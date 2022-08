Arrêtez de vous disputer au sujet des armes à feu – Shaw Local

Oubliez les railleries contre le deuxième amendement. Si vous ne l’aimez pas, demandez au Congrès de l’abroger. Oui, ça peut se faire; par exemple, le 21e amendement a abrogé le 18e amendement.

Aux personnes possédant des fusils d’assaut et des armes de guerre :

S’ensuit-il que les armes militaires d’aujourd’hui, comme les armes de poing à grande capacité de chargeur ou les armes entièrement automatiques, y compris les fusils d’assaut, soient librement accessibles à “l’ensemble du peuple” comme elles l’étaient avant 1934 ? Probablement pas, mais pour les fusils d’assaut, c’est un point discutable : la loi nationale sur les armes à feu de 1934 (NFA) a restreint, et restreint toujours, la possession d’armes entièrement automatiques.

Quant aux canons, leur propriété est également contrôlée et autorisée par la NFA.

Quiconque a les moyens d’acheter un tank peut en posséder un. Si vous en voulez un avec une arme de travail, cependant, il doit être autorisé en vertu de la NFA. Les véhicules blindés de transport de troupes et les véhicules de reconnaissance sont également légaux à posséder.

Alors arrêtons de discuter des armes à feu et examinons les causes sous-jacentes des fusillades de masse. La première question à se poser est la suivante : les massacres sont-ils un nouveau phénomène, ou les informations sont-elles diffusées 24h/24 et 7j/7 et Internet ne fait-il que nous rendre plus conscients d’un problème qui nous accompagne depuis toujours ?

S’il s’agit d’un phénomène nouveau, pourquoi et pourquoi maintenant ? Que s’est-il passé entre le milieu et la fin du 20e siècle qui a poussé quelques mâles post-pubères dont le cerveau n’était pas complètement mûri à commencer à tuer des gens ?

Oui, je sais qu’il y a des réactions instinctives à cette question : l’accès aux armes à feu, l’accès à des jeux vidéo violents, un appel à l’attention et l’utilisation de Ritalin et/ou d’Adderall.

