Arrêtez d’essayer de réaliser des films TikTok

Le 3 octobre, j’ai demandé à mon éditeur quel jour nous étions. « Nous sommes le 3 octobre », a-t-il répondu. Le 3 octobre a été sacré »Méchantes filles Day » en référence à une scène de la comédie pour adolescents à succès de 2004. Pour fêter ça, Paramount a pris la décision de télécharger l’intégralité du film sur TikTok en 23 parties, dans un classique « Comment faites-vous, les autres enfants ? mode.

Le studio a téléchargé le film sur le site officiel Méchantes filles TIC Tac compte aujourd’hui, juste au cas où cela vous intéresserait regarder un jeune de près de 20 ans film en morceaux d’une durée de deux à sept minutes. Comme noté par Variety, le film est également disponible en streaming dans son intégralité sur Paramount+.

La décision de Paramount de télécharger le film sur TikTok témoigne probablement d’une tentative de tirer profit d’une tendance plus large dans son ensemble. films ou épisodes de télévision en cours de téléchargement sur la plateforme. Ces clips sont presque toujours dépourvus du titre du programme et/ou sont téléchargés dans le désordre pour inciter les commentateurs à interagir avec l’intrigue. La tendance a même évolué pour inclure des postes à la lecture r/AmILheAsshole de Reddit avec des clips de voix off robotisés d’un jeu vidéo comme Minecraft. Ces tactiques permettent à ce type de vidéos de susciter un engagement et une viralité massifs sur TikTok, ce que Paramount essaie probablement de cibler. Méchantes fillesqui est en soi devenu un film hautement citable et mémoriel.

Cependant, la responsabilité ne s’arrête pas là, car la campagne de Paramount sur les réseaux sociaux pour le film pourrait être un moyen sournois d’arnaquer certains écrivains. Van Robichaux, membre de la Writers Guild of America et capitaine de grève, a publié sur Twitter (maintenant connu sous le nom de X) que le téléchargement du film sur TikTok est une tactique sournoise qui pourrait permettre aux studios de contourner une faille dans la convention collective de la WGA. La WGA a mis fin à une grève de près de cinq mois contre les studios fin septembre, au cours de laquelle les résidus de streaming ont été l’un des principaux problèmes.

« S’ils postaient le film en entier dans un seul post, ils devraient payer une somme résiduelle aux acteurs, au scénariste et au réalisateur », Robichaux tweeté aujourd’hui. « En le divisant en petits morceaux, voire en continuant à le publier, ils peuvent abuser d’une faille contractuelle destinée à la diffusion de clips dans des talk-shows. »

WGA n’a pas immédiatement renvoyé la demande de confirmation de Gizmodo.

Au mieux, Paramount met un terme sans vergogne à devenir viral. Mean Girls a déjà été au centre d’une campagne virale, avec références vidéo au monologue du costume d’Halloween du film qui apparaît chaque mois d’octobre. C’est glauque, mais rien de révolutionnaire…je te regarde DuoLingo. Au pire, cependant, Paramount escroque sciemment les personnes qui ont créé Méchantes filles la sensation mémorable qu’elle est aujourd’hui.