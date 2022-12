Arrêtez de vous plaindre de l’inégalité des richesses, de la qualité de vie

Le milliardaire Charlie Munger pense que nous devrions tous être beaucoup plus heureux.

Munger, partenaire d’investissement de longue date et ami de son compatriote milliardaire Warren Buffett, dit qu’il ne comprend pas pourquoi les gens d’aujourd’hui ne sont pas plus satisfaits de ce qu’ils ont, surtout par rapport aux moments plus difficiles de l’histoire.

“Les gens sont moins satisfaits de l’état des choses qu’ils ne l’étaient lorsque les choses étaient beaucoup plus difficiles”, a déclaré Munger plus tôt cette année à le rendez-vous annuel du Daily Journalla société de presse dont il est directeur.

L’homme de 98 ans a noté qu’il avait atteint la majorité dans les années 1930, lorsque les Américains du monde entier se débattaient : “C’est bizarre pour quelqu’un de mon âge, parce que j’étais au milieu de la Grande Dépression quand les difficultés étaient incroyables.”

Au cours de cette réunion annuelle, Munger s’est plaint que l’envie est un facteur déterminant pour trop de gens aujourd’hui. Avant le début des années 1800, il y avait des milliers d’années où “la vie était assez brutale, courte, limitée et ainsi de suite. [There was] pas d’imprimerie, pas de climatisation, pas de médecine moderne », a-t-il déclaré.

Si rien d’autre, le sentiment d’envie généralisée de Munger dans le monde d’aujourd’hui pourrait être juste pour l’argent : des études récentes montrent que environ 75% des personnes sont envieuses de quelqu’un d’autre au cours d’une année donnée.

Les sites de médias sociaux comme Facebook, Instagram et Twitter sont particulièrement efficace pour susciter des sentiments d’envie ou alors jalousienous mettant souvent en contact avec des personnes qui n’offrent que des aperçus hautement sélectionnés des développements positifs de leur vie.

Lors de la réunion, Munger a souligné le travail du psychologue de Harvard Steven Roserqui a soutenu que la qualité de vie dans le monde s’est considérablement améliorée au cours du dernier siècle ou deux, citant des preuves telles que des espérances de vie plus longues et réduction de la pauvreté mondiale.

Critiques du travail de Pinker disent que ses opinions sont trop simplifié et ignorants des aspects négatifs de la vie moderne, de inégalité croissante des richesses à l’existence persistante de la violence et de l’instabilité politique – des facteurs qui peuvent encore causer de réelles souffrances.

En 2019, Munger a minimisé les effets des inégalités de richesse et de revenu, et revendiqué que les politiciens qui “criaient à ce sujet sont des idiots”.

Certains politiciens, comme le sénateur du Vermont Bernie Sanders et la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren, ont appelé à des augmentations d’impôts pour les ultra-riches ces dernières années. Munger et sa valeur nette estimée à 2,2 milliards de dollars seraient probablement soumis à ces augmentations.

Le milliardaire a exprimé scepticisme sur les impôts plus élevés sur les riches dans le passé, même dispute l’année dernière qu’une certaine inégalité est un aspect nécessaire d’une économie de marché libre. Lors de la réunion annuelle du Daily Journal cette année, il a ajouté que les préoccupations de la plupart des gens concernant l’inégalité des richesses et les critiques des personnes extrêmement riches étaient “motivées” par l’envie.

“Je ne peux pas changer le fait que beaucoup de gens sont très mécontents et se sentent très maltraités après que tout se soit amélioré d’environ 600%, car il y a encore quelqu’un d’autre qui en a plus”, a déclaré Munger.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas : L’investisseur milliardaire Charlie Munger: “Le monde n’est pas motivé par la cupidité, il est conduit par l’envie”