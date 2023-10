Alors que la destruction mortifère de la bande de Gaza assiégée et surpeuplée par Israël se poursuit à toute vitesse, avec des centaines de Palestiniens perdant la vie dans une seule attaque contre l’hôpital arabe al-Ahli rien que mardi soir, on craint que le conflit ne déborde et ne déclenche Une autre guerre sur plusieurs fronts dans la région prend également de l’ampleur.

Les missiles israéliens qui ont déjà transformé une grande partie de Gaza en tas de décombres ont également frappé des cibles au Liban et en Syrie. En Syrie, les frappes de missiles israéliens ont laissé hors service deux aéroports majeurs. Au Liban, les bombardements israéliens dans le sud du pays ont tué le journaliste de Reuters Issam Abdallah et en ont blessé plusieurs autres. L’Égypte a également été directement touchée par l’escalade, Israël bombardant à plusieurs reprises le passage de Rafah entre l’Égypte et Gaza.

Mercredi, l’Iran a mis en garde contre une éventuelle action « préventive » contre Israël en réponse aux ravages causés par l’attaque de l’hôpital. Plus tôt, des membres des puissantes Forces de mobilisation populaire irakiennes ont indiqué qu’ils étaient prêts à intervenir si les attaques contre Gaza persistaient et le Hezbollah libanais a déjà tiré des roquettes sur Israël en réponse à ses attaques sur le territoire libanais. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont également indiqué qu’un conflit plus vaste était à l’ordre du jour et ont rapidement envoyé de puissants porte-avions et navires de guerre dans la Méditerranée orientale, déjà instable. Joe Biden et Rishi Sunak se sont également rendus en Israël. Pendant ce temps, des centaines de milliers de personnes à travers le monde, de Washington DC à Londres, en passant par Istanbul et Beyrouth, sont descendues dans la rue pour exprimer leur solidarité avec les Palestiniens et appeler à la fin des attaques contre Gaza.

Il est clair qu’à moins que quelque chose ne mette fin à la violence, nous pourrions être confrontés à une guerre qui changera le monde. Si la violence insensée, qui a déjà coûté la vie à plus de 3 000 Palestiniens à Gaza, se propageait au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le nombre de morts et la dévastation vécue par les peuples de la région qui souffrent depuis longtemps seraient sans précédent.

La plupart des pays du Moyen-Orient tentent désespérément de guérir et de maintenir une certaine stabilité après des décennies de conflits meurtriers et ne peuvent tout simplement pas supporter une autre guerre majeure, encore moins une confrontation régionale multi-fronts et multipartite comme celle qui semble se profiler. .

Prenez mon pays d’origine, l’Irak. Aujourd’hui, l’Irak se porte relativement bien. Son économie est l’une des plus dynamiques au monde et le pays connaît une rare période de relative stabilité. Mais le pays n’y est pas parvenu facilement. Il a fallu 20 ans à l’Irak pour se remettre de l’invasion américaine en 2003.

De 2003 à aujourd’hui, toute une génération d’Irakiens n’a connu que la guerre. Quelques jours seulement après l’invasion de 2003, quelque 15 000 Irakiens ont perdu la vie (contre moins de 10 000 morts civils en Ukraine depuis le début de l’invasion russe jusqu’à aujourd’hui). Fin 2006, le nombre de morts avait atteint 600 000 et a continué d’augmenter rapidement au cours des années suivantes, alors que les tensions sectaires et l’instabilité politique sans précédent provoquées par l’invasion ont abouti à une guerre civile catastrophique.

Si le conflit actuel à Gaza s’étendait à d’autres pays, il déstabiliserait sans aucun doute l’Irak et annulerait une partie, sinon la totalité, des progrès réalisés ces dernières années. Les vides de sécurité qu’une guerre régionale majeure créerait inévitablement pourraient raviver les tensions géopolitiques et sectaires profondément enracinées à travers le Moyen-Orient et inviter à une reprise de la violence.

À la suite de l’invasion de 2003 et de la guerre civile qui en a résulté, l’Irak souffre toujours d’un crise énergétique chroniqueun le système de santé au bord de l’effondrement et corruption gouvernementale généralisée, entre autres défis. Si la crise de Gaza s’étendait complètement au-delà des frontières de l’enclave assiégée, elle infligerait des dommages similaires, à long terme, voire permanents, aux infrastructures de base, au progrès et au développement global en Irak et dans d’autres pays de la région.

De la même manière, la Syrie se remet d’années de conflit et risque de replonger dans le chaos si elle est entraînée dans une guerre majeure avec Israël. Près de 70 pour cent de la population syrienne a déjà besoin d’une aide humanitaire et 90 pour cent vit sous le seuil de pauvreté. Si un nouveau conflit atteint les frontières du pays, les souffrances du peuple syrien seront incommensurables.

De même, le Yémen, décrit comme le «la plus grande crise humanitaire au monde» en mars par les Nations Unies, serait confronté à la dévastation s’il se retrouvait au milieu d’un conflit régional avant la fin de sa propre guerre dévastatrice.

Le Liban, quant à lui, qui a connu de nombreuses guerres avec Israël dans le passé, est plongé depuis quatre ans dans l’une des pires crises financières de l’histoire moderne et est confronté à un risque réel d’effondrement de l’État. Se laisser entraîner dans une énième guerre avec Israël plongerait le pays dans un désastre sans précédent qui pourrait rendre impossible son redressement et sa survie à long terme.

Depuis le tout début, les autorités israéliennes ont assimilé l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre au 11 septembre, signalant leur intention d’y répondre avec le même manque de souci de la vie humaine et du droit international que nous avons vu dans la soi-disant « politique américaine » guerre contre la terreur ».

L’invasion de l’Irak menée par les États-Unis – qui était une réponse directe aux attentats du 11 septembre – a été jugée illégale par le secrétaire général des Nations Unies de l’époque, Kofi Annan. Aujourd’hui, Israël s’est lancé dans sa propre guerre illégale en réponse à ses propres attentats du 11 septembre. Contre tous les principes du droit international, il punit collectivement les Palestiniens de Gaza pour les actions du Hamas.

Il est clair qu’Israël n’a rien appris de la myriade d’erreurs commises par les États-Unis et des innombrables crimes qu’ils ont commis dans leurs efforts pour venger le 11 septembre. Tout comme les États-Unis, Israël est déterminé à verser autant de sang que possible, mais ne souhaite pas s’attaquer aux causes profondes du conflit ni briser le cycle de la violence.

Si Israël continue sur cette voie et déclenche un nouveau conflit multipartite au Moyen-Orient, les conséquences pour les Israéliens, les Palestiniens, les autres pays de la région et le monde en général seraient impensables.

La communauté internationale doit agir, et elle doit agir maintenant. Nous disposons d’un délai très court pour garantir que nous ne répéterons pas les erreurs du passé et ne pousserons pas le Moyen-Orient, au-delà du cauchemar inimaginable de Gaza, dans une nouvelle période de mort, de violence et de souffrance insensées – un épisode que de nombreux pays du monde ont connu. la région ne pourra peut-être jamais s’en remettre.

La première et la plus importante mesure que le monde doit prendre pour empêcher une autre guerre majeure dans la région est de mettre fin aux atrocités commises par Israël contre les Palestiniens.

Le Moyen-Orient ne peut pas supporter une autre guerre majeure – mais il ne restera pas non plus les bras croisés pendant très longtemps au massacre insensé des Palestiniens à Gaza.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.