Arrêtez d’enseigner l’idéologie du genre dans les écoles primaires et laissez les enfants être des enfants

Les BLOKES adorent une “caverne d’hommes” où ils peuvent faire des choses comme jouer aux fléchettes et éviter les tâches ménagères.

Mais cette semaine, le millionnaire Graham Wildin a enfreint la loi lorsqu’il a été emprisonné pour avoir refusé de démolir le refuge macho qu’il avait construit sans permis de construire en 2014.

Il a été reconnu coupable d’outrage au tribunal après avoir omis de démolir son complexe de loisirs privé qui comprend un cinéma, un court de squash, un casino et un bowling.

Mais six semaines derrière les barreaux me semblent un peu OTT – et je pense avoir une solution plus simple.

Au lieu de cela, Graham devrait être condamné à faire la vaisselle, à repasser et à cuire le rôti du dimanche pour le reste de ses jours.