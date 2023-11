Arrêtez de tuer des femmes et des bébés à Gaza, dit Macron à Israël | Nouvelles du monde

Israël fait face à une pression internationale croissante – notamment de la part de son principal allié – pour qu’il fasse davantage pour protéger les civils palestiniens à Gaza.

Le nombre de personnes tuées dans la bande de Gaza au cours des cinq dernières semaines dépasse désormais les 11 000, selon les autorités sanitaires du territoire.

Les forces israéliennes mènent une guerre contre les militants du Hamas qui ont mené une saccage meurtrier dans le sud d’Israël le 7 octobre.

Israël avait initialement déclaré que plus de 1 400 personnes avaient été tuées dans l’attaque du Hamas, mais ce chiffre a depuis été révisé à la baisse à environ 1 200.

Dans ses commentaires les plus virulents à ce jour sur le sort des civils pris entre deux feux, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré aux journalistes lors d’une visite en Inde : « Beaucoup trop de Palestiniens ont été tués ; beaucoup trop ont souffert ces dernières semaines. »

Mais M. Blinken a réaffirmé le soutien de son pays à la campagne israélienne visant à garantir que Gaza ne puisse plus être utilisée « comme plate-forme pour lancer le terrorisme ».

Cela survient alors que le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’Israël devait cesser de bombarder Gaza et de tuer des femmes et des bébés.

S’adressant vendredi à la BBC, M. Macron a déclaré que la France “condamne clairement” les actions “terroristes” du Hamas, mais reconnaît également le droit d’Israël à se protéger.

“Nous les exhortons à arrêter ces bombardements” à Gaza, a-t-il déclaré.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a également déclaré que son pays était prêt à accueillir les Palestiniens blessés de Gaza, alors que les hôpitaux de l’enclave signalent qu’ils sont envahis.

A Londres, un une marche pro-palestinienne aura lieu plus tard aujourd’hui. Il s’agit de la dernière d’une série de manifestations et a fait la une des journaux après la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman. les a surnommés « marches de la haine » en raison d’une petite minorité de participants scandant des slogans incitatifs.

La marche de ce week-end est encore compliquée par le fait qu’elle tombe le jour de l’armistice.

La famille d’un homme anéantie dans une attaque israélienne



Comment Israël a réagi

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que les dirigeants du monde devraient condamner le Hamas et non Israël.

“Ces crimes que le Hamas commet aujourd’hui à Gaza seront commis demain à Paris, à New York et partout dans le monde”, a déclaré M. Netanyahu.

Israël a déclaré qu’il ne dirigeait pas ses attaques contre les civils et essayait de les protéger, et que les militants du Hamas avaient caché des centres de commandement et des tunnels sous les bâtiments hospitaliers.