“Arrêtez d’essayer d’être TikTok” Kim Kardashian et Kylie Jenner disent à Instagram

Kim Kardashian et Kylie Jenner, deux des célébrités les plus suivies d’Instagram, ont récemment critiqué Instagram et veulent que le service social appartenant à Meta cesse d’essayer d’imiter son rival en plein essor, TikTok.



Récemment, les deux sœurs ont pris leurs poignées Instagram et ont partagé une photo. Prenant sur leurs histoires Instagram, une photo qui disait: “Make Instagram Instagram Again.” “(arrêtez d’essayer d’être tiktok, je veux juste voir de jolies photos de mes amis). Cordialement, tout le monde.”



Kim a légendé le post, “PRRETTY PLEASE.” Pendant que Kylie écrivait, “PLEASEEEEEEE.” À l’heure actuelle, Instagram a de plus en plus promu Reels, sa fonction vidéo courte copiant le format popularisé par TikTok, selon Variety. Qui se soucie de ce que pense une paire d’influenceurs célèbres pour être célèbres ? Eh bien, des millions de personnes. Kylie Jenner compte plus de 360 ​​millions d’abonnés sur Instagram – elle est le compte n ° 2 le plus suivi, après la star du football Cristiano Ronaldo – et Kim Kardashian en compte plus de 326 millions.



La pétition Change.org à laquelle les sœurs ont fait référence dans leurs histoires Instagram, lancée le 22 juillet, avait moins de 100 000 signatures avant que les Kardashian ne la soutiennent. Mardi matin, il comptait plus de 140 000 signataires, selon la variété.



La pétition, lancée il y a quatre jours par la photographe Tati Bruening (@Illumitati) se lit comme suit : “Nous avons TikTok pour une raison, et avouons-le, le seul [Instagram] les bobines téléchargées sont des TikToks recyclés et du contenu que le monde a déjà vu.”

“Qu’y a-t-il d’innovant et d’unique dans l’ancien contenu obsolète ? Rien !” Mardi dans une vidéo, peut-être en réponse aux Kardashians pesant sur le sujet, le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a réitéré que le service continuerait de donner la priorité à la vidéo, selon Variety.

Mosseri a déclaré: “J’entends beaucoup de préoccupations concernant les photos en ce moment et la façon dont nous passons à la vidéo.” “Maintenant, je veux être clair, nous allons continuer à soutenir les photos. Cela fait partie de notre héritage.”



“Cela dit, je dois être honnête : je crois qu’Instagram va devenir de plus en plus vidéo avec le temps. Nous voyons cela même si nous ne faisons rien… Nous allons donc devoir nous pencher sur ce changement, ” il a continué. Mosseri a également répondu aux préoccupations concernant le test d’Instagram d’une version plein écran du flux des utilisateurs. Il a déclaré que le test n’est disponible que pour “un petit pourcentage” d’utilisateurs d’Instagram et qu’il a encore besoin de travail : “Ce n’est pas encore bon”.