Le bloc militaire de 30 nations a déclaré lundi que « Les ambitions affichées et le comportement affirmé de la Chine présentent des défis systémiques à l’ordre international fondé sur des règles et aux domaines pertinents pour la sécurité de l’Alliance. » En particulier, ils ont noté que la Chine est « En expansion rapide » son arsenal nucléaire et mène des exercices militaires avec la Russie.

Les pays de l’OTAN ont exhorté Pékin à respecter ses engagements internationaux et à « agir de manière responsable » sur la scène mondiale.

Le porte-parole de notre mission s’exprime sur une question concernant le communiqué du sommet de l’OTAN.📄https://t.co/iAbdpAhn5Upic.twitter.com/u4NLn3HsNK — Mission de Chine (@ChinaEUMission) 14 juin 2021

La mission chinoise auprès de l’UE a répondu mardi par une déclaration, accusant l’alliance dirigée par les États-Unis de « diffamer le développement pacifique de la Chine et méconnaître la situation internationale et son propre rôle ». La façon de penser de l’OTAN est «une continuation de la mentalité de la guerre froide et de la politique de bloc », la déclaration lue.

La Chine est attachée à une politique de défense de nature défensive. Notre quête de la défense et de la modernisation militaire est justifiée, raisonnable, ouverte et transparente.

Les diplomates chinois ont fait valoir que le budget de la défense de Pékin représentait environ 1,3% du PIB du pays, ce qui est inférieur à la directive de l’OTAN exigeant que les États membres consacrent au moins 2% de leur PIB à la défense. Ils ont ajouté que l’arsenal nucléaire de la Chine est « en aucun cas dans la même ligue » avec les États-Unis.

« La Chine exhorte l’OTAN à considérer le développement de la Chine de manière rationnelle [and] arrêtez d’exagérer sous quelque forme que ce soit la soi-disant « menace chinoise », selon le communiqué, accusant le bloc occidental d’essayer de « créer la confrontation ».

Le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré plus tôt que les alliés devaient développer une stratégie commune pour contrer la montée de la Chine en tant que mastodonte économique et militaire.

S’adressant aux journalistes après le sommet du bloc à Bruxelles, en Belgique, lundi, Stoltenberg a également déclaré que l’OTAN doit maintenir « dialogue et contact » avec Pékin dans le domaine militaire, et que les alliés peuvent coopérer avec la Chine sur des questions telles que le contrôle des armements et l’Afghanistan.

La réunion de l’OTAN a eu lieu juste après le sommet du G7 au Royaume-Uni, où les dirigeants, entre autres, ont appelé à un « opportun, transparent, dirigé par des experts et fondé sur la science » étude sur l’origine du coronavirus en Chine.

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il était « important de connaître la réponse » à savoir si le virus a été transmis à l’homme par des animaux dans un environnement naturel, ou si « c’était une expérience qui a mal tourné dans un laboratoire. » Le président faisait référence à la théorie selon laquelle le coronavirus aurait été accidentellement divulgué d’un laboratoire de Wuhan, en Chine, où il a été enregistré pour la première fois.

La Chine a rejeté à plusieurs reprises les allégations selon lesquelles le virus aurait été «fuyé» d’un laboratoire.

