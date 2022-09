Arrêtez de traiter en “position de force”, dit la Chine aux États-Unis

Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi déclare que les relations avec Washington sont à un moment critique

Les États-Unis doivent changer d’attitude envers la Chine afin que les deux puissances puissent s’entendre sur la scène mondiale, a déclaré vendredi le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi lors d’une rencontre avec son homologue américain, Antony Blinken, à New York.

“Les relations sino-américaines sont à un tournant critique, et il est urgent que les deux parties établissent une manière correcte pour que les deux grands pays s’entendent dans une attitude responsable envers le monde”, a-t-il ajouté. Wang a déclaré à Blinken, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.

Wang a ajouté qu’en s’engageant à défendre Taiwan, Washington sape la souveraineté de la Chine et “envoyer un signal très faux et dangereux.”

La Chine considère l’île autonome comme son territoire et s’oppose à toute forme d’aide diplomatique et militaire étrangère à Taipei. “La question de Taiwan est l’affaire intérieure de la Chine, et les États-Unis n’ont pas le droit d’intervenir”, dit Wang.

Nous espérons que les États-Unis corrigeront leur perception de la Chine… et cesseront d’essayer de traiter avec les Chinois en position de force.

Selon le porte-parole du département d’État américain Ned Price, Blinken a parlé de la nécessité de maintenir des lignes de communication ouvertes avec Pékin et a souligné que Washington est “engagé à maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan, conformément à notre politique de longue date d'”une seule Chine”.

CNN a cité un haut responsable américain décrivant la conversation entre Wang et Blinken comme “extrêmement franc, direct, constructif et approfondi.”

S’adressant à CBS News la semaine dernière, le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d’invasion chinoise. Cependant, la Maison Blanche a précisé plus tard que Washington continuait de maintenir une “ambiguïté stratégique” sur la question.

Le mois dernier, la Chine a vivement protesté contre la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, qui est devenue le plus haut responsable américain à faire le voyage depuis les années 1990. Pékin a riposté en lançant d’importants exercices militaires autour de l’île.