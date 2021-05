«  Arrêtez le massacre  »: les manifestations fiscales en Colombie se poursuivent après la mort de plus d’une douzaine de personnes dans des affrontements avec la police

Rassembler autour du slogan «Arrêtez le massacre», Des manifestants sont descendus dans les rues de plusieurs villes lundi, à la suite de l’annonce selon laquelle Nicolas Guerrero, 22 ans, aurait été atteint d’une balle dans la tête par la police anti-émeute dans la ville de Cali. La nouvelle série de manifestations s’étendait de Cali dans le sud-ouest à la capitale Bogota, ainsi qu’à Medellin et Barranquilla dans le nord, a rapporté l’AFP.

Avant d’être retirée dimanche par le président Ivan Duque, la proposition de réforme fiscale a déclenché des jours de manifestations intenses et une grève nationale qui a débuté mercredi dernier. Les affrontements entre militants et forces de sécurité ont fait au moins 18 manifestants et un policier morts, selon le médiateur colombien des droits humains. Plus de 800 personnes ont également été blessées dans le chaos.

Des images ont circulé en ligne montrant des affrontements et des violences policières contre des manifestants au cours de la semaine dernière, y compris un clip déchirant prétendant capturer le moment où un homme était mortellement abattu par des officiers lors d’une bagarre.

Images des manifestations de masse contre le gouvernement / la brutalité policière en Colombie menées par des étudiants et des jeunes. On dirait que la police a gazé un bus public … plein de gens à l’intérieur https://t.co/TsxmsMUH0r – Aaron Sánchez-Guerra (@aaronsguerra) 4 mai 2021

Le gouvernement de Duque a même déployé l’armée dans certaines régions pour maîtriser les troubles – y compris à Cali, où les manifestations auraient dégénéré en émeutes et en pillages. Certains militants ont allégué que les forces de sécurité utilisaient des balles réelles.

C’est dans la ville frontalière colombienne où le gouvernement américain et le milliardaire Richard Branson ont organisé un faux concert humanitaire dans une tentative ratée de changement de régime au Venezuela. C’est drôle comme les larmes de crocodile se dessèchent alors que le régime du narco Duque déploie des chars contre son propre peuple. https://t.co/ZPxDtzHXn3 – Dan Cohen (@ dancohen3000) 3 mai 2021

Images de forces publiques utilisant des armes automatiques dans des zones résidentielles de Cali, en Colombie. Il s’agit de l’un d’une série d’actes de violence aveugle enregistrés en vidéo après le décret d’assistance militaire du président colombien. @HRI_ONG@CIDH@teleSURtv Bill Gates# ParoIndefinido2021 RT https://t.co/wL3EOtAdUM – Diego Alejandro (@ 7hedale) 4 mai 2021

Le ministre des Finances Alberto Carrasquilla a démissionné de son poste lundi, affirmant qu’il souhaitait laisser au gouvernement une marge de manœuvre après le retrait de la proposition fiscale – qu’il avait participé à l’élaboration – en raison des manifestations. Le plan visait à augmenter les revenus du gouvernement en supprimant un certain nombre d’échappatoires et en augmentant de nouvelles taxes pour les citoyens et les propriétaires d’entreprises, ainsi que les taxes de vente sur les services publics et certains produits alimentaires. Carrasquilla sera remplacé par l’actuel ministre du Commerce Jose Abondano.

Le retrait du projet de loi a pris un peu de vent dans les voiles des manifestants, deux grands syndicats se retirant d’une grève générale prévue pour cette semaine. Cependant, certains organisateurs vont toujours de l’avant, un autre groupe ayant promis d’organiser une manifestation de masse et une grève mercredi, au sujet des réformes proposées dans le domaine des soins de santé.

Au milieu de l’indignation publique face aux violences policières, le gouvernement colombien a cherché à blâmer «Organisations criminelles» pour les troubles. Lors d’une conférence de presse lundi, le ministre de la Défense, Diego Molano, a affirmé avoir des renseignements prouvant les liens entre les groupes armés et les manifestations, citant les factions rebelles de gauche FARC – officiellement dissoutes en 2017 après un accord de paix – et l’Armée de libération nationale (ELN) par son nom, mais a refusé de partager des preuves avec les journalistes.

Bien que souvent prompt à condamner les pratiques « anti-démocratiques » des États étrangers, l’administration Biden n’a jusqu’à présent fait aucun commentaire sur les troubles en Colombie, dont le gouvernement est depuis longtemps un proche allié de Washington.

La brutalité policière a été au centre des manifestations précédentes en Colombie, avec une vague de manifestations qui a débuté l’année dernière après la mort de l’avocat Javier Ordonez, qui a été battu et taser à plusieurs reprises par des policiers pour avoir prétendument violé les restrictions locales relatives aux coronavirus.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!