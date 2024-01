Arrêtez de vous peser au hasard. Voici quand le faire pour obtenir les meilleurs résultats

Que vous souhaitiez simplement surveiller votre santé ou essayer de perdre quelques kilos, il existe une bonne et une mauvaise façon de vous peser pour améliorer la précision de vos résultats. Une balance fiable qui fournit des mesures précises est un outil important pour ces efforts, mais beaucoup peut dépendre de la manière dont (et du moment) vous l’utilisez.

Avant de monter sur la balance, n’oubliez pas que le chiffre n’est pas une mesure globale de votre santé. Si vous entretenez une relation saine avec la pesée, ce chiffre peut être un outil qui vous donne un aperçu précieux de vos progrès vers votre objectif de santé global.

Cette histoire fait partie de 12 jours de conseilsvous aidant à tirer le meilleur parti de votre technologie, de votre maison et de votre santé pendant la période des fêtes.

Dans cet esprit, il y a un moment précis de la journée où vous êtes susceptible de voir les résultats les plus précis après être monté sur la balance. Voici le meilleur moment de la journée pour vous peser et quelques conseils à utiliser pour garantir l’exactitude.

Pesez-vous à ce moment

Vous obtiendrez la lecture la plus précise de votre balance si vous vous pesez tôt le matin. Faites-le après être allé aux toilettes et avant de prendre votre petit-déjeuner ou de boire de l’eau.

D’après les experts, le matin est le meilleur moment parce que vous avez donné à votre corps la chance de bien digérer tout ce que vous avez mangé et bu la veille, laissant votre estomac relativement vide.

Plus de conseils pour obtenir une lecture précise

En plus de vous peser à un moment idéal de la journée, il existe d’autres moyens de garantir que vous obtenez régulièrement une lecture précise de votre balance, ce qui est particulièrement important lors du suivi d’une perte ou d’un gain de poids.

Pesez-vous une fois par semaine à la même heure de la journée.

Gardez votre balance sur une surface solide et plane.

Tenez-vous pieds nus sur votre balance, en gardant votre poids réparti uniformément entre les deux pieds.

Portez peu ou pas de vêtements lorsque vous vous pesez. Quelle que soit votre décision, restez cohérente à chaque fois que vous vous pesez pour une meilleure précision.

Quand rompre avec votre balance

Comme dans toute relation malsaine, vous pouvez éviter de vous peser si vous pensez que cela a un impact négatif sur votre vie. N’hésitez pas à abandonner votre balance si vous rencontrez :

Pensées négatives déclenchées par la pesée

Habitudes dangereuses ou malsaines déclenchées par la pesée

Anxiété ou tristesse régulière après vous être pesé

Un trouble de l’alimentation, que vous en développiez un, que vous vous en remettiez ou que vous en ayez déjà eu un

