’Apple. Je l’utilise, donc je peux vous dire que cela fonctionne comme promis. Je reçois des alias illimités et j’en utilise un différent partout. Mais, comme cela semble être le cas avec tout Apple, cela fonctionne beaucoup mieux au sein de l’écosystème Apple qu’en dehors de celui-ci. Si vous êtes connecté à votre compte iCloud, en utilisant un appareil Apple, en passant par le navigateur Safari d’Apple ou en vous connectant avec Apple, alors Masquer mon e-mail apparaîtra en tant qu’option dans les invites d’e-mail. Créer et saisir votre fausse adresse e-mail est à peu près aussi simple que de saisir la vraie.

Mais si vous utilisez un produit ou un service non Apple, le processus devient beaucoup plus long et ennuyeux. Un autre inconvénient est que cela coûte de l’argent. Vous devez avoir un compte iCloud +, qui commence à 99 cents par mois et comprend d’autres choses, comme un stockage cloud étendu. Ainsi, bien que Hide My Email soit une bonne fonctionnalité pour certains, ce n’est probablement pas la meilleure option pour tous.

La protection des e-mails de DuckDuckGo, en revanche, est gratuite. Et il est disponible sur la plupart des navigateurs Web si vous installez l’extension de DuckDuckGo, que vous pouvez obtenir via le site de DuckDuckGo ou le magasin d’extensions de votre navigateur (l’exception notable étant Safari, bien que DuckDuckGo indique que c’est en cours). Après cela, il apparaîtra automatiquement en tant qu’option chaque fois qu’il y aura une invite de courrier électronique, similaire à Hide My Mail. Vous obtenez autant d’alias que vous le souhaitez, la configuration est simple et il y a quelques autres fonctionnalités que j’aborderai plus tard.

Il y a aussi Firefox Relay, qui a une option gratuite et une option payante. Le niveau gratuit ne vous donne que 5 alias, tandis que le niveau payant a des adresses illimitées. C’est 99 cents par mois, bien que Firefox indique que ce prix ne sera disponible que pour une durée limitée. De plus, l’extension de navigateur dont vous aurez besoin pour utiliser facilement Relay dans les invites de messagerie n’est pas disponible sur tous les navigateurs. Enfin, vous devez avoir ou créer un compte Firefox pour l’utiliser. C’est assez facile à faire, mais c’est aussi une étape supplémentaire que vous ne voudrez peut-être pas franchir lors de l’inscription à un service censé vous aider à éviter de divulguer vos données lors de la création de comptes.

Enfin, Proton – qui est surtout connu pour son service de messagerie cryptée – offre désormais la possibilité de créer des adresses e-mail alias avec des forfaits payants Proton Mail, qui commencent à 3,99 $ par mois. L’option la moins chère ne vous donne que 10 alias, donc si vous prévoyez d’utiliser un e-mail différent pour tout, cela ne suffira pas.

Si vous ne voulez pas vous soucier de passer par un service d’alias, vous pouvez toujours créer votre propre compte alternatif sur le fournisseur de messagerie que vous utilisez et le mettre pour toutes les choses que vous ne voulez pas donner votre véritable adresse e-mail pour. Cela réduira la quantité de courrier indésirable que vous recevez dans votre vraie boîte de réception, mais si vous utilisez cette adresse e-mail suffisamment de fois à suffisamment d’endroits, elle deviendra tout autant un identifiant de vous que votre véritable adresse e-mail.

Bloquez ces traceurs

Que vous donniez votre véritable adresse e-mail ou que vous passiez par un alias, vous ne voulez peut-être pas que les expéditeurs d’e-mails sachent si et quand vous lisez leurs messages. Ils peuvent en apprendre beaucoup sur vous rien qu’à partir de cela. Ce suivi se fait à travers de minuscules petites images – un pixel, en gros – intégrées dans l’e-mail. Lorsque vous ouvrez l’e-mail, il appelle le serveur sur lequel l’image est hébergée, qui indique au service de suivi que vous avez ouvert l’e-mail, combien de fois vous l’avez ouvert, quand vous l’avez ouvert, quelques informations sur l’appareil que vous avez utilisé pour ouvrez-le, et peut-être même votre adresse IP (de nombreux fournisseurs de messagerie ont coupé cela ; Gmail, par exemple, achemine les demandes d’images via ses serveurs, ce qui masque votre adresse IP).

Certaines des mêmes entreprises qui proposent des alias de messagerie proposent également des services de blocage des trackers. Apple a déployé sa fonction de blocage des trackers, Mail Privacy Protection, l’année dernière avec iOS15. La bonne nouvelle est que Mail Privacy Protection est gratuit et facile à activer – soit vous avez reçu une invite la première fois que vous avez ouvert Mail vous demandant si vous vouliez l’activer, soit il s’agit de le trouver dans vos paramètres. La mauvaise nouvelle est que cela ne fonctionne que dans l’application Mail d’Apple.

Le service de messagerie de Proton active la protection du traqueur par défaut et est disponible avec ses niveaux gratuits et payants. Il vous dira quels trackers il a bloqué et de qui ils proviennent, vous donnant une chance d’espionner en quelque sorte les entreprises qui vous espionnent. Mais la protection contre les traqueurs n’est disponible que sur le site Web de Proton. Proton dit qu’il arrivera bientôt sur l’application mobile.

Le service de protection des e-mails de DuckDuckGo n’est lié à aucune entreprise ni à aucun système d’exploitation. Il détecte et filtre les trackers avant qu’ils n’arrivent dans votre (vraie) boîte de réception. Il supprime également les trackers des liens avec les e-mails et vous permet de savoir si un e-mail contient des trackers et de qui ils proviennent. Juste pour vous donner une idée de l’omniprésence de ces trackers : DuckDuckGo indique qu’environ 85 % des e-mails qui sont passés par son nouveau service pendant la phase bêta de Email Protection contenaient des trackers.

Les niveaux gratuit et premium de Firefox Relay suppriment également les trackers. Notez que les options de DuckDuckGo et de Firefox suppriment uniquement les trackers des e-mails qui les traversent ; c’est-à-dire les e-mails provenant des e-mails alias que vous avez créés avec leurs services. Ils ne suppriment pas les trackers des e-mails qui vont directement à votre véritable adresse e-mail.

Enfin, vous pouvez toujours suivre la voie du bricolage en accédant aux paramètres de votre messagerie et en vous assurant que vous avez choisi de ne pas télécharger automatiquement les images. Dans Gmail, par exemple, vous pouvez le faire en allant dans Paramètres > Général > Images > Demander avant d’afficher des images externes. L’inconvénient de cette méthode est que vos e-mails peuvent ressembler à une mer d’icônes d’images cassées, puisque vous ne bloquez pas seulement les trackers, vous bloquez toutes les images hébergées en externe, même si elles sont parfaitement inoffensives.

Une note finale : bien que ces services et techniques protègent sûrement votre vie privée dans une certaine mesure, rien n’est infaillible. S’il y a des informations d’identification attachées à votre adresse e-mail alias – peut-être que vous créez un compte en l’utilisant et que vous commandez ensuite quelque chose à livrer à votre véritable adresse physique en utilisant votre vrai nom – il ne sera pas difficile pour un courtier de données de le faire correspondre retour vers vous. Bien que les bloqueurs de suivi soient efficaces, il est toujours possible que les spécialistes du marketing et les services de suivi qu’ils utilisent trouvent un autre moyen de vous suivre via vos e-mails. Et puis nous recommencerons tout le processus pour trouver comment bloquer à nouveau ces trackers.