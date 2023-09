Arrêtez de suivre la Chine. Les Nations Unies sont gouvernées par « nous, les peuples », et non par des régimes autoritaires.

Lorsqu’il s’agit de participation internationale, peu de pays rencontrent autant d’obstacles que le mien – Taiwan. Au cours des dernières décennies, Taiwan est devenue une société démocratique dynamiquedevenant un leader mondial en santé publique et créer une économie de classe mondiale le long des chaînes d’approvisionnement clés. Pourtant, Taiwan peine toujours à trouver une place à la table internationale.

La République populaire de Chine a effectivement bloqué la participation de Taiwan aux Nations Unies par une interprétation erronée et intentionnelle de la résolution 2758 de l’Assemblée générale des Nations Uniesadoptée en 1971. Cette résolution ne mentionne pas Taïwan même une seule fois, et cela n’oblige certainement pas l’exclusion de Taiwan de la scène mondiale.

Cependant, le mois dernier encore, la résolution 2758 a été une fois de plus invoquée, cette fois par le Parlement centraméricain, qui a malheureusement décidé de remplacer Taïwan par la Chine en tant qu’observateur permanent – ​​une étape supplémentaire dans l’influence croissante de Pékin en Amérique latine.

Il n’y a pas si longtemps, la pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité d’une implication plus universelle au sein de l’Organisation mondiale de la santé, l’une des nombreuses agences spécialisées des Nations Unies. Les experts taïwanais sont cependant continuellement interdits de participer à l’Assemblée mondiale de la santé annuelle et d’autres réunions en raison de L’ingérence politique de Pékin.

Alors que la Chine a fabriqué une base juridique au sein des Nations Unies pour justifier sa revendication de souveraineté sur Taiwan, même journalistes taïwanais et les touristes ont perdu l’accès aux bâtiments de l’ONU autour du monde. Plus tôt cette année, le porte-parole du secrétaire général de l’ONU a été interrogé sur l’exclusion systématique de Taiwan – et il n’a fourni aucune explication cohérente : « Je vous répondrai dès que j’aurai la réponse. »

Le peuple taïwanais est mécontent de cette discrimination. Il est urgent de mettre fin à l’interprétation erronée de la résolution 2758, qui a non seulement porté atteinte à l’État de droit au sein des Nations Unies, mais a également réduit au silence la voix du peuple taïwanais.

« Nous, les peuples des Nations Unies »

Les Nations Unies doivent garder à l’esprit qu’elles sont gouvernées par les peuples et non par des régimes autoritaires, comme l’indique le préambule de sa charte fondatrice : «Nous, les peuples des Nations Unies (sont) déterminés (…) à réaffirmer leur foi dans les droits humains fondamentaux.»

La légitimité et l’autorité morale des Nations Unies pour user de leur pouvoir ne sont licites qu’avec le consentement des peuples sur lesquels ce pouvoir politique est exercé.

Nous apprécions le soutien américain à une participation significative de Taiwan aux Nations Unies et notre opposition aux tentatives de Pékin de redéfinir la résolution 2758. Cet été, la Chambre des représentants américaine a adopté la loi de solidarité internationale de Taiwanun texte législatif appelant à la participation de Taiwan aux organisations internationales.

Un autre exemple encourageant de soutien à Taiwan est venu lundi du Groupe des Sept grandes nations industrielles, lors de la Visite des ministres des Affaires étrangères du G7 pour assister à l’Assemblée générale de l’ONU à New York. Le ministre japonais des Affaires étrangères Kamikawa Yoko a publié une déclaration au nom des ministres des Affaires étrangères du G7 appelant à la participation internationale de Taiwan et attirant l’attention du monde entier sur l’activité coercitive de la Chine dans la région Indo-Pacifique.

La déclaration souligne « l’importance de paix et stabilité dans le détroit de Taiwan« .

Un gouvernement démocratique dirigé par le peuple et pour le peuple

En tant que force du bien dans le monde, Taiwan a également fait preuve de pragmatisme et a essayé de trouver d’autres opportunités de contribuer, en travaillant en étroite collaboration avec des partenaires disposés à soutenir une participation significative de Taiwan sur une base pragmatique. L’un des exemples les plus frappants en est le Cadre de formation pour la coopération mondialedans le cadre duquel Taiwan, les États-Unis, l’Australie et le Japon co-parrainent des forums et des ateliers consacrés à la résolution des défis mondiaux.

Grâce à cette plateforme, les pays participants appliquent leur expertise aux questions internationales et apprennent les uns des autres – un modèle exemplaire de participation internationale.

Taiwan est prête et disposée à partager son expertise et son expérience avec le monde, mais nous ne pouvons aider que si l’occasion nous en est donnée.

Nous espérons que les Nations Unies et d’autres organisations internationales corrigeront bientôt leur politique à Taiwan et offriront des chances égales de participation au peuple de Taiwan.

Nous continuerons de démontrer comment un gouvernement démocratique dirigé par le peuple et pour le peuple peut rester fort pour sauvegarder la liberté et les droits de l’homme pour tous.

Bi-khim Hsiao est le représentant de Taiwan aux États-Unis.

