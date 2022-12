Arrêtez de vous concentrer sur les hôpitaux et nous pourrions encore sauver le NHS

SI vous tombez malade ce Noël, êtes-vous sûr d’obtenir le traitement dont vous avez besoin ? Ou craignant que vous ne le fassiez pas ?

Avant même que les ambulanciers et les infirmières ne se mettent en grève plus tard ce mois-ci, nous sommes de plus en plus inquiets de ce qui se passera si nous appelons à l’aide.

Le financement doit aller aux cabinets médicaux et aider à réduire les files d’attente d’ambulances à l’extérieur des hôpitaux Crédit : Getty

Les ambulanciers et les infirmières se mettront en grève ce mois-ci Crédit : Getty

Nous savons que nous pourrions devoir attendre pendant des heures, que ce soit à notre étage à la maison, à l’arrière d’une ambulance faisant la queue devant un hôpital débordé ou dans cet hôpital alors que le personnel court partout pour essayer de parcourir d’énormes listes de patients malades.

Le NHS a été mis en place pour que les patients n’aient pas à craindre de tomber malades, mais aujourd’hui, cela ressemble plus à une ambition qu’à la norme.

Il y a clairement quelque chose qui ne va pas, qui va au-delà de l’action syndicale ou même des crises qui semblent survenir chaque hiver.

Il existe de nombreuses réponses faciles au chaos qui règne dans les services de santé.

Ils incluent des syndicats «militants» représentant le personnel, ou qu’il n’y a pas assez de personnel, qu’ils ne sont pas assez payés, qu’il y a trop de cadres intermédiaires grossiers, que les médecins généralistes se cachent toujours derrière des écrans d’ordinateur, que le NHS a besoin de plus d’argent – ou certains pensent que le NHS a en fait trop d’argent et n’est pas assez efficace avec lui.

La plupart d’entre elles sont des demi-vérités.

Le Royal College of Nursing n’a jamais été du tout militant, certainement pas en comparaison avec la British Medical Association, qui est un groupe bien habillé de combattants de rue portant des stéthoscopes.

La demande salariale actuelle de 17,6 pour cent de la MRC est clairement inabordable dans les circonstances actuelles, mais il n’est pas déraisonnable pour les infirmières, qui font un travail que la plupart d’entre nous ne pourraient pas gérer physiquement ou émotionnellement, de s’attendre à avoir leurs besoins fondamentaux pour couvrir leur nourriture et le chauffage couverts par leur salaire.

Ce qui est déraisonnable, c’est que le système ne peut pas aller jusqu’à payer décemment le personnel soignant.

Le NHS est, par rapport à de nombreux autres systèmes de santé de pays développés, assez efficace et a dû le devenir davantage au cours de la dernière décennie de financement restreint.

Mais il a encore des défauts affolants.

Le sous-investissement chronique dans l’informatique, par exemple, signifie que même dans les hôpitaux individuels, il existe des systèmes informatiques qui ne peuvent pas communiquer entre eux, ce qui signifie que le personnel doit transcrire manuellement les détails d’un patient d’un écran à un autre chaque fois qu’il se déplace vers une autre partie de le même service d’urgence.

C’est pire dans d’autres départements, où les listes d’attente sont écrites sur des Post-it collés au mur.

Le système ne fonctionne clairement pas.

Il comporte des inefficacités intégrées qui n’ont pas grand-chose à voir avec les gestionnaires tenant des presse-papiers et beaucoup à voir avec la destination de l’argent et de l’attention des politiciens.

Ce sont les réponses difficiles aux échecs du NHS. Mais c’est là où le gouvernement doit se concentrer.

Nous ne pouvons pas continuer à jeter de l’argent sur le NHS sans nous demander pourquoi les problèmes ne semblent jamais disparaître.

Le service de santé en Angleterre a reçu 172 milliards de livres sterling en 2021/22, mais les augmentations de financement sont serrées depuis plus d’une décennie maintenant et la demande augmente également.

Financement comprimé

Et l’argent pour entretenir les hôpitaux et acheter de l’équipement est étonnamment bas à seulement 10 milliards de livres sterling, même si de nombreux bâtiments s’effondrent.

Un nombre record de sept millions de personnes attendaient un traitement en septembre de cette année – et ces listes avaient augmenté avant Covid.

Nous avons besoin d’un nouvel état d’esprit en matière de santé.

Nous sommes complètement obsédés par les soins aigus, dans la mesure où nous prêtons peu d’attention aux raisons pour lesquelles les gens s’y retrouvent.

Généralement, lorsque nous parlons du NHS, nous pensons aux hôpitaux, plutôt qu’aux services communautaires ou aux soins primaires qui devraient en gros nous éloigner des soins aigus.

Pendant que je travaillais sur mon livre sur l’histoire du service de santé, j’ai trouvé d’innombrables exemples de députés s’opposant aux fermetures d’hôpitaux qu’ils avaient été avertis à plusieurs reprises par des experts – y compris les médecins qui y travaillaient – étaient si mauvais que les gens étaient mourir inutilement en eux.

Aucun député n’oserait nager contre cela, ils ont vu d’anciens collègues perdre leur siège pour avoir été honnêtes à propos des hôpitaux locaux.

Même lorsque les hôpitaux locaux sont de bonne qualité, ils contiennent souvent des personnes qui ne devraient tout simplement pas s’y trouver.

Calme nos peurs

Cela peut être dû à une défaillance antérieure du système, ce qui signifie qu’aucun diagnostic n’a été posé, ou que l’état de quelqu’un s’est détérioré alors qu’il aurait pu être géré très facilement à la maison.

Ou il se peut que le problème qui a entraîné leur admission à l’hôpital ait maintenant été traité, mais il n’y a pas de programme de soins sociaux qui signifie qu’ils peuvent être libérés en toute sécurité.

Il en coûte des centaines de livres par nuit pour garder une personne médicalement apte à l’hôpital, mais les politiciens n’arrivent jamais à réformer les soins sociaux.

Comment un système peut-il fonctionner alors qu’il est si mal abandonné ?

Il y aura toujours des pénuries de personnel et des médecins et des infirmières surmenés et sous-payés si nous continuons à considérer le NHS comme étant uniquement des hôpitaux et non comme un moyen d’en exclure les gens.

Les politiciens sérieux le savent.

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, en est très conscient, tout comme son ambitieuse ombre Wes Streeting.

Le problème qu’ils ont tous les deux est de convaincre leurs collègues politiques, voire le public, que le NHS n’a pas besoin de plus de violon ou d’un feu de joie de bureaucrates, mais de mettre fin à l’obsession des hôpitaux.

Quel que soit le courageux politicien qui y parviendra, ce sera celui qui calmera nos craintes concernant notre service de santé.

Isabel Hardman est journaliste politique et rédactrice en chef adjointe de The Spectator.