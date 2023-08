Arrêtez d’utiliser le grain ukrainien comme « chantage », les États-Unis défient le monde de le dire à la Russie

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a mis au défi tous les pays jeudi de dire à la Russie de cesser d’utiliser la mer Noire et les céréales ukrainiennes comme « chantage » et de cesser de traiter les personnes affamées et vulnérables du monde comme un levier dans sa « guerre inadmissible ».

Le plus haut diplomate américain a critiqué la Russie lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU pour avoir ignoré les appels du monde et se retirer de l’accord vieux d’un an qui permettait à l’Ukraine d’expédier plus de 32 tonnes de céréales des ports de la mer Noire vers les pays nécessiteux.

« Et quelle a été la réponse de la Russie à la détresse et à l’indignation du monde ? Bombarder les greniers ukrainiens, miner les entrées des ports, menacer d’attaquer tout navire en mer Noire », a-t-il déclaré.

Blinken présidait ce mois-ci l’événement de signature de la présidence du Conseil des États-Unis sur le conflit en tant que facteur clé de la faim et de la famine.

Il a annoncé que les États-Unis, qui ont fourni plus de 17,5 milliards de dollars depuis janvier 2021 pour lutter contre la famine et l’insécurité alimentaire, donneront 362 millions de dollars supplémentaires pour lutter contre les moteurs de la faim en Haïti et dans 11 pays africains.

Il a souligné le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, qui a déclaré la semaine dernière qu’il avait besoin de 20 milliards de dollars pour fournir une aide à tous ceux qui en avaient besoin, mais visait entre 10 et 14 milliards de dollars, le montant qu’il a reçu ces dernières années. Jusqu’à présent cette année, cependant, le PAM a déclaré qu’il n’avait reçu qu’environ 5 milliards de dollars et que, par conséquent, 38 des 86 pays où il opère ont déjà subi ou prévoient de réduire prochainement l’aide alimentaire.

« Le coût de ce manque à gagner sera mesuré en retard de croissance et en vies perdues », a déclaré Blinken.





Il a également implicitement critiqué la Chine, qui est la deuxième puissance économique mondiale derrière les États-Unis, déclarant : « Les plus grandes économies du monde devraient être les plus grands donateurs du monde, pour que les États membres se considèrent comme des leaders mondiaux. C’est votre chance de le prouver.

Blinken a ajouté que « nous tous. Nous pouvons tous creuser plus profondément.

Au début de la réunion, le Conseil de sécurité a adopté une déclaration présidentielle, approuvée par les 15 membres, condamnant fermement « l’utilisation de la famine des civils comme méthode de guerre » et exprimant sa préoccupation face au nombre croissant de conflits armés dans le monde entier. .

En 2022, « les conflits armés étaient le principal moteur des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë pour environ 117 millions de personnes dans 19 pays et territoires », a déclaré le conseil, ajoutant qu’environ 148,1 millions d’enfants de moins de cinq ans souffrent d’un retard de croissance. à cause de la dénutrition.

Les États-Unis ont fait circuler un communiqué aux 193 États membres de l’ONU demandant des engagements « à prendre des mesures pour mettre fin à l’utilisation de la nourriture comme arme de guerre et à la famine des civils comme tactique de guerre ». Blinken a déclaré que 91 pays ont signé, moins de la moitié des membres.

La déclaration du Conseil de sécurité a souligné la nécessité de « briser le cercle vicieux entre conflit armé et insécurité alimentaire ».





David Miliband, président de l’International Rescue Committee, a rappelé au conseil qu’il avait appelé à la rupture de ce lien il y a cinq ans, mais qu’aujourd’hui « il y a plus de conflits armés, plus de famine, plus de malnutrition et de plus en plus d’insécurité alimentaire ».

Il a déclaré que chaque évaluation contient la même liste de pays où les conflits alimentent la faim : Somalie, Afghanistan, Yémen, Nigéria, Soudan du Sud, Soudan, Burkina Faso, Mali et Haïti.

Miliband a appelé à l’action – pas plus de mots – pour aider les 375 000 personnes confrontées à des conditions proches de la famine à la fin de 2022 et les 35 millions au bord du gouffre.

À titre d’exemple, a-t-il dit, 80% des enfants souffrant de malnutrition aiguë ne reçoivent aucun traitement en raison d’approches divisées envers la malnutrition modérée et sévère. Selon lui, la solution consiste simplement à mettre un ruban autour du bras d’un enfant et à en mesurer la circonférence pour diagnostiquer la malnutrition et fournir une ou deux doses d’aliments thérapeutiques par jour selon que le cas est grave ou modéré.

Miliband a déclaré au conseil qu’il y avait aussi une prolifération de différentes initiatives mondiales sur la famine et l’insécurité alimentaire. Il a appelé à un organe unique pour galvaniser l’action collective – le Groupe de travail de haut niveau des Nations Unies sur la prévention de la famine créé en 2021 et dirigé par Reena Ghelani.

Ghelani a déclaré que la collaboration internationale est essentielle. Elle a dit au conseil que dans trop de salles de nutrition et de camps pour personnes déplacées qu’elle a visités, le silence inquiétant de petits enfants qui se battent pour leur vie et qui sont trop faibles pour pleurer à cause de la malnutrition « ne vous quitte jamais ».

« Ce silence est aussi un appel à l’action », a-t-elle déclaré. « Les affaires comme d’habitude ne fonctionneront pas. »

Des représentants de 80 pays figuraient sur la liste des orateurs lors de la réunion du conseil d’une journée.





L’ambassadeur adjoint de la Russie à l’ONU, Dmitry Polyansky, a répondu aux critiques concernant son retrait de l’accord sur les céréales de la mer Noire en affirmant qu’il était devenu commercial et non humanitaire. Il a accusé l’Occident de ne s’intéresser à la menace de la faim dans le monde « que dans la mesure où ils pensent pouvoir tenter d’exploiter ce sujet pour diaboliser la Russie » et de se livrer à leurs « chimères » de la vaincre en Ukraine.

Néanmoins, Polyansky a laissé ouverte la possibilité de reprendre l’accord de la mer Noire si l’Occident s’assure que les céréales et les engrais russes peuvent parvenir aux pays dans le besoin « sans entrave ».

Blinken a déclaré aux journalistes après avoir présidé la réunion que si la Russie revenait à l’accord, les États-Unis continueraient « à faire tout ce qui est nécessaire pour s’assurer que tout le monde peut exporter librement et en toute sécurité sa nourriture et ses produits alimentaires, y compris la Russie ».

« Nous voulons voir cette nourriture sur les marchés mondiaux », a-t-il déclaré. « Nous voulons que tout le monde profite de la baisse des prix. »