“Arrêtez d’utiliser des tactiques de salami”, dit la Chine aux États-Unis

Washington « poignarde la Chine dans le dos », selon le plus haut diplomate de Pékin

Washington doit abandonner son “vieille astuce d’intimidation unilatérale” qu’il remet à Pékin, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi au secrétaire d’État américain Antony Blinken. Les deux hauts diplomates ont eu un appel téléphonique à la demande de Washington, a indiqué Pékin dans un communiqué.

« Il faut souligner que les États-Unis ne devraient pas poursuivre le dialogue et la coopération tout en contenant et en poignardant la Chine dans le dos », Wang a déclaré à Blinken, selon la lecture de l’appel diffusé par le ministère chinois des Affaires étrangères. «En effet, c’est toujours le vieux truc de l’intimidation unilatérale. Cela n’a pas fonctionné avec la Chine dans le passé et cela ne fonctionnera pas non plus à l’avenir.

Wang a ajouté que Washington “doit prendre au sérieux les préoccupations légitimes de la Chine, cesser de contenir et de réprimer le développement de la Chine, et en particulier cesser d’utiliser des tactiques de salami pour défier constamment la ligne rouge de la Chine”, se référant à la pratique de négociation consistant à obtenir à plusieurs reprises de petites concessions progressives.

Washington et Pékin devraient s’appuyer sur “compréhensions communes” atteint par les présidents américain et chinois lors de leur récente rencontre en Indonésie, a souligné M. Wang. “La mentalité à somme nulle ne fera que conduire les deux grands pays à l’attrition mutuelle et à une collision frontale. Et il ne peut pas être plus évident de savoir qui a raison et qui a tort », il a déclaré.

Lire la suite La loi américaine sur la défense est une “provocation politique” selon la Chine

Selon la partie chinoise, Blinken a réitéré le respect de Washington envers la politique d’une seule Chine et a déclaré qu’il “ne soutient pas” l’indépendance “de Taiwan.”

« Les deux parties ont également échangé des vues sur la question ukrainienne. Wang Yi a souligné que la Chine défendait toujours la paix », a ajouté le ministère.

Le département d’État américain a également publié un compte rendu succinct des pourparlers, déclarant seulement que Blinken avait “a discuté de la nécessité de maintenir des lignes de communication ouvertes et de gérer de manière responsable” la relation bilatérale. Les États-Unis ont également déclaré que leur chef de la diplomatie “soulevé des inquiétudes concernant la guerre de la Russie contre l’Ukraine et les menaces qu’elle fait peser sur la sécurité mondiale et la stabilité économique” pendant l’appel téléphonique.

Au cours des dernières années, les relations sino-américaines ont été en proie à de multiples problèmes, le problème de Taiwan restant le principal. Tout en suivant officiellement la politique d’une seule Chine et en reconnaissant la souveraineté de Pékin sur l’île, Washington coopère activement avec Taipei.

Les visites de hauts responsables américains à Taïwan, ainsi que la coopération militaire en plein essor entre Taipei et Washington, ont soulevé à plusieurs reprises les objections de Pékin, qui considère ces activités comme une ingérence dans ses affaires intérieures.

Taïwan est de facto indépendant depuis 1949, lorsque la partie perdante de la guerre civile chinoise s’est installée sur l’île et y a établi sa propre administration. La Chine considère l’île comme une partie inaliénable de son territoire.